娛樂／奧本海默名利雙收 諾蘭：觀眾愛看新東西

克里斯多福諾蘭2013年出席「奧本海默」法國首映會。（取材自IMDb）

由克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）自編自導的傳記電影「奧本海默 」（Oppenheimer）入圍 本屆奧斯卡 最佳導演、最佳男主角等13個獎項，被外界預期贏得最佳影片呼聲最高，同時該片在全球囊括近9.58億美元的票房，名利雙收。諾蘭早前在「英國電影學院獎倒數計時」( Countdown to the BAFTA）部落格上，回顧「奧本海默」巨大的票房成功，他說：「顯然，觀眾在戲院很高興看到新的東西」。

「奧本海默」改編自傳記「美國普羅米修斯：羅伯特奧本海默的勝利與悲劇」（American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer），講述由席尼墨菲（Cillian Murphy）飾演的奧本海默戲劇化的一生。該片是史上票房最高的傳記電影，對於一部長達三小時的R級歷史主題影片來說，這樣的票房數字幾乎前所未聞。

後IP時代來了

「（現在）每個人都傾向於貶低電影業，」諾蘭在文章中寫道：「某些文化機構總是在預測電影院的消亡，還有人問我對電影業的健康狀況有什麼看法？我真不知道該怎麼回答。而我們推出一部關於量子物理學的3小時限制級電影，票房高達近10億美元。說明什麼？這提醒了電影公司，觀眾們對以前從未見過的東西有興趣。」他認為「奧本海默」的成功無疑劍指電影的後特許經營（post franchise）、後IP時代格局（post intellectual property）。

「奧本海默」導演諾蘭使用全膠片拍攝。（取材自IMDb）

「這樣的作品給其他電影製作人提供了一個參考，知道什麼樣的作品能在市場上有所作為」，隨著「奧本海默」、「芭比」（Barbie）等原創電影成為爆款，而「閃電俠」（The Flash）、「蟻人3」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）和「驚奇隊長2」（The Marvels）等去年上映的超級英雄大片在票房上折戟，諾蘭所說的「後特許、後IP時代」的電影市場格局可能正在改變。

其實諾蘭本人並不反對製作系列電影，蝙蝠俠「黑暗騎士」（The Dark Knight）三部曲就是他執導的。他曾說，如果好萊塢想要成功，就需要在原創電影和IP電影之間取得平衡。「我們必須尊重觀眾對新事物的渴望，坦白說，看電影最大的刺激之一就是看到你從未聽說過的電影，或者你從未看過的電影類型。即使特許經營（連貫的系列作品）是好萊塢的必要元素，但能看到一些新的東西，這一直是院線電影最強大的力量。」」

「奧本海默」是諾蘭執導的首部人物傳記電影，以黑白和彩色兩條時間線和緊迫的節奏，深入探索「原子彈之父」的內心世界：他是卓越的科學家，推出一項撼動世界的偉大發明，然而也威脅到人類未來的命運。對此，諾蘭曾說：「我希望帶領觀眾深入了解他的思想，探索他的經歷，他身處於歷史巨變的中心，與眾多重要事件緊密相連，無論世人對他的評價如何，奧本海默都是有史以來最重要的人物之一。他塑造了我們現在所生活的世界，無論是好是壞，都產生了深遠的影響。他的故事唯有親眼目睹，才能令人相信。」

奧本海默觀察核爆試驗是全片最震撼的場景。（取材自IMDb）

片場得有一杯茶

諾蘭的作品不斷挑戰敘事的極限，2010年時空劫案片「全面啟動」（Inception，又譯「盜夢空間」）帶觀眾深入夢境的內部空間；2014年太空歷險片「星際效應」（Interstellar，又譯「星際穿越」）展開一段穿越宇宙的奇幻旅程；2017年「敦克爾克大行動」（Dunkirk）透過多個視角和時間線，刻畫士兵在殘酷戰爭中求生的驚心歷程；2020年的「天能」（TENET，又譯「信條」）透視和時間，打造超現實的科幻驚悚片。諾蘭的每一部電影都充滿對經典電影製作技術的探索熱情，同時也在拓展敘事結構的邊界，力求重塑電影藝術本身。

諾蘭曾形容奧本海默傳記是他「聽過的最棒的故事」，他說：「其中充滿了悖論和倫理困境，這正是我一直感興趣的素材，影片試圖幫助觀眾理解人們做出這些行為的原因，同時也詢問他們是否應該做出這些行為。」

「奧本海默」是諾蘭十年來使用電腦特效最少的一次，有媒體統計，「星際效應」和「黑暗騎士」使用700個特效鏡頭，「全面啟動」使用了500個，「天能」使用280個，而「奧本海默」僅有200個特效鏡頭，片中的核爆試驗主要通過物理特效而非電腦特效實現。對此，諾蘭表示：「CG或許可以呈現很好的結果，但它本質上更像動畫、太安全了，觀眾需要感受到更真實的『核威脅』。」他們也使用全膠片拍攝，因為視覺效果更近似人眼。

諾蘭是一位極傳統的導演，不用智慧型手機、不發郵件，創作劇本時也不上網，談到這一點，他感嘆科技發展帶來的一切便利都很美好，尤其是人們可以選擇是否使用它們，「對我而言，它們（科技產品）對我的專注沒有益處。當我寫劇本的時候，成天面對智慧型手機只會讓我分心，而遵循我一直保持的習慣，才是我最好的工作方式。」

當被問到片場需要準備什麼必需品？倫敦出生的諾蘭表示：「如果沒有茶，我就不行了。我得有一杯茶。」

盡可能不模仿本人

「奧本海默」主演席尼墨菲與小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）分別入圍本屆奧斯卡最佳男主角與男配角獎，諾蘭曾透露，與席尼墨菲達成共識盡可能不模仿真實的奧本海默，「很多人都知道奧本海默怎麼說話、長什麼樣子，我希望墨菲可以扮演一個令觀眾有共鳴的真實人物，在選角過程中我也在思考這一點。這部電影裡所有的演員都在不斷地理解自己的角色，不斷走近角色。」

席尼墨菲與諾蘭合作超過20年，「奧本海默」讓他從「御用配角」晉升奧斯卡影帝候選人。（取材自IMDb）

曾有媒體問他好演員的必要條件，諾蘭表示，實際表演的方式有很多，取決於不同的類型可使用不同的表演技巧，「不過，萬變不離其宗，真實永遠是第一位。我覺得對於一個好的演員，一個非常重要的定義就是他們需要保持真實，他所做的事就是要真實地表達自己飾演的角色。」

這次是他第一次與小勞勃道尼合作，諾蘭說，很久以前就想合作，「一直都知道他是個很棒的演員，不僅僅是一位電影明星，『鋼鐵人』（Iron Man）向世界展示電影明星有令人難以置信的特質。但同時，他也是偉大的演員，所以他能夠進入一個角色，並且完全沉浸其中。」

小勞勃道尼憑「奧本海默」入圍第96屆奧斯卡金像最佳男配角，圖為劇照。（取材自IMDb）

「我很開心居然有觀眾看這部電影時，沒發現是他扮演路易斯史特勞斯（Lewis Strauss），直到演職人員表出現。能與他一起工作真的很棒，他真的是一位了不起的演員。他在片場非常鬆弛、高效，樂於幫助周圍的每一個人，這種積極的能量在片場非常受歡迎，當人們變得疲憊、煩躁時，有一個總是充滿活力、積極樂觀、對自己的工作充滿激情的人，真的是一件很棒的事。」

（取材自新京報）