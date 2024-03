娛樂／奧斯卡今揭曉 候選名單史上最多元

今年是馬丁史柯西斯第10次入圍奧斯卡最佳導演獎,圖為他2014年憑「華爾街之狼」參與盛會。(取材自IMDb)

第96屆奧斯卡 金像獎即將於今晚(3月10日)揭曉,本次入圍 名單刷新多項紀錄,包括最高齡候選人、最佳紀錄長片入選電影皆為海外作品等,「全球化」與「多元化」是今年的大趨勢。

奧斯卡最佳導演 史柯西斯10度入圍

81歲的馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)以「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)獲得本屆最佳導演獎提名,成為奧斯卡史上最年長的最佳導演被提名人。打破「現代教父」(Prizzi's Honor,又譯「普里茲家族的榮譽」)導演約翰休斯頓(John Huston)紀錄,他1986年獲得提名時79歲。

今年也是馬丁史柯西斯第10度獲得導演獎提名,超過史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的9次,僅次執導「羅馬假期」(Roman Holiday)、「忠勇之家」(Mrs. Miniver)的已故導演威廉惠勒(William Wyler)的12次,位居史上第二。

目前,馬丁史柯西斯在導演、編劇和製片方面,共獲得17項奧斯卡提名,而大導演史蒂芬史匹柏去年雖然沒拍新片,但仍以「大師風華:真愛樂章」(Maestro)製片人的身分獲得今年奧斯卡最佳影片獎的提名。這是他生平所獲得的第25項奧斯卡提名,其中以製片獲得的有13項,繼續在製片人板塊保持領先。

92歲配樂大師威廉斯 被提名54次

比馬丁史柯西斯更老當益壯的,還要數92歲的電影配樂作曲家約翰威廉斯(John Williams),曾幫「侏羅紀公園」(Jurassic Park)、「星際大戰」(Star Wars)配樂的他今年又憑「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny,又譯「法櫃奇兵5」)第49次獲得個人的最佳原創配樂提名(算上其他項目,他總共獲得54個提名),創下奧斯卡史上的最高齡候選人紀錄。

約翰威廉斯(左)憑「印第安納瓊斯:命運輪盤」獲本屆奧斯卡最佳原創配樂提名。圖為他2016年與大導演史蒂芬史匹柏一起出席活動。(取材自IMDb)

今年得獎大熱門的四大作品「奧本海默」(Oppenheimer)、「可憐的東西」(Poor Things)、「花月殺手」和「芭比」(Barbie),分別獲得13項、11項、10項和8項提名。總體來說,這個名單也算是與它們在這個頒獎季的走勢相符。

最明顯的新趨勢還是全球化的傾向,這是奧斯卡史上第一次有三部非純英語對白的電影獲得最佳影片提名,分別是「夢想集中營」(The Zone of Interest,又譯「利益區」,德語)、「墜惡真相」(Anatomy of a Fall,又譯「墜落的審判」,法語)以及「之前的我們」(Past Lives,又譯「過往人生」,韓語)。

韓裔導演席琳宋的電影處女作「之前的我們」入圍本屆奧斯卡最佳影片與最佳原創劇本,圖為劇照。(取材自IMDb)

而在最佳紀錄長片單元,「美國交響曲」(American Symphony)和「我仍是我:米高霍士」(Still: A Michael J. Fox Movie)等本土作品爆冷被來自智利、烏克蘭、烏干達、突尼西亞和印度的海外作品擠出去,出現奧斯卡史上第一次獲提名紀錄長片全都來自海外的新局面。值得一提的是,有資格決定紀錄片獎提名名單的是美國電影藝術與科學學院紀錄片分支的全體成員,近年來他們也配合學院整體的改革大勢,吸收了不少海外成員。

原住民、非裔 入選大躍進

事實上,要說對於進步和多元化的追求,今年奧斯卡入圍名單應該能讓大多數人滿意,莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)以「花月殺手」成為首位獲得奧斯卡演員獎提名的美國原住民,此前,只有歌手巴菲聖瑪麗(Buffy Sainte-Marie)在1983年憑藉電影「軍官與紳士」(An Officer and a Gentleman)主題曲獲得奧斯卡最佳歌曲獎。而「花月殺手」亦入圍最佳原創配樂,音樂人羅比羅伯森(Robbie Robertson)也是北美原住民,可惜年逾八旬的他已在去年8月離世。

莉莉葛萊史東憑「花月殺手」獲今年金球獎劇情片最佳女主角獎,也是首位獲得奧斯卡演員獎提名的北美原住民。(取材自IMDb)

喜劇電影「美式小說」(American Fiction)主演傑弗瑞懷特(Jeffrey Wright)和演出「魯斯丁」(Rustin)的科爾曼多明哥(Colman Domingo)兩位非裔演員皆獲得最佳男主角提名,雖非奧斯卡首見,但也相對罕見。而「美式小說」也獲得最佳男配角提名,同一部電影裡的非裔男主、配角同時入圍,這倒是奧斯卡史上第一次。

此外,女配角方面也有「紫色姐妹花」(The Color Purple)的丹妮爾布魯克斯(Danielle Brooks)和「滯留生」(The Holdovers,又譯「留校聯盟」)的達明喬伊倫道夫(Da’Vine Joy Randolph)兩位非裔女性獲得提名。而憑藉「芭比」獲最佳女配角提名的艾美莉卡弗瑞娜(America Ferrera),則是史上獲得此項提名的第九位拉丁裔。

「美式小說」電影海報。(取材自IMDb) 「魯斯丁」電影海報。(取材自IMDb)

整體而言,今年獲得提名的20位演員中,有7位是非白人族裔。相對來說,今年的亞裔成色倒是相對較少,只有「之前的我們」的席琳宋(Celine Song)獲得最佳原創劇本提名。

值得一提的是,今年的奧斯卡提名名單反映出明顯的「前傾」痕跡,靠近年底上映的幾部作品如「拿破崙」(Napoleon)、「紫色姐妹花」、「旺卡」(Wonka)、「起源」(Origin)等,都沒能獲得多少垂青,除了作品本身品質問題外,恐怕也是受到美國編劇工會和演員工會罷工的影響,導致宣傳力度不夠,影響衝奧人氣。

後年將增設「最佳選角獎」

美國電影藝術與科學學院早前宣布,兩年後2026年春天舉辦的奧斯卡頒獎典禮上,將頒出首次設立的最佳選角成就獎(Best Achievement in Casting),以表彰2025年上映電影中的優秀選角工作,對全美選角指導協會(Casting Society of America)的1200多位成員來說,無疑是個振奮人心的好消息。

在美國電影藝術與科學學院2月8日發表的聲明中,現任學院主席珍妮特楊(Janet Yang)表示,「選角指導在電影製作中發揮著至關重要的作用,我們感到很榮幸,能將這項工作也加入到受表彰的門類之中。要祝賀我們的選角指導分支的成員們,這是一個激動人心的里程碑時刻。」

距離上一次奧斯卡增加新獎項已是2002年的事,當時新增「最佳動畫長片獎」,當時的「史瑞克」(Shrek)擊敗「怪獸電力公司(Monsters, Inc)」和「天才小子吉米」(Jimmy Neutron: Boy Genius),拔得頭籌。

當然,考慮到近年來不斷下滑的奧斯卡頒獎典禮收視率,這次的新增獎項的消息也讓人意外。增加最佳選角獎之後,奧斯卡典禮上需要頒發的獎項總數將會多達23個,勢必會讓早已冗長不堪的流程又拉長不少時間。而且,對於廣大收視觀眾而言,真正關心的獎項在十個以內,單以收視率而言,增加一個最佳選角成就獎恐怕也不會帶來實質的改變。

說起電影選角,一般觀眾可能有些陌生,不過,好萊塢最早的選角指導,據說可追溯到默片時代的1915年,影視娛樂產業從戲劇舞台跨足銀幕開始。

相較於舞台劇,參與一部電影作品的演員的人數更多,不可能都由導演或製片人來親自挑選,於是便出現了專門的選角指導,負責先行篩選,從優推薦。當然,不論導演或製片負責制的時代,在演員人選上最終拍板的,永遠都不會是選角指導。也因此,這份工作歷來存在感較弱,好萊塢也是直到1970年代中期,才開始在片頭演員表中單獨開列出誰是選角指導的做法。

1982年,全美選角指導協會在洛杉磯誕生,成員遍及電影、電視、戲劇、廣告等多個領域,負責挑選演員的工作,希望能藉這個行會組織加強內部聯繫,為選角指導爭取更多權益。三年後的1985年,他們創辦了阿提奧斯獎(Artios Award),表彰業界內部的年度佳作。阿提奧斯一詞來自希臘語,意思是完美契合,也算是道出了選角這門功課的終極目標。

超強慧眼 發掘一票巨星

2013年,曾有一部名為「選角大師」(Casting By)的紀錄片在全球各地上映,介紹好萊塢著名選角指導瑪瑞恩多爾蒂(Marion Dougherty)各種「慧眼識英雄」的精采故事,該片請到由她成功發掘的艾爾帕西諾(Al Pacino)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)、達斯汀霍夫曼(Dustin Hoffman)等巨星現身說法,提醒世人這一幕後工作的重要作用。

「選角大師」介紹好萊塢著名選角指導瑪瑞恩多爾蒂各種「慧眼識英雄」的精采故事。(取材自IMDb)

近兩年,關於好萊塢另一位著名選角指導邦妮提默曼(Bonnie Timmermann)的紀錄片「邦妮:金牌選角人」(Bonnie)也在全球多個電影節上展映,雪歌妮薇佛(Sigourney Weaver)、連恩尼遜(Liam Neeson)、馬克盧法洛(Mark Ruffalo)、蘿拉琳妮(Laura Linney)等大明星在該片回憶被邦尼挖掘的點滴,維果莫天森(Viggo Mortensen)、史蒂夫布希密(Steven Buscemi)等性格演員青澀期試鏡的片段也在片中曝光。

「邦妮:金牌選角人」以好萊塢選角執導邦妮提默曼為主角。(取材自IMDb)

同樣在2013年,學院增設了選角指導分支,讓原本僅屬於普通成員的選角指導們有了自己的專屬組織。 2019年,曾任電影「天才雷普利」(The Talented Mr. Ripley)、「MIB星際戰警」(Men in Black,又譯「黑衣人」)等片選角指導的大衛魯賓(David Rubin)當選學院的主席,成了奧斯卡史上第一位擔任學院主席的選角指導。目前,學院選角指導分支共有158名成員,是學院全部19個分支中規模最小的一個。

