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料理功夫／脆皮藍莓夾心酥

孫愷愉
脆皮藍莓夾心酥
脆皮藍莓夾心酥

外皮材料：

糖1/4杯（怕甜就放少一點）、發粉1/2茶匙、麵粉1杯（全麥或白麵粉都可以）、無鹽奶油1/4杯（半條）、蛋清1個、水適量（可選）。

藍莓餡材料：

新鮮藍莓1杯、糖1匙、太白粉1茶匙。

作法：

1.把烤箱預先加熱至375℉。

2.準備一個方形烤盤，大約3英寸×9英寸或更小，塗一點奶油。

3.在一個大碗裡，混合糖、發粉和麵粉。

4.把奶油和蛋清混入麵粉裡，捏成麵糰。麵糰會有些易碎但是不會太乾。假如需要可以加點水，但不要太黏。

5.把一半分量的麵糰放入烤盤，壓緊，做成酥皮底備用。

6.在攪拌機裡混合藍莓、糖和太白粉。

7.把藍莓糊倒在酥皮底上。

8.把剩下的麵糰撒在藍莓糊上，蓋住藍莓糊。

9.放入烤箱烤40分鐘左右或者直至表面酥脆。

10.完全冷卻後再切成塊。

小叮嚀：

烘烤時須經常檢查，以免烤焦。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

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