醫藥／肌無力分眼睛型及全身型 嚴重恐呼吸衰竭

郭男為防眼皮下垂，貼大片膠帶到眼皮淤青。（記者王昭月／攝影）

肌無力是一種影響神經肌肉接點的自體免疫疾病，分眼睛型及全身型兩大類，會造成四肢肌肉無力，嚴重則會呼吸衰竭。許多病患初期是眼皮下垂、複視，35歲的孫先生七歲時開始發病，20多歲眼球跑掉，至今仍無法完全復位，過著「睜一隻眼、閉一隻眼」的人生，57歲郭先生為防眼皮下垂，不只動眼瞼提肌術，還每天貼大片膠帶撐眼皮到淤青，十分無言。

●眼睛型 重影、眼皮下垂

台灣高雄長庚醫院近日舉辦一場肌無力患者病友會，分享照護成果，孫先生與郭先生均分享面對肌無力症狀的經驗。孫先生說，七歲時確定罹患肌無力，眼皮下垂，20幾歲時眼球跑掉，看東西會有雙影，眼肌得使力像「鬥雞眼」，才能看得清楚影像，並服類固醇控制。

他說，自己屬眼睛型肌無力，但身體仍覺得容易疲累，生活比別人耗體力，籃場打一場就不行， 開車需睜一眼閉一隻眼，避免複視產生危險。自己曾接受過洗血治療，但眼球跑位後，5年多來始終沒能回復原位。

●全身型 無力、容易抽筋

從事化工業的郭先生2018年發病，屬全身型肌無力病患，初期每天都有重感冒的感覺，爬樓梯像背一個大人般的吃力，走路喘，講話上氣不接下氣，連拿個杯子喝水都會抽筋，他花八個月才確認自己的病因，之後四處求醫，至高雄醫院就診後，抽筋症狀才獲改善，如今爬樓梯只像背個小孩的感覺，已可打一小時的羽球 。起初最不能適應的是眼皮下垂，他不只動提肌術，還貼大片膠帶撐住眼皮到瘀青。