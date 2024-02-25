生活／洋親家寵女 中外都一樣

兒子36歲時，帶回來金髪藍眼白膚女孩，差點把老倆嚇昏。圖為小倆口結婚時，與雙方父母合影。（作者提供）

當姪孫才兩歲半時，姪女讓大師看他相貌，大師說：「此娃兒24歲大學畢業立馬會結婚生子。」讓姪女難過好一陣子。抱著姪孫直問：「為什麼要早婚，我還没享受夠和你在一起的時光。」

小娃兒傻呼呼的不理他媽媽，搖擺著走去玩玩具；我看了打從心裡笑著，也許這都是我們太相信古話：「3歲看80」。

兒交金髮女友 嚇到兩老

自家長子大學畢業後交往不少女孩，換來換去比颳大風頻繁快速，仍無傾心人選；我常偷偷告訴他：「不論黑、白、紅、黄、男孩、女孩，為人不差，相貌平凡，只要相知相愛，我們都舉雙手雙腳贊成。」他36歲時，帶回來金髪藍眼白膚女孩，比模特兒還吸睛。把老倆嚇昏。不知兒子何時偷偷地燒香與禱告，求得如此美女。

初次請洋媳來家吃飯，她得意的直說拿筷子很在行，肯定不需叉子。結果滿桌佳肴，她無法下筷，嫌肉太大塊、青菜太長，需餐刀切小，才能入口。我說：「我們都用牙齒咬。」這没把她嚇走，仍嫁給了兒子。

用牙齒咬 洋媳有樣學樣

歷史重演，第一次請洋親母來家用餐，我無意忘了擺洋餐具，洋親母一臉無奈，小聲問：「怎麼吃啊？」媳婦馬上說：「用牙齒咬。」把親家母傷心死，女兒嫁了野蠻家族。我卻暗自欣慰：「此媳可教也。」

和親家對話是雞同鴨講，各說各話，他們標準的南方腔，我們是標準的洋涇濱，誰也聽不懂誰。我默不作聲，總用微笑回應。先生雖然單位有著各樣種族的不一樣腔調，也被難倒。還好兒子、洋媳立馬接腔，解決不少尷尬氣氛。加上親家母聽力不佳，一句簡單的：「吃飯了嗎？」她答：「等一會我要去洗衣服。」讓我啼笑皆非。

洋親家母 妥妥的嬌嬌女

親家公出生富裕，他曾祖母擁有不少黑奴，母親也請一些幫手，幫忙家務和帶孩子，他從小驕奢，卻不傲不躁；大學畢業後在公立醫院，管理幾百病患出入院的行政主任，業績優越，深得重望，直至前年成功退休 。

親家母是她家中唯一女兒，從小被父母和三個哥寵愛，絲毫不知人間疾苦；親家母也在先生工作的醫院，玩票性質的當住院病房的護士，先生退休也同時退休。她嫁個好老公，生了兩兒一女後，美滿日子過得美滿，理所當然的寵著獨生女──我媳婦。

媳婦受寵 從小有求必得

親家對女兒從小有求必得，凡節慶、生日等等，不但買一大堆禮物，且必將禮物用最精美的包裝材料，包裝的漂溧亮亮送上，女兒拆禮物，拆到手痛。

我們孩子卻是成長在「生日是母親受難日」的教養方式，生日煮碗青菜湯壽麵，加兩個白煮蛋，就是個幸福快樂的生日，親家聽後更心疼女兒嫁錯人。

最近媳婦臀部手術，親家母來幫忙；一早就弄好早餐，端給女兒，女兒嫌燙、嫌冷，立馬吹凉、加溫。就差没一口口餵到女兒嘴裡。還要洗全家衣服，洗好、摺好、放進各人衣櫃；女兒、孫輩找不到衣服，還凶凶地質問：「衣服放在那兒？」真讓我佩服不已。心想此親家母犧牲精神和愛心，比亞裔 傳統婦人還更傳統賢慧。

洋媳生氣 買機票送走爸

不知是因為手術復健中，使媳婦心情特壞、脾氣火爆。那天質問親家公是否喝太多啤酒？爸爸微醉的反駁：「不要你管。」惹怒了媳婦，立馬買了機票．請親家公回南部自己家。親家母手心肉手背肉都心疼，也只能默默無言的幫先生收拾行李，隔日送他上飛機。

雖說東西文化有極大差異，但愛護子女的心，從古至今，從東到西，完全的一模一樣；無時無刻忐忑不安的犧牲自己，無論如何疲憊不堪，也要做到讓兒女生活幸福安康。是洋親家真實的寫照。