旅遊／以弗所古城 海上絲路終點

大劇場。（圖為作者提供）

以弗所(Ephesus)是一座位於愛琴海岸與小亞細亞西部的古城，開始建立於公元前2000年，是最早希臘移民的居住地。以弗所將古希臘女神阿耳忒彌斯視為守護神並建有女神廟。羅馬帝國占領期，又尊狄安娜女神為守護神。依據優良的地理位置，以弗所成為自由貿易港灣和海上絲綢之路的終點站，商業貿易繁榮。公元前334年，亞歷山大把以弗所納入羅馬帝國版圖，成為羅馬的亞洲新省府，開創了300多年的和平與繁榮。

80%未知世界 仍在地下

現有的古城遺跡都是在凱撒奧古斯都和繼任者提比略的統治17年建立的，如市政廳、競技場、醫院、圖書館 、城市廣場、飲水渠、公共浴場和廁所，其設計可與現代世界都市建築相媲美。據說，現挖掘出的遺址只是古城以弗所的20%，更多的瑰寶和未知世界仍在地下。

蛇杖碑。（圖為作者提供）

我們旅遊團是從南山進入古城遺址的，一路殘垣斷柱，巨岩亂堆，一片滄桑狼藉。

庫里特斯街是貫穿以弗所古城的一條大街，是政治和商業中心。沿街兩邊有市政廳、凱旋門、紀功碑，還有集市貿易，其中就有拍賣奴隸的市場。

南山入口。（圖為作者提供）

庫里特斯街左邊有一塊「蛇杖」石碑，是古城醫院和醫療救治的標誌。「蛇杖」的故事與歷史上摩西帶領以色列出埃及記有關。在前往迦南的路上，人們不滿道路艱難和食物缺乏，埋怨神耶和華和摩西，因此得罪了神，上帝就使火蛇在人群中咬死許多人。人們感到懼怕而懇求摩西向神祈求饒恕和拯救。耶和華讓摩西製造一條銅火蛇掛在杆子上，凡被蛇咬過的人，看見這銅蛇，就得救了。

另一種傳說是起源於希臘神話的醫療之神阿斯克勒庇俄斯所執之杖。此杖中間的木棒代表人體的脊椎骨，是進化和靈性上升的「中脈」。纏繞在木棒的蛇則是表示蛇每年都會蛻皮重生，象徵人體恢復和更新的過程。蛇杖碑的地址顯示了2000年前，人們就在那裡建立了醫院。醫院的背後有一個大墓區，埋葬不治之人。以弗所的「蛇杖碑」就是當時醫院的標誌，有許多生病的人去醫院求助，祈求神靈幫助。

1948年，第一屆世界衛生組織大會選定「蛇杖」作為世界衛生組織的會徽。這是由一條蛇盤繞權杖並加上聯合國 標誌組成的會徽。另外，世界通用的急救服務標誌——藍色生命之星也是以代表醫學的蛇杖為中心。

Nike女神。（圖為作者提供）

Nike命名 來自女神啟示

庫里特斯街右邊有一塊勝利女神石雕，長著羽毛翅膀，長裙飄逸，體態輕盈，動感十足。這位女神名為Nike，是希臘泰坦巨神和海洋女神的女兒。她一手拿著標誌勝利的桂冠和和平橄欖枝，另一手掀動羽毛飛翔，是力量、速度與勝利的代表。著名的體育用品耐克(Nike)品牌即來自這座神像的啓示。

與Nike女神像對應的還有一塊Hermes(赫爾墨斯)石碑。石碑上的赫爾墨斯一手拿著神杖，一手握著羊角，腿上有帶翼涼鞋。赫爾墨斯是希臘奧林匹斯眾神的使者，也是人類使者和旅行者、商人和演說家的保護者。在帶翼涼鞋的幫助下，他能自由和快速穿越神界和人間。赫爾墨斯扮演「靈魂嚮導」，指揮靈魂進入來世。

神廟門廊。（圖為作者提供）

在羅馬神話中，赫爾墨斯的許多特徵都屬於墨丘利，其名源於拉丁語Merx，意思是「商品」和「商業」。赫爾墨斯的屬性和符號中包括動物、書包或小袋、带翼凉鞋等。1837年有個同名的法國人Hermes成立了一家奢侈品設計公司，中文譯名是「愛馬仕」。

哈德良神廟是庫里特斯街兩旁眾多遺跡中最精美的一座建築，是柯林斯式神廟的代表。幸運女神堤喀半身像被雕刻在前面的圓弧拱門上。堤喀原為豐饒女神，掌管生育，後來被當成幸運的象徵來祭拜。她常常以一位頭戴壁形金冠的少女形象出現。

神廟内牆廊柱上刻有不同神話人物，其中殿的牆上有一副美杜莎浮雕。在希臘神話中，美杜莎被描述為有翅膀的女性，頭髮内有活的毒蛇，那些凝視她眼睛的人都會變成石頭，因而美杜莎的雕像起到了保護神廟的作用。

聖母瑪麗亞小屋。（圖為作者提供）

除哈德良神廟外，以弗所還存有阿爾忒彌斯神廟遺址。阿爾忒彌斯神廟是古代世界上七大奇跡之一。希臘月亮女神阿爾忒彌斯是以弗所的保護神，羅馬時期的月亮女神狄安娜又成為新的保護神。此廟建於公元前七世紀，原舊建築毀於洪水 。公元前550年，呂底亞國王克洛索斯重建此廟，但神殿又在公元前356年被焚毀。公元前323年又重建，規模超前，有126根高60英尺的大理石柱。公元246年，神殿又被哥特人毀壞，直到1869年遺跡被發現。據說，目前顯露的石柱只是神廟的一小部分。

以弗所的公共設施建設很好，有瓦里烏斯公共浴場和厠所。其公厠大約建於公元一世紀，大理石座板下有水槽，如厠後可以沖洗，是世界上最早的沖水厠所。這些公厠有排形大理石坐板，按人體結構設計，供人在如厠時社交，交談生意。

塞爾蘇斯圖書館 藏書1萬卷

庫里特斯街的頂頭是塞爾蘇斯圖書館，其僅次於亞歷山大圖書館和貝加蒙圖書館，是古代世界三大圖書館之一，藏書1萬2000多卷。圖書館的建築宏偉華麗，上下兩層16根柱子，正面的壁龕有八座雕像，下面四座神像代表智慧、知識、思想、美德。塞爾蘇斯圖書舘是一位羅馬領事官為了紀念他父親建造的。老塞爾蘇斯是羅馬統治下的以弗所省長，曾是羅馬共和國元老院一員，其石棺被埋在圖書館的地下。

我們因旅遊團時間限制，沒有進入離圖書館不遠的貴族住宅區。據說這些住宅中有華麗的客廳、餐廳、臥室和浴室，有些牆上的壁畫依然清晰可辨，花紋細膩。地板上的馬賽克圖案也完整清晰，完全可以與古羅馬龐貝遺址相媲美。

以弗所一座大劇場位於古城的東北部，始建於公元前三世紀的希臘時期。到了羅馬統治時期，又大規模擴建，是一個依山而建的圓形大廣場，鼎盛期可容2萬5000名觀衆。大劇院是表演戲劇的地方，也是角鬥場，是古羅馬人集會的中心。

庫里斯特街。（圖為作者提供）

離開以弗所城不遠的山上，有一處基督徒朝拜的地方。據傳這是耶穌在他被捕後，請求門徒約翰護送他母親瑪麗亞到此避難的小屋，裡面現存瑪麗亞的一尊雕像。

公元一世紀初，以弗所是基督教從耶路撒冷向歐洲傳播過程中最重要的地方。聖徒保羅曾三次去以弗所傳教。保羅原名掃羅，生於基利家，屬便雅憫支派，曾敵視和迫害基督徒。自耶穌在大馬士革的路上向他顯現後，保羅改變了生命的軌道，由迫害教會的人，悔改成傳播福音和建立教會制度的人。