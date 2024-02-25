料理功夫／脆皮藍莓夾心酥

脆皮藍莓夾心酥

外皮材料：

糖1/4杯（怕甜就放少一點）、發粉1/2茶匙、麵粉1杯（全麥或白麵粉都可以）、無鹽奶油1/4杯（半條）、蛋清1個、水適量（可選）。

藍莓餡材料：

新鮮藍莓1杯、糖1匙、太白粉1茶匙。

作法：

1.把烤箱預先加熱至375℉。

2.準備一個方形烤盤，大約3英寸×9英寸或更小，塗一點奶油。

3.在一個大碗裡，混合糖、發粉和麵粉。

4.把奶油和蛋清混入麵粉裡，捏成麵糰。麵糰會有些易碎但是不會太乾。假如需要可以加點水，但不要太黏。

5.把一半分量的麵糰放入烤盤，壓緊，做成酥皮底備用。

6.在攪拌機裡混合藍莓、糖和太白粉。

7.把藍莓糊倒在酥皮底上。

8.把剩下的麵糰撒在藍莓糊上，蓋住藍莓糊。

9.放入烤箱烤40分鐘左右或者直至表面酥脆。

10.完全冷卻後再切成塊。

小叮嚀：

烘烤時須經常檢查，以免烤焦。

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