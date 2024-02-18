旅遊／寶島自在行 沐浴芬多精

杉林溪櫻花盛開。（作者提供）

淡淡的三月天，又是杜鵑花綻放的季節，偶然間在網路上見到「杉林溪森林生態度假園區」，有如世外桃源般的美景，即利用在台停留期間，趁著氣溫逐漸轉熱之前，訂了兩天一夜的行程，廹不及待的快樂消遙去也。

杉林溪 萬紫千紅春來了

搭上台鐵 列車，至台中火車站下車，隨即轉乘員林客運前往南投竹山的巴士，車子進入山區後，便一路爬坡而上，經由溪頭森林遊樂區，約在中午時分便抵達杉林溪園區。園區位於海拔1600公尺的高山上，占地40公頃，氣候涼爽舒適，比想像中遼闊，終年百花盛開，而此時正值滿山遍野櫻花盛開之際，美不勝收。

入住園區主題會館後，搭乘園區環保電動接駁車至景點「松瀧岩」，依照園區導覽地圖，經過園區地標「台灣黑熊」雕塑，母熊背著小熊倍感溫馨。一路走上步道，很快便抵達「松瀧岩」。那是一個寬68公尺、深25公尺、高30公尺的岩洞，岩洞內有鐘乳石和燕巢，一旁瀑布經由岩洞上方涓流而下，走在步道中有如穿越水濂洞般，水氣瀰漫，涼爽又舒適，紅色99吊橋穿梭其中，點綴著這一片綠地。由天眼步道續往上行，穿越隧道，可達千古紅檜，及充滿靈氣的天地眼，步道穿梭於翠綠杉林之中，下午時分溫暖舒適怡人。回程途中在紅樓下車，一路經牽手步道至櫻花溪畔，溪旁的櫻花爭相鬥豔，浪漫情懷令人陶醉，春天就在當下。再次步行至花卉展覽中心各式各樣盛開的花朵，直看得眼花撩亂，心花朶朶開。

杉林溪松瀧峿岩。（作者提供） 杉林溪地標台灣黑熊。（作者提供）

晚餐膳食則在主題館的餐廳享用當地食材，簡樸實惠。餐後漫步，經由木屋區至大樓頂層的觀景台上參與觀星活動。此地遠離城市喧囂與燈光干擾，由於當晚又無月色，是個賞星宿的絕佳夜晚， 工作人員準備好望遠鏡，詳盡解說各個星座位置，大家輪流使用望遠鏡觀測，一窺星空奧密，受益匪淺，度過一個有意義的星座之夜。

次晨，早餐過後即展開步道健行，園區中有十個步道，大多穿梭於山坡林區。沿溪而行，行人熱情的互打招呼，彷如舊識偶遇重逢，互相加油又各自東西，清晨的空氣新鲜無比，高聳挺立的翠綠蒼松在陽光照射下特別令人心曠神怡，又使人有充滿希望與力量的感覺。只見路旁豎立一蘇軾的詩牌「 人生到處知何似、應似飛鴻踏雪泥、泥上偶然留指瓜、鴻飛那復計東西」，彷彿是在提醒自己要把握當下。

走至青龍瀑布水勢較大，紅色的88吊橋崁入溪上，此乃杉林溪中第二座吊橋，紀念1999年921地震後重建，與松瀧岩旁的99「久久」吊橋相互輝映。一路上高聳入雲的樹木參天，古樸的賞景庭園，有如時光靜止般寧靜悠閒。又正如路旁蘇軾大師的另一詩牌，「飄飄乎如遣世獨立、羽化而登仙」，完全感受到經營者的用心。

杉林溪上拱橋。（作者提供）

回程時我們特地選擇乘坐經由國道之客運巴士，意欲重溫久違50多年的中興新村，那道路二旁茂密的芒果樹及滿結的芒果花仍然屹立如昔，彷彿回到少女時期。

拉拉山 巨木挺拔驍勇萬千

知道拉拉山就在不遠的桃園市復興鄉，是源於市售享譽的「拉拉山」水蜜桃，令人垂涎，印象深刻，油然而生一探這座位於北橫公路，號稱是「全台灣面積最大的紅檜森林」的拉拉山國家公園。起個大早搭乘桃園客運，在崎嶇蜿蜒的山區公路奔馳近兩個小時後，便抵達這遠離世俗塵囂，雲海環繞的國家公園。

杉林溪台灣雄立牌。（作者提供）

拉拉山原意即是「美麗的山」，擁有75公頃千年巨木林區，24顆巨大紅檜，從年輕的500歲到2800歲巨木，密集度極高，步道平緩可以找適合自己的方式前進，老少咸宜。三月底櫻花季已進尾聲，遊客不多，多是自行駕車前往。桃園客運公車終點站就設立在公園進口附近，但需步行約20-30分鐘方可至拉拉山國家公園遊客中心。入口處設有可愛的小熊以及介紹附生植物在樹上寄生的立牌，一路上可見樹上有許多不同寄生植物，其中以台灣石吊蘭、山蘇最多，緊接著就進入拉拉山巨木群步道 ，全區內有24棵神木，每棵樹旁均有標識號牌，牌上介紹巨樹品種、樹齡、高度及胸圍。步道維護的很好，清新的空氣，金色陽光滲透參天的古木，傾瀉而下，充分沐浴在免費的芬多精森林中，歲月靜好。

我們依序走過這幾乎每五分鐘就有一棵巨樹的步道，四號巨木旁有一平坦的空地可供休憩，鳥語啾啾，山谷中尚有少許的櫻花點綴其間，一旁的山澗溪流，潺潺不止。稍作休息後，走上階梯往五號巨木前進，它是年紀最大的巨木，高壽2800年，樹根處有一個洞，據說以前有熊佔據此洞。望著高聳入雲的巨木，敬畏大自然之心油然而生。持續前行至九號巨木，這是紅檜巨木群中唯一的一棵扁柏，母子相伴，頗有世代交替，生生不息的感覺。一路走過小橋，看到「好漢低頭」的扁額橫立在前，只得遵從，低頭而過，其實它是一棵倒下的巨樹正好橫跨於步道。來到21號巨木，與之留影合照，它是拉拉山巨木群中最高者（55m)， 已經高壽2700年（比5號巨木年齡少100年），也默禱自己能如巨木群般的面對大自然的挑戰、努力堅持下去，茁壯而生生不息。

拉拉山高壽2800歲巨木。（作者提供）

旁晚時分，山區開始雲霧繚繞，在雲海陪伴中搭上回程公車，自覺活力滿滿的揮別了「美麗的山」。

知本 舊地新遊惜福感恩

與台東縣知本鄉的邂逅並不陌生，那是在許久前的一個春節假期與同事們一起出遊而充滿回憶之地。當時的男友、現在的外子正在那裡服役，在那個通話不便（電話費昂貴）更沒有手機、網路的時代，我們三女一男的造訪，必然曾經引起營區小小的騷動，轉眼間已是50多年前的趣事，趁返美前之便，懷舊重遊，重溫舊時心境，豈不另有一番滋味。

知本國家森林公園。（作者提供）

比起50多年前，如今的交通便利，當然不可同日而語。我們搭乘火車經宜蘭、花東海岸，便一路直達知本火車站！走出火車站，只見人潮眾多，原來由於便利的交通，不乏許多退休 人士自外地前來享受溫泉，並得以當日往返，大家熱情分享行程，只見外子指手畫腳一番卻己完全無法分辨身處位置，當年僅有的一條主要街道，現在已成為寛廣的道路，四通八達，只有那青山依舊，其餘均已消失在紅麈中。

此行我們以溫泉度假為主，由火車站轉乘台東客運，不多時便到達下榻温泉旅館，旅館內有室內及室外溫泉池，品質頗佳的非硫黃溫泉水質，庭院設計高雅，夜晚蟲嗚蛙語，星空閃爍、花香撲鼻，環境清幽雅緻，著實覺得開心與幸福。

次晨，早餐後，沿著知本溪徒步前往「知本國家森林遊樂區」，溪水已不復當年澎拜，買票入園後不遠處即是遊客中心，櫃台服務人員頗親切，我們在一旁的木雕休息區稍作休憩，欣賞台灣知名藝術家吳炫三設計的美好木雕作品，一路上熱帶植物密布，聆聽風管的設計亦頗為有趣，遊樂區有五條不同程度的步道，係依個人需求而設計。走到水流按摩區，泡腳片刻，清涼的澗流果真舒緩不少疲勞。

知本森林的生態多元，鳥類昆蟲及動物造就這片美麗豐饒動人的地區，給美好時光既增添了回憶，也有重新的認識。短暫旅遊眨眼間即逝，台東尚有許多美麗的景點有待下次再訪，帶著懷舊感恩的心，經由南迴鐵路及西缐返回家園。

小啟

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