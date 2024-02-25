生活／去美國找媽媽 父女辦簽證闖三關

女兒三歲、太太在美國，我和女兒「闖三關」一起去與媽媽團聚。此為示意圖。(圖／123RF)

八十年代末，經過三年的苦讀，我終於畢業了，獲得中西醫結合骨科博士學位。 我太太正在洛杉磯 加州大學讀生物學，已經十個月了。當年我們的女兒三歲，在寄宿的幼兒園，周末回家告訴我：「我想找媽媽，你什麼時候帶我去我媽媽諾(洛)杉磯的美國呢？」

我聽了以後心頭一震，何嘗不想全家團聚呢。經歷過從碩士到博士六年的拚搏，打算休息一下，到美國探親三個月，沒想到後來的幾個月經歷不少磨難，最後終於闖過了三道關口。

1.家人背書 工作單位放行

第一關是我工作的研究所，當年國門剛剛開放，身邊已經有不少人出過國了，大概了解到了一些出國的手續。首先要辦護照，那就需要工作單位出據介紹信給公安局。問題來了，我讀的研究所領導開始不同意我出國，說國家培養你六年，你畢業後要報效國家。我則據理力爭，我只是探親三個月，並指出研究所已經有幾個醫生出國探親了，並且寫了一份正式的申請報告。

兩周以後報告批准了，但有附加條件：必須由我在國內的家人簽約保證書，如果我三個月逾期不歸，家人就要支付我六年研究生數十萬元的培養費用，當年那是天文數字。我父母深深理解我的內心，父親告訴我：「我給你簽保證書」。 我內心深處則是默默的發誓，如果我真的不回來，我要在美國賺錢付這比培養費。

拿到研究所的介紹信，就可以申請護照了，第一關算是過了。

2.申請護照 父女或分或合

下一步就是去公安局申請護照，有兩種：因為我女兒只有三歲，我和女兒可以申請兩人一起的護照；另一個選擇就是各自申請自己的護照。考慮到我們要團聚，要去美國就和女兒一起去，就決定申請兩人一起的一本護照。到北京公安局填寫護照申請表時，問題又來了：我太太是學院公派留學的，這就需要我太太的學院出據證明書，同意公派留學員工的配偶去美國探望她。太太的學院出錢讓她去美國學習，如果同意留學員工的丈夫去探親，很可能會有移民傾向呀。

這下可把我難住了，左思右想，絞盡腦汁，終於想到了我們住在學院宿舍樓的鄰居。該鄰居是我太太大學的同班同學，畢業後留校做政治輔導員，後提升到學院辦公室工作；他母親有頸椎病和肩周炎，經過我數次治療後症狀消失了，家人很感謝我。我就請鄰居幫忙，鄰居還真的把學院同意我探親的證明書開出來了，謝天謝地，過了第二關。

3.簽證 被拒 隔月再試成功

第三關就是去北京美國大使館 簽證，當時沒有互聯網，只是從朋友口中道聽塗說有關美國簽證的消息，知道比較難辦，不過硬著頭皮也得去。10月的某一天，我騎著自行車，車上裝了第三個輪子和一個挎兜，女兒就在挎兜裡。 出發前就告訴女兒，咱們一起去大使館申請找媽媽，女兒馬上就明白了。騎了一個多小時車到了大使館，排了大約30分鐘隊就輪到我了，拿到申請表後就到另一個房間填寫完，交給使館的工作人員，然後就在一旁靜靜地等待。

女兒很乖，悄悄的問我什麼時候可以見到媽媽，我告訴她快了，內心十分緊張，心跳加速。看到周圍等待的人們，真的是幾家歡樂幾家愁；有的人興高采烈，笑逐顏開；有的人愁眉苦臉，垂頭喪氣。聽到我的名字時，我的心跳更快了，簽證官一臉嚴肅，看了我的申請後，告訴我「沒有給你簽證」，也就是拒簽。 我心裡一陣發冷，十分沮喪。 簽證官則說：「你可以一個月後再來試試，最好把你的學位證書帶來」。 多少給了我一點希望。

和朋友們談起拒簽，有人給我出主意，把我和女兒的護照分開，各自有自己的護照，容易獲簽。我覺得如果這樣的話，萬一我拿到簽證，女兒拒簽，那樣絕對不行，一家人不能再分開了。一個月後再次前去，誰知道那天是美國的退伍軍人節，大使館關門。隔天再去，心情異常緊張，呈上我的碩士、博士學位證書，簽證官看了一遍，從桌上拿起簽證章在我和女兒的護照上蓋章的那一刻，我的心快要跳出胸膛了，興奮的告訴女兒，你很快就會見到媽媽了。