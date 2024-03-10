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退休生活／退休後怎麼提款？ 小心4錯誤

編譯周靜芝
先從投資收入提款，可讓退休帳戶有更多時間透過複利增長。如果直接從401(k)或IRA領錢，可能會損失自己多年的退休儲蓄收入。(圖／123RF)
先從投資收入提款，可讓退休帳戶有更多時間透過複利增長。如果直接從401(k)或IRA領錢，可能會損失自己多年的退休儲蓄收入。(圖／123RF)

退休後開始需要從帳戶提款時，或許會面臨多項選擇：社安金、401(k)、個人退休帳戶(IRA)、股票投資股息以及其他可變現資產，如何妥善利用這些不同的收入來源十分重要。理財網站Smart Asset報導，提領的順序不當、在錯誤的年齡領取社安金或不考慮稅務因素，都可能損害退休後的收入。為充分利用養老儲蓄，以下是四個應避免的錯誤：

錯誤1：沒從投資收入開始提領

先從投資收入提款，可讓退休帳戶有更多時間透過複利增長。如果直接從401(k)或IRA領錢，可能會損失自己多年的退休儲蓄收入。

無論持有的是共同基金、經紀帳戶、ETF、股票或債券，都需要納稅，因此在提款時須繳納資本利得稅；有些投資每年的配息須繳稅，例如部分共同基金。

錯誤2：在67歲之前申領社安金

如果想獲得最高的社安金，需工作至「完全退休」年齡；而62歲、66歲或67歲，都不是領取最高金額社安金的最佳年齡，須等到70歲。如果在此之前申領，將無法獲得最高金額。

錯誤3：在72歲前從401(k)取款

雖然可以在年滿59歲半時開始從401(k)領錢，但這並不是個好主意。法律並沒有在72歲前強制進行最低提領額(RMD)的規定，所以這段時間可以透過複利讓帳戶中的存款持續增長。

錯誤4：優先動用羅斯帳戶存款

理財專家指出，盡可能延遲從羅斯(Roth)退休帳戶中提款。因為存入該帳戶的錢已提前繳稅，因此取款時，不會計入應稅收入。

先從其他帳戶提款，可讓羅斯退休帳戶的存款繼續擴大免稅金額。由於該帳戶為稅後資金，國稅局不會再次課稅，因此也沒有最低提領額的限制；只要不動用它，帳戶的錢就可不斷增長。

退休 社安金 投資

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