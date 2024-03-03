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料理功夫／小松菜雪裡紅佐肉末

韓美慧
小松菜雪裡紅佐肉末
小松菜雪裡紅佐肉末

有時候到市場買菜，總能挖到寶藏，那天無意中發現在日本吃的小松菜，闆娘說：帶把小松菜回家吧！我抬頭問問：跟小芥菜很相似？多年前在日本吃過，不知道其本尊，先帶把回家試試，於是，果真是那個滋味，之後，看見都會買回家料理。

自從菜販教會我自製雪裡紅之後，這道從小到大都會吃的食物，簡直讓我跟賢慧畫上等號。只要有鹽巴、有冰箱，就做得出來，完全不難。重點是我再也不用擔心吃到是雪裡紅帶著消毒水或化學物質、防腐劑等…。因為是自己做，不能放太久，儘量幾天內食用完畢，或是分切好冰存在冰庫冰凍，於是我的雪裡紅多了小松菜系列。

小松菜
小松菜

雪裡紅

材料：

小松菜1把、鹽適量。

做法：

1.把小松菜從頭到尾清洗乾淨，裡裡外外檢查一下，濾去水份，拿個盆子，小松菜置入，拿些鹽巴一層層抹上，大約30分鐘後即可出水，擠去水份，直接放著或是入保鮮袋子裝，放冰箱可存放三天。

小叮嚀：

趕時間可直接切細末，直接灑上鹽，過10分鐘擠出水即可使用，此法用於包包子或水餃很方便又快速，方便婆媽們料理，清脆的小松菜雪裡紅就做好了。

醃漬好的小松菜雪裡紅，也可切細冰在冰庫保存
醃漬好的小松菜雪裡紅，也可切細冰在冰庫保存

小松菜雪裡紅佐肉末

食材：

小松菜雪裡一把、肉末500克、小蘋果半顆、洋蔥半顆、蒜頭數顆、橄欖油適量。

小松菜雪裡紅佐肉末所有材料
小松菜雪裡紅佐肉末所有材料

做法：

1.雪裡紅洗一下，把鹽分去掉些免得太鹹，接著切丁或是冰庫直接拿出。

2.蘋果、洋蔥去皮切丁，蒜頭去皮壓碎備用。

3.平底鍋倒入些許油品燒熱，把蒜末、洋蔥丁加入炒，接著下肉末，翻炒幾下，把蘋果丁放入，最後加入小松菜雪裡紅（有鹽味，不需要額外加鹽），整鍋炒熟即可出鍋。

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