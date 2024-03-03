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娛樂／曾獲頒俄勳章 「 白蓮花」男星遭換角

娛樂新聞組
米羅斯畢克維克是塞爾維亞知名演員。（取材自IMDb）
米羅斯畢克維克是塞爾維亞知名演員。（取材自IMDb）

HBO熱門美劇「白蓮花大飯店」（The White Lotus，又譯「白蓮花度假村」）官方宣布：原定出演第三季的塞爾維亞男演員米羅斯畢克維克（Milos Bikovic）已被劇組除名，HBO在其簡短聲明中寫道：「我們決定與米羅斯畢克維克分道揚鑣，該角色稍後會重新選角。」外界認為HBO做出這項決定的原因主要在於烏克蘭外交部在社群媒體上施加的巨大壓力。

事件緣起已熱播兩季的「白蓮花大飯店」今年初公布第三季的演員名單，除了在第一季中飾演水療中心經理的娜塔莎羅斯威爾（Natasha Rothwell）高調回歸外，包括帕克波西（Parker Posey）、萊絲莉比伯（Leslie Bibb）、傑森艾薩克（Jason Isaacs）、米歇爾莫納漢（Michelle Monaghan）等演員亦加盟其中，而米羅斯畢克維克原本會在劇中飾演一位來自俄羅斯的瑜伽老師，負責為賓客提供各種養生指導，這決定讓烏克蘭方面大感不快。

烏克蘭：他支持種族滅絕

在劇組宣布米羅斯畢克維克參演後12天，烏克蘭外交部在其官方社媒帳號上發布短片，節選過去畢克維克由普亭親自授予俄羅斯文化勳章、獲得俄羅斯公民身分以及前往克里米亞半島參與電視節目拍攝的數段畫面，旨在強調他早已成為「克里姆林宮的對外喉舌」。烏克蘭外交部在推文下方標記HBO的官方社群媒體帳號，質疑：「與一個支持種族滅絕的人、一個違反國際法的人合作，你們覺得合適嗎？親愛的HBO，你們是真的支持種族滅絕嗎？」

稍後，畢克維克的祖國塞爾維亞很快站出來為其辯護，塞爾維亞外交部表示，畢克維克是該國最著名的演員之一，關於他支持種族滅絕的指控，純屬「無稽之談」。塞爾維亞政府發言人也在接受該國營媒體採訪時說，烏克蘭外交部將畢克維克歸類為俄羅斯演員的說法毫無根據，因為全體塞爾維亞人都知道，米羅斯畢克維克代表著塞爾維亞，是該國最受歡迎、最有才華的演員之一。

不過，HBO最後還是做出了換人的決定。據悉，「白蓮花大飯店」第三季原定在泰國蘇梅島、普吉島和曼谷等地開拍，臨時換角是否會為拍攝進度帶來影響，目前不得而知。該劇的腳本創作原本就因為先前美國編劇工會罷工的影響而落下進度，目前定在2025年才會播出。

HBO影集「 白蓮花大飯店」海報。（取材自IMDb）
HBO影集「 白蓮花大飯店」海報。（取材自IMDb）

當事人喊冤：我反戰

至於當事人米羅斯畢克維克，他收到被換角的消息後第一時間發表聲明，自稱從小就生活在一個飽受戰火蹂躪的國家，所以向來都堅持和平立場。「我11歲時，家鄉遭到轟炸，我在防空洞裡度過了一個又一個日夜，所以我永遠都不希望任何人遭受這樣的災難。當今世上，各種衝突越來越多，雖然每一次的原因都不一樣，但每一次也都令人心碎。所以我希望所有衝突都能停止，希望愛與和平能占上風。」

對於烏克蘭政府和HBO的做法，他表示非常遺憾。「這是一個有意針對我的行動，動用宣傳手段，影響獨立決策，也就此開創了一個令人不安的先例，為藝術自由蒙上了陰影。今天出現這樣的結局，實在是藝術的失敗，是讓不講理的行為占了上風。」

塞爾維亞當家紅星

今年36歲的米羅斯畢克維克1988年出生在塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade），因長相俊朗很早就被星探發掘，演了不少當地熱門電視劇。2010年，他在表現南斯拉夫男足參加1930年世界盃並獲得亞軍的電影「夢的味道」（Montevideo, God Bless You!）中飾演傳奇球星蒂爾納尼奇（Aleksandar Tirnanić）。該片在當年打破了塞爾維亞的歷史票房紀錄，也讓男主角畢克維克成了全塞爾維亞家喻戶曉的名人。此後，他又出演該片的續集電影和電視節目。

米羅斯畢克維克（右）演出2010足球電影「夢的味道」暴紅，圖為劇照。（取材自豆瓣...
米羅斯畢克維克（右）演出2010足球電影「夢的味道」暴紅，圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

2014年，畢克維克出演著名俄羅斯導演尼基塔米亥科夫（Nikita Mikhalkov）的「中暑」（Solnechnyy udar），第一次參與俄國電影的製作。此後，他又在「花滑女王」( Ice )、「巴爾幹半島邊界」（The Balkan Line）、「富二代」系列（Kholop）等俄羅斯電影中表現出色，因此被俄羅斯政府授予文化成就勳章，並在2021年獲得俄羅斯公民的身分。

米羅斯畢克維克演出俄國名導米哈爾科夫的電影「中暑」。（取材自IMDb）
米羅斯畢克維克演出俄國名導米哈爾科夫的電影「中暑」。（取材自IMDb）

目前看來，沒有米羅斯畢克維克公開支持俄羅斯攻擊烏克蘭的直接證據，但也找不到他公開譴責俄羅斯的發言，因此HBO迫於壓力，只得收回他參演的計畫。事實上，過往畢克維克倒是曾在個人社群媒體帳號上發文表示，希望世上沒有戰爭：「每場衝突都有其自身情況。最糟糕的在於，戰爭和戰爭雙方的流血都在提醒我們，我們人類距離團結一心、和諧共愛還很遠很遠。願神護佑正處於危機之中的所有人的生命。」

（取材自澎湃新聞）

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