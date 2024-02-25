美國現象／封王遊行不安全？ 近10年已發生6起槍案

丹佛金塊隊2023年6月拿下NBA冠軍，遊行結束後，丹佛市中心發生槍擊事件，造成兩人受傷。(美聯社)

職業美足NFL堪薩斯市酋長隊(Kansas City Chiefs)11日在超級盃封王，不過14日的勝利遊行後不幸發生槍擊 事件，而這只是歷年冠軍慶祝活動中類似問題的最新例子。

以下是美聯社整理近十年來球隊贏得冠軍當晚或隨後遊行期間所發生的槍擊事件。

2016年6月：克里夫蘭騎士隊

克里夫蘭騎士隊(Cavaliers)舉行職籃NBA 總冠軍遊行和集會期間，一名男子腿部中了兩槍，所幸沒有生命危險。

2019年6月：多倫多暴龍隊

在多倫多市中心舉行的NBA暴龍隊(Raptors)封王慶祝活動，有四人遭到槍擊，警方稱其他人因試圖逃離而受到輕傷。

2020年10月：洛杉磯道奇隊

職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊(Dodgers)贏得世界大賽當晚，加州希爾馬市(Sylmar)有兩人遭槍殺。吉倫(Juan Carlos Guillen)和瓦茲蓋斯(Marco Antonio Vazquez)的家人表示，他們兩人當時正試圖阻止那些用球棒砸碎車窗的人。

2021年7月：密爾瓦基公鹿隊

公鹿隊(Bucks)贏得50年來首座NBA總冠軍的當晚，密爾瓦基市中心發生兩起槍擊事件，造成三人受傷。警方稱傷者沒有生命危險。槍擊事件發生在密爾瓦基河(Milwaukee River)對岸，距離公鹿隊主場的「第一服務廣場」(Fiserv Forum)不遠。

2023年6月：丹佛金塊隊

丹佛金塊隊(Nuggets)拿下第一座全國籃球冠軍，讓球迷陷入狂歡。遊行結束後，丹佛市中心發生槍擊事件，造成兩人受傷，但警方表示，他們不認為這起事件與慶祝活動有關。

2023年10月：德州 遊騎兵隊

德州遊騎兵隊(Rangers)拿下職棒世界大賽冠軍後，有人在冠軍遊行地點附近的一座停車場爆發爭吵，進而引發槍擊，但是沒有人因此受傷。(中央社)