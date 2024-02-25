美國現象／加州聖馬刁：孤獨是公共危機

聖馬刁議會通過一項決議，宣布孤獨為公共健康危機。(圖／123RF)

據SFGATE報導，北加州 聖馬刁議會日前通過一項決議，宣布孤獨為公共健康危機。這使聖馬刁縣成為全國第一個宣布孤獨為公共健康危機的縣。

近年來，人們愈來愈意識到孤獨的負面影響。根據舊金山 加大(UCSF)的一項研究，社會隔離(social isolation)與較高的死亡率有關。去年5月，聯邦公共衛生署長莫西(Dr. Vivek Murthy)發布了一份建議書，宣布社會隔離會增加過早死亡的風險，其程度不亞於每天吸15支菸。保險公司Cigna的一項研究發現，60%以上的美國人是孤獨的。

聖馬刁議會副主席賈力輝(David Canepa)敦促加州設立一個類似於英國和日本的 「孤獨部長 」(minister of loneliness)職位，他告訴SFGATE，該決議是經過七個月的規畫和數據調查後得出的。

「COVID真的把我們搞得一團糟，」賈力輝告訴SFGATE，「它著實打亂了我們的思維方式和做事方法。」

他說，通過宣布孤獨是公共健康危機，希望能在全縣範圍內提高人們的意識，並啟動解決這一問題的最終計畫和基礎設施改革。

賈力輝說：「我們要做的就是確保人們之間的聯繫，我們需要制定相關政策。」

聖馬刁還將繼續實施世界衛生組織的 「老年友好城市框架」(Age-Friendly Cities Framework)，將老年公民與支持網絡和社區活動聯繫起來。

他還致信加州州長紐森 ，請求州政府成立一個孤獨辦公室(Office of Loneliness)，以解決孤獨問題。