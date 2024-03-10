旅遊／西班牙小城 看影展嘗品秋

影展就在河對岸新建的庫爾薩爾(Kursaal)會議宮舉行。（圖為作者提供）

西班牙之行的第三天，來到聖塞巴斯提安市(San Sebastián)，此地位於西班牙北部，我用谷歌 地圖定位卻遍尋不著，原來聖塞巴斯提安是西班牙文的地名，谷歌的地名標示用巴斯克語的Donostia。

巴斯克人 歐洲活化石

巴斯克語是巴斯克地區通用的方言，不屬與拉丁語系的語言，與其他歐洲語言截然不同，導遊說：「他們自己也不知道祖先和語言來自何方。」根據人類學考古，在印歐人進入歐洲之前，巴斯克人早已在伊比利 半島上生活，他們的語言、血統，都屬歐洲的「活化石」，甚至可追溯至在舊石器時代的克羅馬農人。

40多歲的導遊經驗豐富又愛說話，他形容：「相對平坦的鼻子是巴斯克人的特徵，但尖端延伸中間有一個凸起，電影與卡通彼得潘中的海盜虎克船長就是典型的巴斯克人」，但在我這個外國人眼中，他們的長相仍然都一樣。

櫃檯上擺滿了各式品秋 。（圖為作者提供）

由於巴斯克地區位於比利牛斯山的北麓，大西洋峰面帶來的水氣，被山脈阻擋留在這一片沿海土地上，我們前一天和之後在穿越山脈的高速公路上時，一路下著大雨。在環遊西班牙一大圏之後，我才發現全國80%的大部分地區都在鬧乾旱，只有這一帶到處鬱鬱蔥蔥。擁有優良的大西洋海岸線和港口，不只漁業與農牧業發達，而且礦產豐富，是西班牙最早工業化，也是比較富裕的地區。

巴斯克人口不多卻是一個頑強和勇猛善戰的民族，歷史上曾力抗羅馬人和摩爾人的入侵。1939年贏得西班牙內戰的佛朗哥元帥，實行獨裁統治，強行廢除巴斯克三個省中的兩個，還禁止說巴斯克語。1958年，一個名為「巴斯克祖國和自由」(Euskadi ta Askatasuna)簡稱埃塔(ETA)的地下組織成立，以暴力反抗佛朗哥的獨裁統治，1975年佛朗哥死後，則結合南法的巴斯克人一起追求獨立建國，直到2017年才宣布解除武裝。同時還有加泰隆尼亞人也要求獨立建國，難怪我回想早年對西班牙的記憶全是充滿紛擾、暴動與暗殺的新聞。

廣場上有一座西班牙海軍上將安東尼奧·德·奧肯多的紀念碑，右邊是維多利亞·歐亨尼亞劇院，左邊是1912年開張的五星級瑪麗亞克里斯蒂娜酒店。（圖為作者提供）

在巴斯克地區的三天，我們分別走訪了幾個相距不遠又各具特色的小城，包括有座世界遺產主教座堂的布哥斯(Burgos)、海灘賭場聞名的度假聖地桑坦德(Santander)、有古根漢博物館的畢爾巴鄂(Bilbao)，和以奔牛節聞名的潘普洛納(Pamplona)。

另外，位於比斯開灣的聖塞巴斯提安是一個大西洋畔的美麗小城，東距法國邊界只有不到20公里，導遊說這一帶是西班牙有錢人的熱門旅遊景點，但因比較偏遠少有外國觀光團安排來此。

小城古意盎然，依山傍水，有美麗的港灣和沙灘。（圖為作者提供）

聖塞巴斯提安 影展聞名

小城最著名的聖塞巴斯提安影展被譽為「西班牙的影展」，創立於1953年，與哥雅獎並列為西班牙兩大電影盛事。諷刺的是，此影展是佛朗哥執政時期的產物，他要向世界展現一個開放與寬容的西班牙形象，並以到西方聖地牙哥朝聖之路的象徵信物金貝殼與銀貝殼作為獎盃，儘管連年的暴力分離運動造成累積近千人死亡，影展卻從未受到波及。傳說第一屆影展的座上賓，包括抗戰時的傳奇影歌星李香蘭(日本名山口淑子)。

聖塞巴斯提安 看影展嘗品秋。（圖為作者提供）

2023年的第71屆聖賽巴斯提安國際影展中，台灣導演彭紫惠與王品文執導的電影《春行》(A Journey in Spring)勇奪影展主競賽單元最佳導演銀貝殼獎，創下台灣首度在該影展拿下獎項紀錄，是繼30年前導演余為彥《月光少年》入圍後，再度叩關競賽的台灣電影。

我們的旅遊巴士停在市中心的奧肯多廣場(Plaza de Okendo)旁，位於流入大西洋的烏魯梅亞河口附近，廣場上有一座西班牙海軍上將安東尼奧·德·奧肯多 (Antonio De Oquendo)的紀念碑，右邊是維多利亞·歐亨尼亞劇院(Teatro Victoria Eugenia)，左邊是1912年開張、影展期間星光閃耀的五星級瑪麗亞克里斯蒂娜酒店(Gran Hotel Maria Cristina)，牆上還有內戰時留下的彈孔。影展就在河對岸新建的庫爾薩爾(Kursaal)會議宮舉行，由飯店步行過橋僅五分鐘左右，河上的每座橋頭堡都精美絕倫很有特色。

河上的每座橋頭堡都精美絕倫很有特色。（圖為作者提供）

除了影展之外，進城之前，導遊就一再強調：「這裡是公認的美食之都，是全西班牙米其林認證餐廳最密集的城市，尤其不要錯過他們的指尖小吃pintxos，巴斯克語發音為品秋，是來自西班牙語戳或刺(pinchar)的意思。」其實就類似西班牙的tapas，從傳統的如洋芋煎蛋、番茄麵包、醃橄欖串，到迷你高級食材如海鮮、鹹魚、和烤鵝肝配白豆奶油…等等，上面常插著不同顏色的牙籤，代表不同的價錢，後來隨著巴斯克美食的發展，花樣變得更多，一些有麵包的品秋才插著牙籤。當地人通常會在傍晚5、6點左右去酒吧享用品秋配開胃酒，或者在周末當作午餐。

許多人圍著圈子跳舞有如嘉年華會。（圖為作者提供）

那天是一個晴朗的星期六下午，導遊帶著我們一群人，走過擠滿人的Bulevar de Donostia林蔭大道，大馬路旁，寬廣的綠地和廣場上有戶外音樂會，還有許多人圍著圏子跳舞，有如嘉年華會般非常熱鬧。大約走了100公尺左右，右轉走到一條名叫C. Mayer的窄巷，巷子兩邊有許多餐酒吧，人潮摩肩擦踵，可以說是「酒吧一條街」，盡頭則是當地最大的天主聖母聖殿(Koruko Andre Mariaren Basilika)教堂。

在天主教堂的台階前，導遊轉頭對大家說：「解散後，可以走進任何一家餐酒吧吃品秋，或喝一杯此地特產的白葡萄(txakoli)酒，回去的路非常簡單，到底左轉往前走，看到一家麥當勞 ，對面就是我們集合的地點。」

看到一家麥當勞。（圖為作者提供）

解散後，我們跟著導遊走進教堂前左手邊的第一家Atari Gastroleku餐酒吧，裡面坐滿人，整個櫃檯上擺滿了各式品秋，我點了一杯果香濃鬱、微酸帶點氣泡的txakoli酒，配著重口味鹹香的兩碟品秋嘗嘗，倒是真的絕配。不過導遊說：「現在的品秋和tapas愈做愈鹹，就是為了要讓人多喝幾杯酒。」

依山傍水 碼頭停滿遊艇

小城古意盎然，依山傍水，有美麗的港灣和沙灘，碼頭停滿遊艇，一幅令人留戀的人間天堂，難以想像暴力埃塔的收山才不過是幾年前的事。

摩肩擦踵的酒吧一條街。（圖為作者提供）

回程時，我們特地走進麥當勞上免費廁所，竟然看到四位單身旅遊的老美女團員在麥當勞吃漢堡，三天下來已自成一小團的她們，異口同聲地說：「不敢嘗試不熟悉的品秋，還是吃漢堡薯條比較放心。」

「我的老天鵝啊！」我心想：「她們還真是標準的老美。」

品秋的價目表。（圖為作者提供）

旅遊的目的除了欣賞美景，和見識不同的歷史文化，嘗試不同地區或國家的美食也很重要啊！

回想半個月的西班牙之行，只吃過幾次好吃又不貴tapas和品秋，沒有盡興，或許未來是驅動我再去一次西班牙的動機。

●小啟

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