封面故事／這次 我被選上陪審員

美國聯邦憲法規定，公民有參加陪審團這項社會服務的基本義務。(圖／123RF)

美國聯邦憲法規定，公民有參加陪審團這項社會服務的基本義務。所以，法院傳召要求在某月某日某地、報到參加陪審團，是一件很常見的事。雖然各個州關於陪審制度的細節有些不同，總體上是相似的。既然是義務，法院只確保參加人有地方停車。

至於報酬，一般公司對雇員的工資必須照發，不能算曠職，而計時計件報酬的員工可能就沒有工資了；比如加州，第一天純屬「義務」，如果碰到一些連續多天的案件，立法部門規定每天的報酬15元，大概夠吃一頓快餐。碰到像1994-1995年世紀大案辛普森案那樣，雙方共徵用150多名證人，延續八個多月審了99天，當陪審員可真苦不堪言啦。

隨機抽取 候選陪審員

因此有人害怕去當陪審員，收到傳召後總想躲避。「合法」的躲避也有，比如出差在外，或者健康原因等，但是不能置之不理。不然，會被視為藐視法庭，受到法律和財經雙重處罰。

法院發傳召是用隨機方法從轄區選民名單中抽取的，收到傳召，只是成為陪審團候選人，候選人總數通常是需要人數好幾倍，最後只有少數會成為陪審員。本人有一次，過了安檢在「報到台」被告知嫌犯剛剛認罪，不需要預備陪審員了。

有一次我真的成了陪審員。那是很多年前在密西根州 ，一大早就按要求趕到郡法院，按照組別集中在一起，早上9點半進到指定的審判庭，一起進門的候選人約30人。書記官宣布陪審員篩選程序開始，先詢問候選人是不是都符合最基本要求，比如近年內沒有犯罪前科。這時有一人不淡定了，舉手說五年前在大學裡打架傷人被判入獄一年。這人馬上就讓他離席回家了。

接著，法官說要大家來，是要用各人的社會良知來履行法律義務。今天要審理的是被控販毒的嫌疑人，陪審團每人都要絕對遵從事實，也要如實報告自己的情況。

隨後法官開始跟每個候選人對話，聽起來像隨意的閒話家常，但都包括幾個問題：介紹自己的家庭和職業，自己和家庭成員以及往來親戚中有沒有被定罪過的，有沒有在法律系統(警界、檢察官、法官等)工作的。記得我的回答跟這些問題都相差甚遠，法官沒有深究，對話約3-4分鐘，就移到下一位了。

如果嫌犯認罪了，庭審取消，陪審團就此解散。(圖／123RF)

曾有前科 首先被剔除

而對這些問題回答「YES」的人，法官會多問相關細節，再問控方和被告方律師的意見。一輪下來，發現好幾個人自己或者親屬中有過大小「前科」的，或者親屬中有當警察什麼的，都「放」走了。

法官解釋說，這些人對本案的判斷有可能受到個人背景的影響，或者會同情或者先有偏見，放他們走，是為了保證對案情審理做出更公正、更符合社會常理的判斷。只剩下16人了。

接著，法官讓控方和辯方再各自「剔走」一人，說不說理由都可以。最後，法官又對一名年輕婦女說，「你也可以走了，你家Baby更需要你。」她起身高高興興地走了。

此時已經11點，接近中午。剩下我們13人，成了正式陪審團。書記官把我們領到附近一間休息室，說12點正式開庭。還有一個小時，我們可以上洗手間，也可以到販賣機買點吃的，但是不可以離開法庭區，更不可以跟與本案無關的人交談和討論案情。其實案情也沒有告訴我們，根本無從談起。

還有大約一個小時。看來有些人是「有經驗」的，坐在一角安安靜靜地讀小說了。我啥也沒帶，只能傻傻地坐著等候，覺得時間特長特慢。過了好久好久，11點50分左右，估計要入場了。只見書記員走進休息室，對我們說「嫌犯認罪了」，庭審取消，陪審團就此解散。我聽了有些失望，還沒有見識過庭審呢。不過也感到解放輕鬆了，可以早早回家了。

篩選陪審員的程序，會先詢問候選人是不是符合最基本要求，比如近年內沒有犯罪前科。(圖／123RF)

沒想到，過了沒多久我又進了法庭，見識了庭審，也再次見識了陪審團。

那年密西根州發生留美學者王晨光被劫殺慘案。當時，王晨光在位於底特律市的韋恩大學讀生物醫學博士。一天深夜回家，車到街上發現沒油了。他下車在街上走，希望找到加油站或找人求助。迎面碰到一群五、六個非裔 小青年，都是十幾近廿歲。其中有一人攔住王晨光，問有沒有錢給一點；王晨光沒有太在意，從褲兜裡掏出一小把錢，抽出其中一張5元紙幣給了他，剩餘的放回褲兜。雙方各自繼續往前走。

過一會兒，要錢的那個小青年突然回頭趕上王晨光，他要搶更多的錢，用不知道什麼時候拿在手裡的一把螺絲刀猛地扎向王晨光的後脖子。螺絲刀直接刺穿頸部，刺中大動脈，王晨光頓時鮮血奔湧，倒在地打滾。這群小青年也沒覺得什麼大不了的事，逕自離去。過了一會有個路過的人費盡力氣把受傷的王晨光送到醫院搶救，但已經失血過多，不幸身亡。

學者慘案 再見識庭審

警方不久就破案，找到那群非裔青少年，行兇嫌犯才剛滿18歲；證人和屍檢表明死因很明確，是搶劫行凶，但是作為凶器的那把螺絲刀一直沒有找到。因為是拿到錢之後回頭去行凶，檢方以蓄意行凶提告，該當一級謀殺。

法院嘗試了很久庭外協商，嫌犯數次改變認罪等級，最後連二級謀殺也不肯接受。檢方沒有辦法，受害人家屬也希望得到公正判決，所以最後走向公審。作為當地華人協會的代表之一，我參加了好幾場庭審的旁聽，目睹篩選陪審團、庭審、和定罪的過程。

庭審在底特律的州第36法院702法庭舉行，這裡的法官、警察、辦事員全是非裔；但徵召陪審團候選人在全郡層級，而不只在底特律市內。來了約40名候選人，白人和非裔大約各半，沒有明顯的人種偏向。經逐個交談，法官和控辯雙方律師不斷剔除，最後選定各方都能接受的13人，其中居然沒有非裔了。

庭審連續進行三天，檢方從受害人的死因開始到對兇手的指控，一步一步都有證據和證人，包括路人目擊者和兇手的鄰居朋友。庭審過程中沒有出現影視劇裡那樣的激烈爭辯，兇嫌基本上無從抵賴。辯方唯一能強調的就是沒有凶器證據。庭審最後那天，又有一名陪審員被辯方質疑而終止，剩12人。

直接、間接證據都有效

美國聯邦憲法規定，公民有參加陪審團這項社會服務的基本義務。(圖／123RF)

庭審都完成後，法官向陪審團解釋什麼一級謀殺、二級謀殺和無罪，請各位用自己的理智和良知來判斷。緊接著就「證據」作一番說明，至今言猶在耳，挺有意思的。

他說，「你在路上走，身上淋濕了，你知道下雨了；你剛剛給汽車加了油，你知道油箱裡有油。這些是直接證據。朋友敲門進來，鞋子濕了，雨傘一邊收一邊滴水，你不出門也沒有看天，也知道是下雨了；你在街上路上看到汽車在跑，雖然看不見油箱的裡面，但是你知道這些車裡有油(那時候還沒有電動汽車)。這些是間接證據。在作判斷時，直接證據有效，間接證據也是有效的。」

這樣的話在別的庭審中好像也聽到過，但是今天聽來，感覺法官是擺明要駁斥辯方借著沒有找到凶器作抵賴。只是，依庭審的程序，法官不能直接斷言有罪無罪，這個結論要由陪審團說了算。陪審團離庭去小房間討論後，我和受害人家屬在旁聽席只能靜靜等待。還好，不到半個小時，陪審團全體人員回來了。其中一名代表說：「我們每個人都表達自己的分析和判斷，一致結論是：兇手有罪，一級謀殺。」

一旦定罪，量刑裁決是法官的事了。幾天後法官宣判：「終身監禁，不得保釋。」

因為密西根州沒有死刑，這就是最高刑罰了，受害人親屬也總算看到兇手得到嚴懲。

以上都是刑事案例。裁定被告罪名需要全體陪審員一致同意。換言之，只要有一個陪審員不同意，就不能給定罪(可能要重審)。而民事案件則通常以超過75%或六分之五法為準則，即六名陪審員要有五人以上支持原告才判贏。最近從博客「相約曉霜」讀到羅新寫的一篇民事案庭審故事，正好詮釋民事案陪審團跟刑事案的陪審團有同有異。

故事發生在新澤西州 。一個小店被投訴招工年齡歧視，索要4萬5000美元賠償。小店老闆接到法院傳票後，分析是被「碰瓷」，被誣告。據說民事案大約90%以上最終撤訴或庭外和解，賠錢了事。可這位老闆覺得太冤，決定反擊。

案情本來並不複雜，可庭外談判斷斷續續，賠償數額忽高忽低卻一直談不攏，雙方連同律師「死磕」了四年多。最後，法官只好說，讓陪審團來決定吧。

陪審團定為七人，「海選」過後，來了50名候選人，填寫答卷再選。第一個要求是能夠參加連續三天的庭審，這就刷掉一小半，剩下30人。隨後法官跟候選人逐個會談，增進了解。控辯雙方都可以剔人，挑選認為對自己有利的陪審員。跟原告被告和雙方律師有個人關係的都「刷掉」，明顯表現出同情被告或支持原告的也「刷掉」，年齡大的怕他／她來回奔波太辛苦，年齡小的被嫌涉世不深判斷不準也刷了。最後剩下七人，多種職業和教育水平都有。

成為陪審員後，不可以離開法庭區，更不可以跟與本案無關的人交談和討論案情。(圖／123RF)

刑事案件 須一致同意

新澤西州的民事案採用超過75%的準則。即原告方要得到6：1贊同才能贏，若有兩人倒向被告就算原告輸了。庭審完成要做裁決前，法官擬出裁決投票表(Verdict Sheet)，列了三個問題：

1、原告是否被XX公司拒絕了申請工作的機會？是 / 否。如果6+人回答「是」，回答以下問題；

2、原告是否遭受XX公司的年齡歧視？是 / 否。如果6+人回答「是」，回答以下問題；

3、你認為賠償金多少合適？請寫下具體數額。

七名陪審員十來分鐘就完成選擇：第一個問題全都選「否」，7：0站在被告一方。後面兩條都不用選了。被告完勝。