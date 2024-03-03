醫師的話／食物與藥物 阿茲海默治療與預防11問

在美國患有阿茲海默症 的人數正在增加，而且增長速度很快，目前美國各年齡層超過600萬人患有阿茲海默症。據估計，在2023年，65歲及以上的美國人有670萬人患有阿茲海默症。到2060年，阿茲海默症病例預計將增加到約1400萬人。

Q1：這種疾病很難治療嗎？

A1：在這方面，一般藥物治療受到很大的限制，因為許多藥物只能透過血流來生效，意味著遇到了血腦屏障，就很難到達大腦。什麼是血腦屏障呢？就是一層又一層防止外物進入大腦的銅牆鐵壁，使得藥物無法順利進入大腦內部，難以發揮療效。

Q2：什麼是血腦屏障？

A2：腦血管障壁的結構主要有三層，由管內開始算起：第一層：腦中毛細血管的內皮細胞間緊密銜接。第二層：腦中毛細血管的內皮細胞外有個基底膜，不但是連續的而且整個包住。第三層：腦中毛細血管壁外表面積都被神經膠質細胞(中樞神經系統和周圍神經系統中的「非神經元細胞」)所包圍，不發生電脈衝。

在血腦屏障的嚴格控管之下，只允許「奈米級」的物質往返大腦內外，像是氧氣、二氧化碳、血糖、水、荷爾蒙、病毒等奈米級的物質，才可以順利通過血腦屏障。所以使得治療神經系統疾病，包括阿茲海默症變得非常的困難。

Q3：目前有什麼樣的藥物？

A3：最常用的是三種膽鹼酯酶抑制劑：

1.多奈哌齊(Aricept)被批准用於治療疾病的所有階段，作為藥丸每天服用一次。

2.加蘭他敏(Razadyne)被批准用於治療輕度至中度阿茲海默症。

3.卡巴拉汀(Exelon)被批准用於治療輕度至中度阿茲海默症。

不過效用都都非常有限。

Q4：目前有什麼治療方案？

A4：醫學界一向認為「類澱粉樣蛋白斑塊」是造成阿茲海默症的一個重要原因。

針對澱粉樣蛋白，FDA 在去年7月通過批准樂卡奈布(Lecanemab／Leqembi)用於治療輕度阿茲海默症和阿茲海默症引起的輕度認知障礙患者。這種藥物經過三期的臨床試驗，證明可有效防止大腦中的澱粉樣蛋白斑塊聚集。這項三期試驗是迄今為止規模最大的試驗，旨在研究清除大腦中的澱粉樣蛋白斑塊是否可以減緩這種疾病。

Q5：是口服藥嗎？有無副作用？

A5：Lecanemab是一種注射劑，每兩周靜脈輸注一次。因個人不同，Lecanemab的副作用包括，發燒、類流感症狀、噁心、嘔吐、頭暈、心率變化和呼吸急促。也可能有輕微的腦水腫。

Q6：還有別的藥物嗎？

A6：目前對一種原來針對癌症治療方法的藥物，薩拉卡替尼(Saracatinib)，正在針對阿茲海默症進行測試。研究表明，β-澱粉樣蛋白是由「母蛋白」透過不同酵素的兩個步驟產生的。這種藥物藥物旨在阻斷這些酵素的活性。

最近引起許多人注意的，是一種利用基因機制來防止Tau纏結的，攜帶RNA的脂質奈米粒子作為先進的治療藥物產品。當腦中Tau的蛋白質扭曲成微小纖維時，重要的腦細胞運輸系統就會崩潰。這些纖維稱為「纏結」。它們是阿茲海默症患者大腦的另一種常見變化。研究人員正在尋找一種方法來防止Tau蛋白形成纏結。

Tau聚集抑制劑和Tau疫苗目前正在進行臨床試驗研究。

還有一個藥物是阿杜赫爾姆(Aduhelm)，2021年已獲FDA有條件批准。與Leqembi和Donanemab一樣，可以去除大腦中的澱粉樣蛋白並減緩阿茲海默症的進展。與其他兩種藥物一樣，以輸液形式給藥。

Q7：有能減少大腦炎症的藥？

A7：阿茲海默症會導致慢性、低水平的腦細胞發炎。研究人員正在研究治療導致阿茲海默症發炎過程的方法。藥物沙格莫司亭(Leukine)目前正在研究中。該藥可能會刺激免疫系統，保護大腦免受有害蛋白質的侵害。

Q8：治療方面的其他展望？

A8：目前有以下五方面：

1.研究胰島素抗性：探討胰島素如何影響大腦和腦細胞功能。研究人員正在研究大腦中胰島素的變化與阿茲海默症的關係。然而，對胰島素鼻噴劑的試驗表明，該藥物不能有效減緩阿茲海默症的進展。

2.研究心與腦的聯繫：愈來愈多證據表明，大腦健康與心臟和血管健康密切相關。由於許多損害心臟或動脈的疾病，罹患失智症的風險似乎會增加。這些疾病包括高血壓、心臟病 、中風、糖尿病和高膽固醇。正在研究的策略包括目前治療心臟病危險因子的藥物，研究人員正在研究是否可以降低罹患失智症的風險，正在更仔細地研究心臟病和阿茲海默症之間在分子層面的關聯，目標是尋找治療阿茲海默症的新的潛在藥物。

3.改換生活方式：研究表明，選擇對心臟有益的生活方式可能有助於預防阿茲海默症或延緩其發病，包括鍛鍊身體和健康飲食。

4.荷爾蒙療法因人而異：1990年代的研究表明，圍絕經期和更年期接受荷爾蒙替代療法可以降低阿茲海默症的風險，但進一步的研究結果好壞參半。

5.FDA加速批准有效藥物上市：開發新藥是一個緩慢的過程，對於正在等待新治療方案的阿茲海默症患者，這種進展可能帶來希望。

Q9：澱粉樣斑塊能自然溶解？

A9：根據疾病防治中心，建議攝取充足的Omega-3脂肪。這些健康脂肪中的DHA可能透過減少β-澱粉樣蛋白斑塊來幫助預防阿茲海默症和失智症。包括冷水魚，如鮭魚、鮪魚、鱒魚、鯖魚、海藻和沙丁魚。當然還要補充魚油。

Q10：哪些食物應該避免呢？

A10：吃糖和精緻碳水化合物會導致失智前期和失智，減少糖和精製碳水化合物的攝取，並添加大量魚油可以預防甚至逆轉失智前期和早期失智。

Q11：哪些藥物增加失智風險？

A11：研究發現，如果平時服用下列處方藥物，罹患失智症的風險就會增加：抗憂鬱藥、抗帕金森藥、抗精神病藥、抗毒蕈鹼藥(用於治療膀胱過動症)以及抗癲癇藥。另外不需處方的苯海拉明，也發現會增加上年紀的人罹失智症風險。(作者為大華府地區執業醫師)