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料理功夫／青木瓜燉排骨

小璐
青木瓜燉排骨
青木瓜燉排骨

青木瓜富含豐富的木瓜酵素和維生素A，能刺激女性荷爾蒙分泌，自古就是天然的豐胸聖品，木瓜酵素還可分解蛋白質，促進身體對蛋白質的吸收，搭配肉類食用，效果最佳。

青木瓜分泌無氣味的白色乳汁，其中含有類似鳳梨酵素或奇異果成分的木瓜酵素(又稱番木瓜蛋白脢)，可軟化肉類，防止膠質凝固。此外，木瓜還含豐富纖維素A.C及鉀。有健胃整腸、利尿之效。

材料：

青木瓜1顆、排骨1斤、胡蘿蔔1顆、紅棗、枸杞、黃耆適量、鹽適量。

青木瓜燉排骨食材
青木瓜燉排骨食材

作法：

1.青木瓜去皮，去籽，切成適當大小的塊狀。胡蘿蔔去皮，切成滾刀塊。

青木瓜去皮，去籽
青木瓜去皮，去籽

2.排骨以滾水汆燙過後撈起備用。

3.把所有食材放入鍋中以小火燉煮40分鐘至排骨軟爛，撇去浮沫即可。

4.加入適量的鹽調味，讓湯汁更加鮮美。

把所有食材放入鍋中以小火燉煮40分鐘至排骨軟爛
把所有食材放入鍋中以小火燉煮40分鐘至排骨軟爛

小叮嚀：

青木瓜在大部分的食譜裡都可以代替冬瓜，青木瓜可燉煮，油炸或沾醬吃。

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