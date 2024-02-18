美國現象／買家擬出手 出價戰恐復燃

專家表示，對利率敏感、仍處觀望的買家來說，今年的前幾個星期或許是個購屋的機會，因為房貸負擔稍減可能只是曇花一現。（路透）

雅虎財經新聞報導，有意購屋的買家正結束「冬眠」，準備搶先一步在房市白熱化前出手。

過去三個月，房貸利率 調降了一個多百分點，截至1月4日的一周內降至6.62%低點。房地產交易網站Redfin發現，與截至去年10月22日4周內創下的最高紀錄相比，利率下降為潛在購屋者平均每月節省了325元。不過，即使利率為6.62%，購屋者平均每月還款金額將達2399元，仍較同期增長7.4%。

專家表示，對利率敏感、仍四處觀望的買家來說，今年的前幾個星期或許是個購屋的機會，因為房貸負擔稍減可能只是曇花一現。

全美部分地區已再度引爆出價戰，這將會推高少數搶手房屋的價格。此外，近日出爐的新經濟數據可能會讓聯準會動搖、延後降息計畫，使高利率再持續一段時間。

密蘇里州聖路易(St. Louis)的Redfin經紀人梅菲爾德(Stayce Mayfield)指出，當地房市已蠢蠢欲動，如果依市場最新趨勢調價，就會有人出價。她說，有案例出現20-30次出價的競標戰，不過這取決於地段與屋況。

總部位於南卡羅來納州 的房貸公司Home Loans經紀人夏隆(Jason Sharon)也注意到，南卡的查爾斯頓(Charleston)、亞特蘭大(Atlanta)與阿拉巴馬州 亨茨維爾(Huntsville)等地房市出價戰有復燃跡象，其中一些買家被大量新房源吸引加入搶購行列。

夏隆表示，他在就業市場良好的城市看到了出價戰，這些房屋通常狀況良好，處於或低於中位價；如果房貸利率持續緩慢走低，他相信會有更多買家入場，引發更多的出價戰。

不過，買家對資金投入的標的也很挑剔。梅菲爾德說，現在沒有人願意購買需要修繕的房屋，除非位於非常理想的社區且價格合理。梅菲爾德指出，她最近有位首次購屋的客戶，陸續對六棟房子出價，但都沒能成交，其中一棟房屋有33個買家出價。