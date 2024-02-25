料理功夫／雪裡紅水煎包

雪裡紅水煎包

每次到台灣一定要品嘗在地的水煎包美食，在返回美國的飛機上，還念念不忘的仍是它的好味道。外子和我非常喜歡吃水煎包，在美國想要打牙祭，就得自己動手做，從內餡、擀皮、做包子到煎好水煎包，總要忙上半天的時光，不過我總是甘之如飴，每年都要做上幾回才過癮，這次要來挑戰雪裡紅水煎包。

雪裡紅內餡

材料：

蘿蔔葉、紅蘿蔔、香菇、素食肉末、粉絲。

調味料：

橄欖油、麻油、鹽、醬油、黑胡椒、五香粉。

香菇丁、素食肉末

蘿蔔葉、紅蘿蔔、粉絲

作法：

1.蘿蔔葉洗淨，折成幾段，放入不鏽鋼盆中，撒鹽，稍微攪拌後醃製約1小時，即是速成的自製雪裡紅；素食肉末事先以冷開水浸泡1小時，瀝乾；香菇洗淨，放入大碗中以熱開水浸泡，以盤子覆蓋其上保持熱水溫度，約30分鐘，備用。

2.雪裡紅以手掐捏除去多餘的水分，切碎；紅蘿蔔洗淨去皮，刨絲；泡軟的香菇，去除多餘水分，切小塊；粉絲洗淨，以溫開水浸泡約5分鐘，瀝乾，切細絲，備用。

3.取一炒菜鍋倒入橄欖油，鍋熱後倒入香菇爆香，下素食肉末拌炒2分鐘，然後加入雪裡紅、紅蘿蔔絲，拌炒2分鐘，最後放入粉絲，並以麻油、黑胡椒、五香粉、醬油調味，攪拌均勻。

4.菜肴都熟且入味，即是水煎包內餡。

包子

材料：

麵粉1.5杯、紅糖1大匙、橄欖油1大匙、酵母1.5茶匙、溫水3大匙、冷開水1/3杯、麵粉（充當手粉）適量、雪裡紅內餡。

作法：

1.不鏽鋼盆內倒入溫水，均勻撒上酵母，靜置5分鐘。

2.依序加入紅糖、麵粉、冷開水、橄欖油，用大湯匙攪拌，再以手揉成光滑麵糰。

3.靜置於溫暖處，讓麵糰發酵至原來的2倍大。

4.待發酵完成，以拳頭打麵糰，使空氣釋出，再揉麵糰約1分鐘。

5.於操作平台，撒上手粉，將麵糰置於平台上，以切麵刀分割為12等分。

6.分別搓揉成圓球狀，以擀麵棍擀成1張張的圓形麵皮。

7.將內餡包入圓形餅皮中，成為一粒粒的包子，靜置30分鐘後再下鍋。

將內餡包入圓形餅皮中。

水煎包

材料：

包子、麵粉1茶匙、冷開水1杯。

調味料：

橄欖油、白芝麻。

作法：

1.將麵粉1茶匙和冷開水1杯調勻，製成麵粉水，備用。

2.不沾鍋，置於爐火上，待鍋子熱，倒入橄欖油，放入包子，以中火，煎3分鐘。

3.再沿著鍋子邊緣倒入麵粉水，灑少許白芝麻於包子上，然後蓋鍋蓋。

4.待麵粉水即將蒸發殆盡，轉為小火，1～2分鐘之後，麵粉水成為煎餅皮，即可起鍋，趁熱嘗鮮。

包好的水煎包先靜置30分鐘後再下鍋。

小叮嚀：

過來人經驗分享，煎水煎包時一定要注意控制火候，尤其在最後階段，因為鍋中水分會愈來愈少，千萬要轉為小火，否則水煎包很容易燒焦。