我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／女星紅毯競豔 瑪格蘿比浮誇粉色裝飾 安妮斯頓細肩帶開衩

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

美國現象／疫後新生活：周末寧獨處

編譯莊瑞萌
「周末不再一樣」。不少人覺得，周六或周日不再想做任何活動。喜歡在家獨處。(圖／123RF)
「周末不再一樣」。不少人覺得，周六或周日不再想做任何活動。喜歡在家獨處。(圖／123RF)

商業內幕(Business Insider)報導，在新冠疫情高峰時期，許多美國人幾乎足不出戶，也讓很多人獨處並開始適應這種被隔離的生活型態，即使現在管制已經鬆綁，但對於社交造成的影響依舊存在，例如愈來愈多的TikTok用戶談論周末喜歡在家，不想出門。心理師就表示，疫情已促使社會更能接受獨處的行為。

TikTok用戶Christina Kwong日前上傳影片，詢問其他人是否察覺，現在「周末不再一樣」，32歲的她說，「周六或周日我已經不再想做任何活動了，就算是到了周五，只想要回家。」這支影片已被點閱超過82萬次。她還繼續問道，「這是年紀到了嗎，還是在我們社會所出現的一種奇怪現象呢？」

於是影片下方出現許多回應，許多人表示是因為經濟變差以及通膨作祟，讓出門成為一筆不小開銷，其他人則認為待在家是因為疫情所致。有人表示，「現在一出門至少要花100元」，也有人說現在只想要躺在沙發上看電視，或利用影像紀錄(vlogging)自己的周末獨處生活。

多數用戶也表示，獨處並不會帶來不便，許多人更對這種轉向「內在世界」的趨勢讚賞不已，有些人表示，喜歡利用周末來為社交充電，「我花所有時間在健身、走路、運動、工作、閱讀、睡覺、看電視及學習，我的生活從沒如此平靜過。」

對此，臨床心理師薩德(Yasmine Saad)認為，「周末不再一樣」的現象之所以出現，可能是源自於疫情以及其他產生壓力的全球事件與衝突。她說「宅在家」(cocooning)，也就是人們透過待在家裡躲避可能的威脅，是人們面對這世代充滿壓力的一種自然回應。

薩德指出，「疫情讓社交壓力得以減緩，讓人們可以選擇自己喜愛的重新充電方式，不管是與人社交或是獨處都好。」換言之，人們已經開始認為，像過去周末必須出外與朋友待在一起的作法，已經不再是一種義務了。

疫情 TikTok

上一則

美國現象／加州聖馬刁：孤獨是公共危機

下一則

封面故事／公民義務躲不掉 大陪審團與電影演的不一樣

延伸閱讀

日英GDP連兩季負成長 美國也會衰退嗎？

日英GDP連兩季負成長 美國也會衰退嗎？
中國對美網攻 FBI：已達空前規模、明確國安威脅

中國對美網攻 FBI：已達空前規模、明確國安威脅
通膨還是太強 摩根史坦利放棄建議做多美國5年期公債

通膨還是太強 摩根史坦利放棄建議做多美國5年期公債
美國潮商基金會新春團拜會 眾民選官員道賀

美國潮商基金會新春團拜會 眾民選官員道賀

熱門新聞

在巴沙迪那的一處免費公共充電樁。（記者朱敏梓／攝影）

生活／他在家充電 比油費便宜10倍

2024-02-18 15:30
財網站Go Banking Rates列舉以下五個跡象，讓每個人可檢視自己在理財上是否比一般人更精明？（圖／123RF）

理財百科／5跡象 你理財比一般人精明

2024-02-18 10:12
英國伊莉莎白二世女王去年9月離世。（路透資料照片）

新聞眼／伊莉莎白、黛安娜、達絲蒂 逼哭英國人的3位女士

2024-02-18 01:26
2024年適合買房嗎？（圖／123RF）

美國現象／今年是買房的好時機嗎？

2024-02-18 11:21
買電車的人日增，充電站是否方便成為話題。（路透）

生活／我只好在家安裝充電樁…

2024-02-18 01:21
迪士尼世界除了有好玩的主題公園外，內部還有不少美味餐廳，其中Victoria and Albert's是迪士尼世界最高檔的餐廳。(美聯社)

吃貨／迪士尼 最貴餐廳每人625元

2024-02-18 01:10

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網