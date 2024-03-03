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料理功夫／螃蟹炒年糕

冰清
螃蟹炒年糕
螃蟹炒年糕

螃蟹炒年糕是上海人非常喜愛的一道美食。隨著電視劇「繁花」的熱播，讓大家也對上海人常吃的美食有所了解。 現在又是螃蟹上市的季節，正好做這麼一道菜應景。此菜年糕和白菜吸滿了螃蟹的滋味，非常鮮美，做了吃了就知道了。

材料：

螃蟹一隻（這裡指的是珍寶蟹Dungeness crab，若是韓國超市賣的梭子蟹需要兩隻、藍蟹blue crab需要四隻）、切片年糕半磅、大白菜（或其他青菜，如矮腳白菜也可）1/4磅，喜歡吃菜的可以多加。

調料：

蔥一根、薑一小塊、油一大勺、鹽一茶匙、糖少許、料酒少許、生抽醬油一勺。

作法：

1.將新鮮的螃蟹斬成小塊，把鉗子等殼比較硬的地方敲裂，讓滋味可以進去。

切塊處理好的螃蟹
切塊處理好的螃蟹

2.白菜洗净，切塊。

3.蔥洗净，切段。薑切片。

4.把螃蟹身體部位肉多的地方沾澱粉，在熱油鍋裡煎一煎，封住肉，這樣不會散掉。

螃蟹沾澱粉
螃蟹沾澱粉

5.熱油鍋中，爆香蔥薑，加螃蟹翻炒。

6. 加進去生抽，鹽，料酒，糖，繼續翻炒。

翻炒螃蟹
翻炒螃蟹

7. 加適量水悶一會兒，再加年糕和白菜，翻炒均勻之後，加少許水，蓋蓋子小火煮。

放入年糕和蔬菜拌炒
放入年糕和蔬菜拌炒

8. 煮5至8分鐘後，看年糕變軟，菜也煮軟了，出鍋即成。

小叮嚀：

1. 螃蟹一定要敲裂才能入味。

2.螃蟹身體肉多的部分要先煎一下封住口，不然會散的滿鍋都是，吃不到實實在在的肉。

3.水不要放太多，不然就成年糕湯了。

4.調料根據個人喜好可以增減，也可以做成辣炒的，做法都差不多，只是調料換了。

5.食譜的量是兩人份，如果人多，原材料可酌情增加。

6.蔬菜要選味道輕的菜，不要選茼蒿，芹菜等味道重的菜，會搶走螃蟹的鮮味。

食譜 繁花

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