周日動動腦／韓國最大的唐人街在哪座城市？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.威尼斯的國際機場是以哪一位歷史名人命名？

2.朱梅麟（Moilin Jean Ah-Chuen）是唯一被印在外國鈔票上的華人 ，這是哪一個國家？

3.加拿大紐芬蘭省曾經盛產哪一種魚，因過度捕撈導致漁場生態崩潰，於1992年全面禁捕？

4.《封神榜》中姜子牙的坐騎「四不像」應該最接近現今的什麼動物？

5.韓國最大的華人聚居地（或稱唐人街）在哪座城市？

6.名列近代世界三大男高音的三人中，哪兩人是西班牙籍？

7.現今台灣所用的注音符號是中華民國 在1912年制定的漢語標音系統，這是以何人創立的「紐文」、「韻文」為藍本？

8.集《學問之神》、《遣唐使終結者》及《三大怨靈之一》稱號於一身的日本人是誰？

9.根據最新的科學研究，14世紀黑死病的源頭可能在現今的那個中亞國家？

10.1980年冬奧在美國紐約州 的寧靜湖（Lake Placid)舉行，美國在哪一個比賽項目上奇蹟式的擊敗俄羅斯而奪冠，舉國歡騰？

答案：1.馬可波羅 2.模里西斯 3.鱈魚 4.麋鹿 5.仁川 6.多明哥、卡列拉斯 7.章太炎 8.菅原道真 9.吉爾吉斯 10.曲棍球