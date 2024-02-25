娛樂／耳穴療法惹議 BBC老牌創業節目挨批

英國真人秀創業電視節目「龍穴之創業投資」已播出21季。（取材自IMDb）

英國廣播公司（BBC）的真人秀創業電視節目「龍穴之創業投資」（Dragons' Den，又譯「龍潭」）從2005年播出至今，已來到了第21季。在早前播出的一集中，參賽者聲稱針灸和耳穴療法有助於慢性疲勞綜合徵的康復，節目組因此收到相關團體的投訴，不得不臨時將該期節目做下架處理，在添加免責聲明後，才重新放上網路點播平台。

這檔名為「龍穴」的節目，起源於2001年的日本電視台真人秀節目「金錢之虎」（マネーの虎），主打的參與者向幾位資深創業導師兜售自己的創業計畫。經過版權出售，類似的節目早已在全球數十個國家和地區落地生根，衍生出美國版「創智贏家」（Shark Tank）等多項同款節目。而英國版「龍穴」自2005年播出以來，始終很受當地觀眾歡迎，目前的五位創業導師包括年僅31歲的英國百萬富翁史蒂文巴特利特（Steven Bartlett）等人。

然而，早前播出的其中一集節目中，參賽者吉塞爾博瑟（Giselle Boxer），向導師推銷耳穴治療產品時，提到自己從26歲起便患有慢性疲勞綜合徵，是「飲食和耳穴治療」幫助她自疾病中康復，並促使她將這一親身經歷轉變為現在的耳穴治療產品小微企業。最終，吉塞爾的創業計畫獲得五位導師一致認可，拿到了5萬英鎊（約6萬3000美元）的投資。

節目播出後，立即遭到「為慢性疲勞症候群而行動」（Action for ME）的公益組織的猛烈批評，他們直接投訴英國相關媒體和衛健部門，聲稱該參賽者的說法極具誤導性，而BBC本應事先確保播出內容準確無誤，不含誤導性和潛在危險。「鑑於該節目在BBC一台黃金時段播出，我們擔心會有大量觀眾接觸到這種錯誤的宣傳，即毫無根據地宣稱這些替代療法，竟然可以治愈慢性疲勞綜合徵。」

根據英國國家衛健部門的官方網站介紹，慢性疲勞症候群是一種長期病症，症狀其實相當廣泛，包括有極度疲勞、睡眠問題和注意力不集中等。該網站列出的潛在治療方法，包括有認知行為療法、能量管理以及控制疼痛和解決失眠等症狀的各類藥物，並不包括耳穴治療之類的。

稍後，「泰晤士報」上也刊登了一份由多名學術界人士聯名簽署的公開信，他們以這集節目所引發的爭議為例，批評播出已有近20年的「龍穴」，長期以來不乏各種虛假宣傳的噱頭產品，例如和吉塞爾博瑟同一期出場的另一位創業人士，也聲稱自己生產的可可飲料具有「治病功效」，而且幫助他自己克服了長期以來的「自殺性憂鬱症」。此外，在早些時候播出的另一期中，還有一位參賽者聲稱他們的水晶製品具有「淨化血液」的效果。

很快，BBC便將這一期節目由自己的串流點播平台上做了下架處理。他們對外表示，暫時要對這期節目重新審核。兩天後，在為該集增加了澄清文字之後，BBC已將其重新上架，現已可以在其串流媒體平台上正常收看。

爭議人物畫作 現場燒毀

談到節目爭議，英國電視四台（Channel 4）2022年一檔名為「藝術難題」（Art Trouble）的節目在當年也成為眾矢之的。它由現場觀眾決定某些「問題人物」的藝術品究竟是否有存在價值，如果觀眾投票決定價值為零，節目主持人吉米卡爾（Jimmy Carr）可當場用各種工具摧毀，包括火焰噴射槍。

節目組購入的首批畫作創作者分別是阿道夫希特勒（Adolf Hitler）、畢卡索 （Pablo Picasso）、羅爾夫哈里斯（Rolf Harris）以及埃里克吉爾（Eric Gill），這些人雖然在藝術有其地位，但私生活方面卻頗多爭議。

除了納粹 元首希特勒、好色出名的畢卡索，去年以93歲高齡去世的羅爾夫哈里斯是澳洲出生、定居英國的著名電視人，1960年代便已成名，後來又出過不少唱片，還當起了畫家，甚至曾受BBC的邀請，專門為英女王伊麗莎白二世的80大壽創作過一幅肖像油畫，一度還高掛在白金漢宮中。

這位在英國家喻戶曉的名人卻在2013年時因性侵案被捕，被判入獄5年9個月。羅爾夫哈里斯被控在1980年代，仗著自己的權勢地位猥褻過至少兩名未成年少女。他在專門關押性侵犯的斯塔福德監獄（HM Prison Stafford）度過三年鐵窗生涯，於2017年5月恢復自由之身，但過往所獲得的大英帝國司令勳章等頭銜和榮譽，已被一律褫奪，並從大眾視線中徹底消失。

羅爾夫哈里斯曾為英女王伊麗莎白二世畫像。（取材自澎湃新聞）

另一位埃里克吉爾則是1940年去世的雕塑家，也是英國著名的工藝美術運動的參與者，BBC倫敦總部大門口的「普洛斯彼羅和愛麗兒」（Prospero and Ariel）雕塑以及威斯敏斯特大教堂（Westminster Cathedral）裡聖喬治禮拜堂的祭壇浮雕，都是他的代表作品。不過，1989年出版的吉爾傳記首度曝光他生前大量日記內容，涉及他對自己的妹妹以及兩個親生女兒的獸行，頓時引來舉世嘩然。近年來，有不少民間團體呼籲，要將吉爾的公共雕塑作品悉數挪出公眾視線。

電視四台節目部主任伊安卡茨（Ian Katz）在解釋節目創作意圖時表示：「任何一件藝術品，都有它的擁護者，哪怕是希特勒的畫作，也一直都有擁護者，他們擁護的並非納粹魔頭本人，而是藝術作品和創作者之間不可以完全畫上等號的道理，畫家的道德上存在問題，不代表他的畫也就失去了存在的依據。」

據介紹，「藝術難題」事先聘請到多位藝術專家，經由可靠管道購買到這一批「問題作品」。希特勒、哈里斯和吉爾的都是畫作，至於畢卡索，他的畫作價格實在太高，電視台負擔不起，因此轉而收購了他創作的某個花瓶。

被轟和納粹無異

「藝術難題」的播出計畫一經披露，便引來社會上不少爭論。有人批評這種當眾銷毀藝術作品的做法，無異於納粹當年焚燒圖書的野蠻行徑；更多人表示，作為歷史物件，這些作品自有其歷史價值所在，不論是正面價值還是負面價值，都不太應該一毀了之。

聖安德魯斯大學藝術史講師山姆羅斯（Sam Rose）在接受英國衛報時談到，希特勒和吉爾這些人的藝術作品，如今早已成為某段重要歷史的一部分，對於當代人以及我們子孫了解當年的那段歷史，了解我們自身，恐怕都有一定的意義。「它們已經是大歷史的一部分了，那是值得仔細研究的歷史檔案，但不應該拿來當作電視台博取收視率的噱頭。」

此外，也有猶太 人權益團體表示，希特勒屠殺猶太人惡貫滿盈，他的油畫作品對於猶太倖存者來說，也有著非同一般的意義，即便真要決定去留與否，也應該廣泛聽取他們這一部分人的意見，而非單靠電視節目現場的一小群觀眾投票便能做出決定。

多年前中國鑑寶節目「天下收藏」也可當場砸毀被來賓鑑定為「贗品」的收藏品，同樣引起巨大風波，甚至鬧上法庭。外界批評節目組過於武斷，那些骨董瓷器是否為假貨，僅憑現場幾位專家的一家之言；更何況即便是贗品，也有其觀賞把玩的價值，不用當場敲成碎片。

之後，現場砸「贗品」的「天下收藏」不堪輿論撻伐停播了，而現場砸「真品」的英國「藝術難題」，也在2022年10月25日首播後就沒有再推出其他集數。

（取材自澎湃新聞）