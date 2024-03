稅務漫談／9成不符退稅 新法整肅ERC亂象

喧囂一時的ERC(Employee Retention Credit)申請鬧劇終於在國會立法聲中閉幕,只不過這些搖旗吶喊的招攬人,被國會「2024減稅法案」(Tax Relief for American Families and Workers of 2024)冠以新的頭銜──「欺詐唆使人(Fraudulent Promoter)」,一旦罪名坐實,將被科以重罰20萬至50萬元。

原為鼓勵企業 持續支薪

拜登 總統於2020年3月27日簽署的「新冠援助法案(The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Securing Act簡稱CARES)」,為飽受疫情 摧殘的雇主提供了「保留員工稅收抵免(Employee Retention Credit,簡稱ERC)」。

ERC是一種可退還的稅收抵免,適用於2020年3月13日至2021年12月31日期間因新冠疫情而在停工期間繼續支付員工工資並且總收入大幅下降的企業。

國會預算署原計畫撥款500億元用於ERC救濟,但截至2023年7月底,國稅局 已處理了360萬份ERC申請,發出抵退稅5500億元。更糟的是,還有至少60萬份申請等待審理。根據國稅局的估算,99%不符合申請資格,國稅局刑事偵查署(Criminal Investigation Division)對252起總值超過28億元的ERC申請立案(平均申請金額為1100萬元),其中15件已遭起訴,6件已被定罪,入獄刑期平均為21個月。

國會現在痛定思痛,兩黨罕見聯手快刀斬亂麻,推出「Enforcement Provisions with Respect to Covid-Related Employee Retention Tax Credit(ERTC整肅執行條款)」。條款規定,「唆使人(Promoter)」經國稅局核實被控,可罰款20萬元或所收贓物的75%。贓物服務項目包括廣告、諮詢、協辦申請ERTC。以上舉252件平均申請額1100萬元為例,假定佣金為ERTC申請額的10%,則為110萬元,那麼申請辦理人的罰金為82.5萬元(110萬X75%)。 法案並規定追溯期最長可至六年。

申請人若還錢 既往不咎

至於「申請人(ERTC客戶)」,國會和國稅局仍然網開一面,只要你退回ERTC的80%(假定唆使人拿走20%的佣金),既往不咎。至於國稅局尚未來得及處理的60萬份申請,國稅局希望不符資格者主動撤回申請,否則將進入審計審查程序。

國會和國稅局發起的秋後算帳整肅執法行動,瞄準了前一段時間趁國家疫情紓困之機,興風作浪,招搖撞騙,大發橫財的騙子(團夥),他(她)們打著會計稅務諮詢服務的旗號,鋪天蓋地廣告,尋找獵物,雁過拔毛,給國庫挖了5000億元的坑。

據報載,現在供騙子們共享的黑市上,公開標碼,按需索驥。例如騙子A詢問要10張W-2和公司的EIN號,騙子B答沒問題,5000元成交。騙子A接著幫「客戶」XXX公司遞交虛假的ERTC申請,騙取50萬元,拿手續費10萬元。XXX公司再向他(她)的親朋好友推薦騙子A,A再找B,這種磁石效應,把貪利之徒和騙子吸引到一起,禍害無窮。

寄望於國會和國稅局的這次整肅執法行動,為會計報稅諮詢服務行業揪出害群之馬,挖除毒瘤,讓這支百萬大軍的隊伍更加健康高效地融入新稅季。(作者為註冊會計師)