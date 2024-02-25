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養生／春天蔬食 養胃護肝腸

黃妙雲
春天蔬食適合吃溫沙拉。（記者陳睿中／攝影）
春天蔬食適合吃溫沙拉。（記者陳睿中／攝影）

春天氣候多變，易受病毒侵擾，罹患感冒、流感、新冠肺炎等呼吸道疾病，或誘發鼻過敏、氣喘等問題。營養師建議，春天宜「養胃、護肝、保腸」，飲食清淡，攝取適量蛋白質，多吃蔬食，以提升免疫力，強化保護機制，為全年的健康打底。

現代人吃太多大魚大肉，暴飲暴食，容易傷胃傷肝，免疫力下降，營養師劉怡里認為，要好好地養胃護肝，蛋白質攝取要足夠，以食用魚類、海鮮為主，可以提升免疫力、抗發炎，修復肝臟、胃部黏膜的健康。

春天也是心血管疾病好發時節，劉怡里建議，可以多攝取富含大豆異黃酮的豆類食物，或喝溫熱的豆漿，以避免血管發炎，預防中風或心肌梗塞的發生。

劉怡里說，養胃同時也要保腸、護肝，不可吃得太油膩，應吃清爽料理，多攝取富含維生素A、C及膳食纖維豐富的蔬菜，以顏色較深或黃、紅蔬菜類為優。維生素A是上皮黏膜所需要的營養素，可增強呼吸道黏膜的保養，提高抗氧化的能力；維生素C則是抗體製造所不可或缺的營養素，能幫助提高對抗病毒的能力，增強免疫系統功能。

劉怡里指出，盛產於春天的蔬菜中，富含維生素A的蔬菜主要包括韭菜、胡蘿蔔、番茄、紅莧菜、莧菜、萵苣葉、油菜花、豌豆、香菜；富含生素C的蔬菜，像花椰菜、甜椒、辣椒、青蔥等。

春天蔬食最適合採用溫沙拉的方式，加少許油醋或灑上一些堅果，溫度吃來溫溫的，也可避免吃得太熱或太涼，因為這時天氣雖由寒轉暖，但還不是很熱，不宜吃過於生冷的涼拌菜、生菜沙拉或太冰的食物，腸胃道的適應性還沒那麼好，除可選擇維生素A、C豐富的蔬菜，也可搭配含寡糖的洋蔥、蘆筍等能幫助增加腸道好菌的食材。

維生素C特別高的綠豆芽、花椰菜等，不適合高溫烹調，怕維生素C流失，劉怡里說，可快速汆燙，或使用好油以低溫水油炒一下。

免疫力 中風 低溫

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