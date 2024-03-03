社會傳真／1人擁有11張卡 不累嗎

各家銀行卡的消費返點不同，吸引消費者申請使用。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人 居民陳女士，日前被竊車內財物，共遺失11張銀行卡，並被盜賊接連盜刷，造成不少財物損失。她表示，這些卡都是平常的備用卡，除此之外，她還擁有多張包括信用卡 (Credit Card)、借記卡(Debit Card)在內的常用卡，不過她經過這次經驗，也理解到卡多未必方便。

當被問及為何擁有這麼多銀行卡時，陳女士解釋，因為每張卡都有不一樣的用途，特別是不同的信用卡，用於支付不同類別消費，可以最大程度拿到現金返點折扣。

據悉，美國多家銀行常以信用卡消費返點，吸引客戶辦理，有些信用卡在超市、加油站消費，返現高達5%，有些網購消費時，返現特別高；而有些信用卡，用於旅遊、機票酒店消費會有折扣 。陳女士表示，她就是因為這個原因，同時擁有多家銀行的多張卡。

此外，陳女士還擁有不少流行的快速支付App ，包括Venmo、PayPal 等。她介紹說，這些App也可申請該公司發行的銀行卡，而這些盛行的快捷支付方式，在帶來便捷的同時，也有不便之處。

例如Paypal適用範圍廣泛，操作簡便且快速安全，但交易手續費高，轉帳出現錯誤時，通常較難追回。Venmo轉帳快速簡單，適合群體消費時，AA制分帳，但向銀行帳戶快速轉帳時，須支付手續費，否則要等待幾個工作日才能到帳。Apple Cash透過Siri就可以控制轉帳，但它不適用於非蘋果系統的客戶端裝置。

陳女士同時擁有多張銀行卡、以及各種支付方式，她坦誠很多時候也會心累。例如管理每張卡的用戶名、密碼就需要花費很多精力。因為是專業會計師，陳女士擅長帳戶管理，但對於一般消費者來說，同時管理這麼多帳戶，恐怕不是一件輕鬆的事。

有華人指出，此前也曾申請過多張銀行卡，但有些卡長久不用，導致產生不必要的年費、滯納金，有時候銀行卡被盜用也不知情，如今只用簡單的兩、三張卡即可。