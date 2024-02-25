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醫藥／遭刀片射入胸腔 險刺破心臟

呂慧瑜
嘉義63歲林男除草時，機器刀片不慎擊中石頭，約6公分斷刀片射入林男胸腔。胸腔X光清楚可見刀片卡在心臟與大血管前。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）
嘉義63歲林男除草時，機器刀片不慎擊中石頭，約6公分斷刀片射入林男胸腔。胸腔X光清楚可見刀片卡在心臟與大血管前。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

台灣嘉義民雄一名63歲林姓男子進行除草作業時，機器刀片不慎擊中石頭，斷掉約6公分刀片瞬間如同子彈般射入其胸腔內，經嘉義大林慈濟醫院心臟血管及胸腔等外科合力搶救，順利將接近心臟與大血管的尖銳斷刀片取出，保住生命。

擁有多年除草經驗的林男表示，因友人請託幫忙除草，他每次出任務時，長筒膠鞋、半身圍裙、保護眼睛、臉部的面罩等裝備都不敢少。沒想到這次使用螺旋片的除草機不小心打到大石頭後，林男突然胸口一陣疼痛，但沒發現被斷掉的刀片刺傷，於是直接收好工具，並自行開車到鄰近醫院就醫。

胸腔外科醫師陳奕中說，病人急診發現前胸有2公分穿刺傷及出血，但呼吸、心跳及意識正常，並從胸腔X光與電腦斷層等影像，發現縱膈腔裡清楚可見6公分長的刀片，卡在心臟與大血管前。

陳奕中指出，銳利金屬破片若再稍微移動，即可能刺破心臟或大血管，導致大量出血死亡，在運送病人至開刀房過程中，必須減少大面積移動及壓迫傷口。

陳奕中與心臟血管外科主任張兼華討論手術方式後，自前胸原傷口處，從縱膈腔裡將刀片成功取出，病人在術後住進加護病房觀察，並接受感染控制治療。

陳奕中說，若不慎遭農具割傷時，因土壤中的細菌恐造成感染，建議到醫院做清潔及清創處理，切勿當下拔除異物，簡單包紮傷口後，立即送醫才是正確處理方式。

嘉義63歲林男除草時，機器刀片不慎擊中石頭，約6公分斷刀片射入林男胸腔。胸腔X光...
嘉義63歲林男除草時，機器刀片不慎擊中石頭，約6公分斷刀片射入林男胸腔。胸腔X光清楚可見刀片卡在心臟與大血管前。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

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