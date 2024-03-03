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料理功夫／芝麻紅豆蓮子年糕

林水治
芝麻紅豆蓮子年糕
芝麻紅豆蓮子年糕

一般常見的紅豆年糕或烤年糕可以變出新花樣，今年受短視頻啟發，煮了蓮子，加上冰箱常備的蜜紅豆和黑芝麻粉，做出加料版年糕--芝麻紅豆蓮子年糕，太好吃了，學起來嘗一口為快。

材料：

糯米粉300克、紅糖180克、熱水220ml、黑芝麻粉3大匙、蜜紅豆100克、蓮子煮好150克、食用油少許。

芝麻紅豆蓮子年糕材料
芝麻紅豆蓮子年糕材料

做法：

1.煮一鍋熱水先化開糖，加糯米粉，拌勻。

2.加入芝麻粉、蜜紅豆、蓮子等配料裝盤。

加入芝麻粉與配料的生品
加入芝麻粉與配料的生品

3.大火蒸1.5小時。

4.放涼、切塊就大功告成。

剛蒸好的芝麻紅豆蓮子年糕
剛蒸好的芝麻紅豆蓮子年糕

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