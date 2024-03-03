涼拌蓮藕

佳節吃遍山珍海味，然而，吃多了肉食，不但對健康無益，胃中也感覺飽漲。蓮藕含有豐富的維生素，可消除胃腸內部熱氣，其纖維素可促進體內廢物迅速排出，淨化五臟血液；鉀與鈣更可穩定血壓，常吃蓮藕可預防心血管疾病 ，拌上一盆脆口的涼拌蓮藕，每餐吃幾片，頓覺胃裡負擔減輕。

材料：一節嫩蓮藕，蔥、薑、蒜少許。

調味料：半碗蔬菜油、麻辣醬、鎮江香醋、白醋、醬油、糖、鹽。

做法：

1.將嫩蓮藕切片，泡在水中，放入半湯匙白醋。

2.準備一鍋水燒開，再放半湯匙白醋，並將蓮藕倒入川燙後瀝出，用冷水浸泡一下，瀝乾置旁。

3.將蔥、薑、蒜切丁後，撒在蓮藕片上，一旁燒熱蔬菜油將其倒在上。

4.另把調味料（麻辣醬、鎮江香醋、醬油、糖、鹽）倒入，拌勻即可。

小叮嚀：

選蓮藕時，查看色澤較白，長型粗壯，尾部較細為佳。

調味料用料及用量，可隨自己口味喜好添加。

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