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養生／腎友聚餐：吃原型食物、控水分

阮膺旭
四神湯。（本報資料照片）
四神湯。（本報資料照片）

親友聚會難免吃得多，作息也不正常，但洗腎病友與家人歡聚時，若是因忌口而處處受限，真是殺風景。其實，只要能掌握適當的飲食規則，加上適當中藥調理，就可以安心歡聚。

洗腎病友比較需要忌口的食物類型，包括燒烤、油炸、多調味料的食物。但家裡常見的零食包括開心果、瓜子等堅果類，還有軟糖、餅乾等加工食品，都屬於高油脂、高糖、高鹽食物，對血管影響很大，進而影響腎功能。如果真的嘴饞，建議吃很少的量，淺嘗即止。洗腎病友應盡量吃食物的原型，減少過多複雜的烹調方式，也要控制水分的攝取，並避免大量攝取果汁、茶葉或酒類。一般建議可以搭配食用以下藥膳：

1.四神湯

四神湯使用蓮子、芡實、山藥、茯苓等中藥材，這組藥膳具健脾利濕，增強脾胃功能，幫助身體腸胃促進消化，有利水消腫效果。

2.消脹茶

吃得比較豐盛或油膩後，可以搭配山楂、荷葉、神麴、陳皮煮茶飲，協助消脹去油膩。

黃耆枸杞茶。（本報資料照片）
黃耆枸杞茶。（本報資料照片）

3.黃耆枸杞茶

如果覺得身體比較容易疲累，可用黃耆1錢、枸杞1錢、100cc水，泡成黃耆枸杞茶飲用，有益氣生津、補元氣功效，也有養陰解渴效果，但腎臟病友須留意水分控制。

冬天有時日夜溫差大，洗腎患者抵抗力比較弱，如果不注重衣服的穿著，容易感冒，感冒後症狀也會拖得比較久，需要早點就醫治療。

如果平時有抽筋問題，因天氣變化而加重，建議可按壓足三里、三陰交，能改善腿部的氣血，減緩抽筋的不舒服。每天晚上可多泡腳，以溫水改善腳底末梢的血液循環，也可以加入桂枝、乾薑、艾葉、紅花等，可改善手腳冰冷狀況。

放假時建議盡量生活規律，飲食習慣如常，同時要先準備好平時服用的中西藥，按時服用。身體上如果有不舒服，要跟醫師聯絡，即時處理身體的問題，避免拖著，衍生不必要的問題。（作者為台灣大林慈濟醫院中醫部醫師）

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