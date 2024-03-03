我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

美國現象／不溝通 離婚最常見原因

編譯尤寶琪
離婚。(Image by Steve Buissinne from Pixabay)
離婚。(Image by Steve Buissinne from Pixabay)

如果你在過去30年間，關注過任何名人離婚事件，那你可能已經聽說過蘿拉‧瓦瑟的名字(Laura Wasser)。

瓦瑟是Wasser, Cooperman & Mandles公司的離婚律師，同時也是Divorce.com網站離婚進化主任；她曾代表金卡達夏(Kim Kardashian)、布蘭妮(Britney Spears)和亞莉安娜(Ariana Grande)等名人。

她說，名人離婚與普通人離婚並沒有什麼不同，「我總說離婚之前人人平等；無論是否為名人，每個人都會經歷同樣的恐懼和心痛。」

不論名人或普通人，多數人選擇結束一段婚姻的原因都一樣。瓦瑟指出：「人們離婚的原因，是因為他們不溝通。」

這些問題可能會以婚外情、不健康飲酒習慣等方式表現出來，但無法溝通通常都是這些問題的根源。

瓦瑟解釋，許多步入婚姻殿堂的伴侶，通常沒有經歷過長時間的磨合；「因為，你通常不會在事情進展得很順利時，發展你的溝通工具；所以當事情發展不順利時，往往就沒有能力或必要的手段來討論問題。」

瓦瑟指出，夫妻在結婚前，應該要進行很多「不性感」的對話，像是，「是否要送孩子去私立學校？」和「你同意我父母年老後跟我們住在一起嗎？」等議題。

這些討論並不有趣，但如果兩人能在這些議題上意見一致，就能幫你省下不少金錢和不必要的心痛；另外，民眾的需求很可能在婚姻期間有所變化，在這種情況下，良好的溝通就是維持婚姻的關鍵。

瓦瑟說，「『我變老了，覺得自己不再有吸引力了』，這種話很難說出口。」但如果你的伴侶不知道你的感受，那不可避免的，他們肯定無法去滿足你的需求，然後你就會不快樂。

瓦瑟說：「若怨恨情緒不斷累積，你會轉頭把精力投到其他地方，而不進行溝通。」透過在婚前或結婚初期進行艱難的對話，你們可以培養能有效幫助你和伴侶的健康溝通習慣。

上一則

生活／再見「大富翁」 追憶社區超市

下一則

美國現象／同天同醫院生 重逢結連理

延伸閱讀

學者批美晶片法 傷害台積電

學者批美晶片法 傷害台積電
律師：人們離婚最常見的原因是…

律師：人們離婚最常見的原因是…
賈斯汀受不了舊愛 密謀上歐普拉節目抖小甜甜真相

賈斯汀受不了舊愛 密謀上歐普拉節目抖小甜甜真相
分手多年恨難消 小甜甜前男友密謀上電視把真相抖出來

分手多年恨難消 小甜甜前男友密謀上電視把真相抖出來

熱門新聞

雪裡紅水煎包

料理功夫／雪裡紅水煎包

2024-02-25 01:11
美國聯邦憲法規定，公民有參加陪審團這項社會服務的基本義務。(圖／123RF)

封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審

2024-02-25 15:50
租屋族應採取五個理財措施。（圖／123RF）

理財百科／不買房 租屋族理財5重點

2024-02-25 13:40
29歲的亞裔美甲藝術家阮珍妮年賺60萬元。(取自JennPaintt工作室官網)

365行／沒大學文憑 亞裔美甲藝術家年賺60萬

2024-02-25 01:15
法庭是神聖的地方，不能說謊話。(圖／123RF)

封面故事／首次擔任陪審員 就遇上名案件

2024-02-25 13:15
青蔥膳食纖維豐富，富含維生素A、B群、C、E及β胡蘿蔔素。(本報資料照片)

養生／6種蔬菜 增強免疫力、抗過敏

2024-02-25 01:05

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？