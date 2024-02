讀者問:

10月15日寄的I-485表和材料,今天已經顯示delivered了,下午發現新表裡關於public charge的問題61,應該選yes。當時DIY,自己也沒有仔細研究,選的是no。 不知道下一步該怎麼補救?看網上說,我需要拿到receipt number之後再寄一份更正過的I-485給USCIS。不知道這樣行不行?

答:

是的,建議你收到I-485收據後,遞交關於那個問題的更正的回答及支持材料,並寫信解釋。即使如此,仍不能保證你更正的答案和支援資料能夠及時歸入你的檔案內。不排除移民局 隨後發補件通知(Request for Initial Evidence),或意圖拒絕的通知(Notice of Intent to Deny),你收到通知後按要求補充資料即可。