美國現象／堪薩斯酋長封王遊行變槍案 「還要死多少人才夠？」

在槍擊事件發生後，現場球迷急忙逃離現場。(路透)

「歡慶時刻竟是以悲劇收場。我們何時才要修法管制槍枝？到底還要死多少人才夠？」全國美式足球聯盟(NFL)超級盃落幕，堪薩斯城酋長隊衛冕奪冠，2月14日在密蘇里州 堪薩斯城舉行慶祝遊行。未料慶典卻發生槍擊 悲劇，造成1人死亡、22人受傷，其中受傷者逾半在16歲以下，包括9名兒童。

初步調查顯示肇因為多人口角引發衝突，而非恐怖攻擊，兩名兇嫌是青少年。

密蘇里州 槍枝管制較寬鬆

近年來類似的槍擊事件層出不窮，對於槍枝管制的修法問題，仍無解方。此次發生槍擊案的密蘇里州，不僅是槍枝管制相對寬鬆的地區，2021年還通過州法擴張擁槍權，引起了與聯邦法牴觸的爭議；儘管去年2023時已被裁定違憲，但是對於如何有效控槍、預防暴力悲劇的再次發生，仍莫衷一是。

堪薩斯城警察局長葛雷夫斯(Stacey Graves)在槍案發生後說，「我對今天發生的事感到憤怒，參加慶祝活動的人應該可以期待一個安全的環境。」

堪薩斯城酋長隊「超級盃」封王遊行日，聯合車站前廣場在槍案發生前擠滿了人。(美聯社)

根據新聞影片，槍擊事件發生當下，身穿紅色球衣的大批民眾四處奔逃或是尋找掩護、警察衝入擁擠人群、有人倒地翻滾，尖叫聲不斷；另有影片顯示，有人對一名疑似受到槍擊的傷者進行胸口按壓急救。還有影片拍到有兩名球迷追打一人、將其制伏，直到警方抵達將其逮捕，葛雷夫斯也提到耳聞有球迷協助逮捕一名嫌犯，不過並未予以證實。

警方和電台KKFI-FM證實，死者為當地西裔社區知名的音樂節目主持人麗莎‧羅培茲-加爾萬(Lisa Lopez-Galvan)。友人拉米雷斯(Martha Ramirez)受訪表示，麗莎是一個外向的人，也是位虔誠的天主教徒、熱愛家庭，隨時準備幫助任何人；她也是該地區為數不多的西裔DJ之一，藝名「Lisa G」。

流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)捐款10萬元給不幸遇害者的家屬。事件發生當時，泰勒絲正趕往澳洲墨爾本準備舉行演唱會，所以無法陪同男友、酋長隊球星凱爾西參加球隊慶祝活動，躲過一劫。

堪薩斯城酋長隊「超級盃」封王遊行發生槍案後次日，聯合車站前的氣氛仍緊張。(美聯社)

堪薩斯城當地官員表示，傷者被分散送往城內三家醫院救治，兒童慈善醫院(Children’s Mercy Hospital)的護理長邁耶(Stephanie Meyer)說：「我只想到一個詞來描述我們所見、以及傷者入院時的感受，那就是恐懼(fear)。」

現場已部署800警力 卻仍難防悲劇

堪薩斯城的市長盧卡斯(Quinton Lucas)也與妻子一同參加慶祝遊行，兩人在槍擊案中奔逃、所幸並未受傷，盧卡斯指出，在遊行前當局有所準備，於附近大樓各區域(包括大樓樓頂)部署了800多名警力戒備，卻仍無法阻止槍擊案發生，「我認為這是我們為人父母、我們每天過生活的普通人所要思考的…遊行、集會、學校、電影，現在看起來沒有一處是安全的。」

在超級盃盛事慶祝後的死亡悲劇，讓當地民眾極為心碎。堪薩斯城酋長隊的防守邊鋒──奧梅尼（Charles Omenihu）──在案發後於X平台（前身推特）上發文替所有傷亡者祈禱，奧梅尼也呼籲應盡快修法：「歡慶時刻竟是以悲劇收場。我們何時才要修法管制槍枝？到底還要死多少人才夠？」

拜登總統也再次重申立場：「該是時候採取行動了。這就是我的立場──我請求整個國家與我站在一起。為了讓國會聽到你們的聲音，我們要採取行動禁止攻擊性武器、限制大容量彈匣、加強背景調查，避免讓槍支落入那些無權擁有或無法妥善處理槍支的人手中。」

密蘇里州買槍不需許可證 公開場合也可攜槍

堪薩斯所在的密蘇里州可以合法擁搶，同時也有若干規定進行限制。若是犯有重罪前科、逃亡犯、長期酒醉或吸食毒品者，都不可以持有槍械。儘管如此，密蘇里州民眾購買、持有槍械都不需要有許可證，擁槍者可以在公共場合攜帶槍枝，而且沒有針對購買槍枝者的背景調查、沒有限制大容量彈匣的武器，因此密蘇里州也被認為是全美槍枝管制法相對寬鬆的州之一。

近年最爭議的是2021年密蘇里州通過「第二修正案保護法」(SAPA)的州法──該法認為《美國憲法第二修正案》中有關於聯邦槍枝管制法的措施，諸如持槍必須要實名登記、槍枝買賣的店家都必須留存銷售記錄等等，是「侵害人民的擁槍權」。SAPA後來在2023年由聯邦最高法院裁定違憲。

密蘇里州從2013年以來至今10年間，已發生154起大規模槍擊案，扣除今年2月14日的事件，統計已有156人死亡、582人受傷。