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星座／3月3日至3月9日 巨蟹座帶來歡樂 摩羯座勇敢追愛

科技紫微網

2024年3月3日至3月9日12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：象牙白

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

平淡中有期待的一周，偶爾的一些小驚喜將會打破你平淡的愛情；工作可以找到要領，讓你倍感輕鬆；加強資金管理，可以防止不必要的開銷。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這週特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：深海藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

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