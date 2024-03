娛樂／奧本海默名利雙收 諾蘭：觀眾愛看新東西

克里斯多福諾蘭2013年出席「奧本海默」法國首映會。(取材自IMDb)

由克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)自編自導的傳記電影「奧本海默 」(Oppenheimer)入圍 本屆奧斯卡 最佳導演、最佳男主角等13個獎項,被外界預期贏得最佳影片呼聲最高,同時該片在全球囊括近9.58億美元的票房,名利雙收。諾蘭早前在「英國電影學院獎倒數計時」( Countdown to the BAFTA)部落格上,回顧「奧本海默」巨大的票房成功,他說:「顯然,觀眾在戲院很高興看到新的東西」。

「奧本海默」改編自傳記「美國普羅米修斯:羅伯特奧本海默的勝利與悲劇」(American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer),講述由席尼墨菲(Cillian Murphy)飾演的奧本海默戲劇化的一生。該片是史上票房最高的傳記電影,對於一部長達三小時的R級歷史主題影片來說,這樣的票房數字幾乎前所未聞。

後IP時代來了

「(現在)每個人都傾向於貶低電影業,」諾蘭在文章中寫道:「某些文化機構總是在預測電影院的消亡,還有人問我對電影業的健康狀況有什麼看法?我真不知道該怎麼回答。而我們推出一部關於量子物理學的3小時限制級電影,票房高達近10億美元。說明什麼?這提醒了電影公司,觀眾們對以前從未見過的東西有興趣。」他認為「奧本海默」的成功無疑劍指電影的後特許經營(post franchise)、後IP時代格局(post intellectual property)。

「奧本海默」導演諾蘭使用全膠片拍攝。(取材自IMDb)

「這樣的作品給其他電影製作人提供了一個參考,知道什麼樣的作品能在市場上有所作為」,隨著「奧本海默」、「芭比」(Barbie)等原創電影成為爆款,而「閃電俠」(The Flash)、「蟻人3」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)和「驚奇隊長2」(The Marvels)等去年上映的超級英雄大片在票房上折戟,諾蘭所說的「後特許、後IP時代」的電影市場格局可能正在改變。

其實諾蘭本人並不反對製作系列電影,蝙蝠俠「黑暗騎士」(The Dark Knight)三部曲就是他執導的。他曾說,如果好萊塢想要成功,就需要在原創電影和IP電影之間取得平衡。「我們必須尊重觀眾對新事物的渴望,坦白說,看電影最大的刺激之一就是看到你從未聽說過的電影,或者你從未看過的電影類型。即使特許經營(連貫的系列作品)是好萊塢的必要元素,但能看到一些新的東西,這一直是院線電影最強大的力量。」」

「奧本海默」是諾蘭執導的首部人物傳記電影,以黑白和彩色兩條時間線和緊迫的節奏,深入探索「原子彈之父」的內心世界:他是卓越的科學家,推出一項撼動世界的偉大發明,然而也威脅到人類未來的命運。對此,諾蘭曾說:「我希望帶領觀眾深入了解他的思想,探索他的經歷,他身處於歷史巨變的中心,與眾多重要事件緊密相連,無論世人對他的評價如何,奧本海默都是有史以來最重要的人物之一。他塑造了我們現在所生活的世界,無論是好是壞,都產生了深遠的影響。他的故事唯有親眼目睹,才能令人相信。」

奧本海默觀察核爆試驗是全片最震撼的場景。(取材自IMDb)

片場得有一杯茶

諾蘭的作品不斷挑戰敘事的極限,2010年時空劫案片「全面啟動」(Inception,又譯「盜夢空間」)帶觀眾深入夢境的內部空間;2014年太空歷險片「星際效應」(Interstellar,又譯「星際穿越」)展開一段穿越宇宙的奇幻旅程;2017年「敦克爾克大行動」(Dunkirk)透過多個視角和時間線,刻畫士兵在殘酷戰爭中求生的驚心歷程;2020年的「天能」(TENET,又譯「信條」)透視和時間,打造超現實的科幻驚悚片。諾蘭的每一部電影都充滿對經典電影製作技術的探索熱情,同時也在拓展敘事結構的邊界,力求重塑電影藝術本身。

諾蘭曾形容奧本海默傳記是他「聽過的最棒的故事」,他說:「其中充滿了悖論和倫理困境,這正是我一直感興趣的素材,影片試圖幫助觀眾理解人們做出這些行為的原因,同時也詢問他們是否應該做出這些行為。」

「奧本海默」是諾蘭十年來使用電腦特效最少的一次,有媒體統計,「星際效應」和「黑暗騎士」使用700個特效鏡頭,「全面啟動」使用了500個,「天能」使用280個,而「奧本海默」僅有200個特效鏡頭,片中的核爆試驗主要通過物理特效而非電腦特效實現。對此,諾蘭表示:「CG或許可以呈現很好的結果,但它本質上更像動畫、太安全了,觀眾需要感受到更真實的『核威脅』。」他們也使用全膠片拍攝,因為視覺效果更近似人眼。

諾蘭是一位極傳統的導演,不用智慧型手機、不發郵件,創作劇本時也不上網,談到這一點,他感嘆科技發展帶來的一切便利都很美好,尤其是人們可以選擇是否使用它們,「對我而言,它們(科技產品)對我的專注沒有益處。當我寫劇本的時候,成天面對智慧型手機只會讓我分心,而遵循我一直保持的習慣,才是我最好的工作方式。」

當被問到片場需要準備什麼必需品?倫敦出生的諾蘭表示:「如果沒有茶,我就不行了。我得有一杯茶。」

盡可能不模仿本人

「奧本海默」主演席尼墨菲與小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)分別入圍本屆奧斯卡最佳男主角與男配角獎,諾蘭曾透露,與席尼墨菲達成共識盡可能不模仿真實的奧本海默,「很多人都知道奧本海默怎麼說話、長什麼樣子,我希望墨菲可以扮演一個令觀眾有共鳴的真實人物,在選角過程中我也在思考這一點。這部電影裡所有的演員都在不斷地理解自己的角色,不斷走近角色。」

席尼墨菲與諾蘭合作超過20年,「奧本海默」讓他從「御用配角」晉升奧斯卡影帝候選人。(取材自IMDb)

曾有媒體問他好演員的必要條件,諾蘭表示,實際表演的方式有很多,取決於不同的類型可使用不同的表演技巧,「不過,萬變不離其宗,真實永遠是第一位。我覺得對於一個好的演員,一個非常重要的定義就是他們需要保持真實,他所做的事就是要真實地表達自己飾演的角色。」

這次是他第一次與小勞勃道尼合作,諾蘭說,很久以前就想合作,「一直都知道他是個很棒的演員,不僅僅是一位電影明星,『鋼鐵人』(Iron Man)向世界展示電影明星有令人難以置信的特質。但同時,他也是偉大的演員,所以他能夠進入一個角色,並且完全沉浸其中。」

小勞勃道尼憑「奧本海默」入圍第96屆奧斯卡金像最佳男配角,圖為劇照。(取材自IMDb)

「我很開心居然有觀眾看這部電影時,沒發現是他扮演路易斯史特勞斯(Lewis Strauss),直到演職人員表出現。能與他一起工作真的很棒,他真的是一位了不起的演員。他在片場非常鬆弛、高效,樂於幫助周圍的每一個人,這種積極的能量在片場非常受歡迎,當人們變得疲憊、煩躁時,有一個總是充滿活力、積極樂觀、對自己的工作充滿激情的人,真的是一件很棒的事。」

(取材自新京報)