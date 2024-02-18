我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

百科／奶油冷藏保存 不走味不變質

編譯周靜芝
奶油製造大廠Land O’Lakes建議，奶油要「冷藏保存」。(路透)
奶油製造大廠Land O’Lakes建議，奶油要「冷藏保存」。(路透)

儘管聯邦農業部(USDA)與食品藥物管理局(FDA)表示，大多數乳製品須存放在冰箱內，但奶油並不一定屬於這項規定的範圍。因為根據USDA，食用儲存於室溫下的奶油，安全無虞，然而這並非消費者關切的唯一重點。

美食網站All Recipes指出，即使室溫存放的奶油可以「安全」食用，但多數人通常不會這樣做；將奶油放在室溫下容易導致變質與發酸，嚴重影響風味。因此，奶油製造大廠Land O'Lakes 提出一些建議，確保買回家後可維持最佳狀態。

Land O'Lakes的烹飪專家指出，儲存該品牌奶油時，建議遵循標籤上印有「冷藏保存」的說明。當需要軟化奶油時，可放在流理檯面上，並不會導致變質。Land O'Lakes表示，在使用前30至60分鐘將奶油從冰箱中取出，就能完美地軟化它，方便塗抹與烘焙。

儘管食用室溫下的奶油不會有生病之虞，但Land O'Lakes還是建議在不使用時將它存放在冰箱裡；如果正忙著烘焙工作，一時忘記立刻將用剩的奶油放回冰箱，這也沒關係，只要別讓它在外面放上數小時即可。

Land O'Lakes的烹飪專家強調，不要讓奶油在室溫下放置超過4小時，一定要將未用完的放回冰箱；奶油如放在冰箱外，顏色會變深，味道也會受到影響。

將奶油放在冰箱裡是最好的保存方法，因為可確保美味的奶油不會散發出不好的氣味。此外，根據USDA的說法，冰箱的低溫能延長奶油的保存時間；放置室溫下的奶油在一兩天內就會變質，而冷藏或冷凍的則可以保存數月之久。

低溫 農業部 FDA

上一則

醫藥／預防前列腺癌 留意5警訊

下一則

百科／雞蛋存放 選擇冰箱最冷處

延伸閱讀

維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方

維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方
料理功夫／美式早餐2式

料理功夫／美式早餐2式
雞蛋存放冰箱門不夠冷 有個地方更安全

雞蛋存放冰箱門不夠冷 有個地方更安全
10道菜吃4小時 迪士尼樂園最高檔餐廳有多貴？

10道菜吃4小時 迪士尼樂園最高檔餐廳有多貴？

熱門新聞

清蒸蘿蔔糕

料理功夫／新年糕點 清蒸蘿蔔糕

2024-02-11 01:11
(Unsplash@Scottsdale Mint)

封面故事／龍年財庫年 12生肖1次看

2024-02-11 11:06
「餃子女兒」(Dumpling Daughter)2014年在麻州開了第一家店。（取自官網）

365行／華女借12萬賣冷凍水餃 年創450萬業績

2024-02-11 01:15
史多瓦爾消費量入為出，存出一大筆錢。（路透）

理財百科／百歲人瑞擁有百萬積蓄 他怎麼做到的？

2024-02-11 15:15
新年下定決心或立定計畫，但研究顯示，隨著時間流逝，這些決心與計畫往往很難堅持下去。如何成功實踐，專家提出五個祕訣。（圖／123RF）

封面故事／新年健康新計畫 5祕訣達標

2024-02-11 01:30
《芝麻街》角色Elmo熱心友善，近期一則問候貼文更引起美國網友熱烈回應、向Elmo傾吐心事，溫暖的互動期盼協助網友突破憂鬱情緒。(美聯社)

美國現象／「大家過得好嗎？」 芝麻街問候引廣大共鳴

2024-02-11 14:57

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷