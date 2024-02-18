吃貨／好市多 推春節款蘇格蘭威士忌

知名連鎖賣場好市多。(美聯社)

知名連鎖賣場好市多 (Costco )在農曆新年(Lunar New Year)瞄準華人 市場，推出賀新春的限量版自有品牌「柯克蘭蘇格蘭威士忌」(Kirkland Scotch whisky)，送禮自用兩相宜。

為了慶祝農曆新年，好市多向全球華人推出龍年賀禮「柯克蘭蘇格蘭威士忌」，精心挑選「標準酒度88」(88-proof，酒精濃度約50%)、8年蘇格蘭威士忌，長方形瓶身有一個大的紅色木蓋，玻璃瓶身有中國龍形圖騰，並搭配精緻紅色外盒，容量一公升零售價不到50元，混合香料、水果和橡木桶煙燻味，口感溫潤厚實。

雖然好市多並未透露這款龍年威士忌來源，但好市多長期和酒廠Alexander Murray & Co.合作，採購其釀製的蘇格蘭威士忌，而且過去多採用「蘇格蘭蒸餾區」(Scotch distilling regions)的斯佩塞(Speyside)、高地(Highlands)和艾拉島(Islay Scotch)等烈酒調配而成。

龍年款蘇格蘭威士忌上市後，已有一位消費者撰文，對這款設計獨特且風味醇厚的龍年威士忌給予高度評價，並指出基酒以辛辣味為主，帶有特定泥炭味，但是煙燻味略顯缺乏，建議好市多可以進一步混合艾拉島威士忌以提升最佳口感，並調配更合適的酒精濃度。

其實龍年款蘇格蘭威士忌並非好市多第一次推出自有品牌限量版蘇格蘭威士忌，2022年推出19年和20年的「單一麥芽斯佩塞蘇格蘭威士忌」(single malt Speyside Scotch)，使用雪莉桶(sherry casks)釀製提升酒香；2023年推出一款15年「單一麥芽蘇格蘭威士忌」(single malt Speyside Scotch)，同樣也以雪莉桶釀造。

至於想要品嚐好市多蘇格蘭威士忌的消費者，不妨考慮「柯克蘭精選蘇格蘭威士忌之旅」(Kirkland Signature Tour of Scotland)組合，可以一次品嚐來自不同酒廠、不同年分的四款蘇格蘭威士忌。