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理財百科／不買房 租屋族理財5重點

編譯廖振堯
租屋族應採取五個理財措施。（圖／123RF）
租屋族應採取五個理財措施。（圖／123RF）

買房子可以自住、可以轉手，也能留給後代子孫，長期以來一直被視為明智的投資，但房產網路平台Zumper去年12月的報告發現，由於房價、房貸利率處於歷史高位，38.5%的租屋族表示永遠不打算買房。不管是永不買房或暫不買房，CNBC財經頻道提供五個租屋族應立即採取的理財措施。

1 取得租客保險

若發生搶劫、火災等嚴重事故，租客保險便十分重要。可考慮Lemonade Inc.保單，每月只需付5元，且可在應用程式或網站上購買、30%的索賠申請可在幾秒鐘內解決。這家純數位保險公司在J.D. Power的2023年調查中獲得相對較高的854分、在信評機構AM Best的財務評分獲得優秀的A級。

2 支付房租有回饋的信用卡

用信用卡付房租通常不太可行，不僅有2.5%到2.9%的手續費，若沒一次付清下個月可能還需支付利息。但Bilt Mastercard®專為租屋族推出，不僅免手續費，一期內完成五次交易就能獲得獎勵積分：房租每花費1元可賺取1點(每年最多10萬點積分)、餐飲每1元可賺3點積分、旅行每元可賺2點積分，其他消費每1元可賺1點積分。

3 維持良好信用分數

大多數房東在審核租屋申請時都會檢查信用評分，這是確保租屋族能持續租房的最重要因素之一。為了保持的信用評分至少「良好」(FICO評分670到789），您應該努力按時付款、全額付款，且不要一次開設太多帳戶。

4 租屋族稅收抵免

全美約一半的州向租屋族提供某種稅收抵免，通常是估算房東的財產稅中有多少來自租屋族付的租金。據Rent.com，其中約半數的州只向年齡較大和／或殘疾的租屋族提供這項福利，多數州都有嚴格的收入或租金限制，只有當房東如實繳納財產稅、且租客不與扶養人同住時，才能申請抵免。

5 為退休儲蓄

租屋族無法靠賣房、收租或抵押房產來取得退休資產，因此需要其他存錢策略。許多理財規畫師建議每年至少存入15%收入當退休基金。一個不錯的判斷目標：退休時需存到當時年薪的10倍。

退休 保險 房東

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