我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／女星紅毯競豔 瑪格蘿比浮誇粉色裝飾 安妮斯頓細肩帶開衩

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

美國現象／堪薩斯酋長封王遊行變槍案 「還要死多少人才夠？」

轉角24小時
在槍擊事件發生後，現場球迷急忙逃離現場。(路透)
在槍擊事件發生後，現場球迷急忙逃離現場。(路透)

「歡慶時刻竟是以悲劇收場。我們何時才要修法管制槍枝？到底還要死多少人才夠？」全國美式足球聯盟(NFL)超級盃落幕，堪薩斯城酋長隊衛冕奪冠，2月14日在密蘇里州堪薩斯城舉行慶祝遊行。未料慶典卻發生槍擊悲劇，造成1人死亡、22人受傷，其中受傷者逾半在16歲以下，包括9名兒童。

初步調查顯示肇因為多人口角引發衝突，而非恐怖攻擊，兩名兇嫌是青少年。

密蘇里州 槍枝管制較寬鬆

近年來類似的槍擊事件層出不窮，對於槍枝管制的修法問題，仍無解方。此次發生槍擊案的密蘇里州，不僅是槍枝管制相對寬鬆的地區，2021年還通過州法擴張擁槍權，引起了與聯邦法牴觸的爭議；儘管去年2023時已被裁定違憲，但是對於如何有效控槍、預防暴力悲劇的再次發生，仍莫衷一是。

堪薩斯城警察局長葛雷夫斯(Stacey Graves)在槍案發生後說，「我對今天發生的事感到憤怒，參加慶祝活動的人應該可以期待一個安全的環境。」

堪薩斯城酋長隊「超級盃」封王遊行日，聯合車站前廣場在槍案發生前擠滿了人。(美聯社...
堪薩斯城酋長隊「超級盃」封王遊行日，聯合車站前廣場在槍案發生前擠滿了人。(美聯社)

根據新聞影片，槍擊事件發生當下，身穿紅色球衣的大批民眾四處奔逃或是尋找掩護、警察衝入擁擠人群、有人倒地翻滾，尖叫聲不斷；另有影片顯示，有人對一名疑似受到槍擊的傷者進行胸口按壓急救。還有影片拍到有兩名球迷追打一人、將其制伏，直到警方抵達將其逮捕，葛雷夫斯也提到耳聞有球迷協助逮捕一名嫌犯，不過並未予以證實。

警方和電台KKFI-FM證實，死者為當地西裔社區知名的音樂節目主持人麗莎‧羅培茲-加爾萬(Lisa Lopez-Galvan)。友人拉米雷斯(Martha Ramirez)受訪表示，麗莎是一個外向的人，也是位虔誠的天主教徒、熱愛家庭，隨時準備幫助任何人；她也是該地區為數不多的西裔DJ之一，藝名「Lisa G」。

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)捐款10萬元給不幸遇害者的家屬。事件發生當時，泰勒絲正趕往澳洲墨爾本準備舉行演唱會，所以無法陪同男友、酋長隊球星凱爾西參加球隊慶祝活動，躲過一劫。

堪薩斯城酋長隊「超級盃」封王遊行發生槍案後次日，聯合車站前的氣氛仍緊張。(美聯社...
堪薩斯城酋長隊「超級盃」封王遊行發生槍案後次日，聯合車站前的氣氛仍緊張。(美聯社)

堪薩斯城當地官員表示，傷者被分散送往城內三家醫院救治，兒童慈善醫院(Children’s Mercy Hospital)的護理長邁耶(Stephanie Meyer)說：「我只想到一個詞來描述我們所見、以及傷者入院時的感受，那就是恐懼(fear)。」

現場已部署800警力 卻仍難防悲劇

堪薩斯城的市長盧卡斯(Quinton Lucas)也與妻子一同參加慶祝遊行，兩人在槍擊案中奔逃、所幸並未受傷，盧卡斯指出，在遊行前當局有所準備，於附近大樓各區域(包括大樓樓頂)部署了800多名警力戒備，卻仍無法阻止槍擊案發生，「我認為這是我們為人父母、我們每天過生活的普通人所要思考的…遊行、集會、學校、電影，現在看起來沒有一處是安全的。」

在超級盃盛事慶祝後的死亡悲劇，讓當地民眾極為心碎。堪薩斯城酋長隊的防守邊鋒──奧梅尼（Charles Omenihu）──在案發後於X平台（前身推特）上發文替所有傷亡者祈禱，奧梅尼也呼籲應盡快修法：「歡慶時刻竟是以悲劇收場。我們何時才要修法管制槍枝？到底還要死多少人才夠？」

拜登總統也再次重申立場：「該是時候採取行動了。這就是我的立場──我請求整個國家與我站在一起。為了讓國會聽到你們的聲音，我們要採取行動禁止攻擊性武器、限制大容量彈匣、加強背景調查，避免讓槍支落入那些無權擁有或無法妥善處理槍支的人手中。」

密蘇里州買槍不需許可證 公開場合也可攜槍

堪薩斯所在的密蘇里州可以合法擁搶，同時也有若干規定進行限制。若是犯有重罪前科、逃亡犯、長期酒醉或吸食毒品者，都不可以持有槍械。儘管如此，密蘇里州民眾購買、持有槍械都不需要有許可證，擁槍者可以在公共場合攜帶槍枝，而且沒有針對購買槍枝者的背景調查、沒有限制大容量彈匣的武器，因此密蘇里州也被認為是全美槍枝管制法相對寬鬆的州之一。

近年最爭議的是2021年密蘇里州通過「第二修正案保護法」(SAPA)的州法──該法認為《美國憲法第二修正案》中有關於聯邦槍枝管制法的措施，諸如持槍必須要實名登記、槍枝買賣的店家都必須留存銷售記錄等等，是「侵害人民的擁槍權」。SAPA後來在2023年由聯邦最高法院裁定違憲。

密蘇里州從2013年以來至今10年間，已發生154起大規模槍擊案，扣除今年2月14日的事件，統計已有156人死亡、582人受傷。

槍擊 密蘇里州 泰勒絲

上一則

美國現象／封王遊行不安全？ 近10年已發生6起槍案

下一則

美國現象／加州聖馬刁：孤獨是公共危機

延伸閱讀

班森賀華社攜美食 感謝62分局助力新春遊行

班森賀華社攜美食 感謝62分局助力新春遊行
酋長封王遊行變調 改變形式呼聲起 泰勒絲捐10萬

酋長封王遊行變調 改變形式呼聲起 泰勒絲捐10萬
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
堪薩斯遊行槍案非恐襲 口角釀禍 兩嫌是青少年

堪薩斯遊行槍案非恐襲 口角釀禍 兩嫌是青少年

熱門新聞

在巴沙迪那的一處免費公共充電樁。（記者朱敏梓／攝影）

生活／他在家充電 比油費便宜10倍

2024-02-18 15:30
財網站Go Banking Rates列舉以下五個跡象，讓每個人可檢視自己在理財上是否比一般人更精明？（圖／123RF）

理財百科／5跡象 你理財比一般人精明

2024-02-18 10:12
英國伊莉莎白二世女王去年9月離世。（路透資料照片）

新聞眼／伊莉莎白、黛安娜、達絲蒂 逼哭英國人的3位女士

2024-02-18 01:26
2024年適合買房嗎？（圖／123RF）

美國現象／今年是買房的好時機嗎？

2024-02-18 11:21
買電車的人日增，充電站是否方便成為話題。（路透）

生活／我只好在家安裝充電樁…

2024-02-18 01:21
迪士尼世界除了有好玩的主題公園外，內部還有不少美味餐廳，其中Victoria and Albert's是迪士尼世界最高檔的餐廳。(美聯社)

吃貨／迪士尼 最貴餐廳每人625元

2024-02-18 01:10

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網