我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

周日動動腦／成語《信口雌黃》中的雌黃是什麼東西？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.義大利第一次世界大戰的空官巴勒可（Francesco Baracca）在他的戰機上面有一隻躍馬的圖像，後來被哪一款

名車使用為標識？

2.成語《信口雌黃》中的雌黃是什麼東西？

3.1937年5月6日德國的興登堡號飛船（LZ 129 Hindenburg）在美國新澤西州降落時爆炸燒毀，肇因之一和它所使用的哪一種氣體有關？

4.美國哪一位好萊塢演員曾與父親合演一部電影《金池塘》On Golden Pond？

5.除了聖誕節之外，還有哪一個節日是人們寄出最多卡片的時候？

6.莎士比亞的「四大悲劇」除了《哈姆雷特》，《奧賽羅》之外，還有哪兩齣?

7.前蘇聯在1980年出兵攻打哪一個國家，導致多國抵制當年在莫斯科舉辦的奧運會？

8.《莊子·天道》篇是一個做車輪的木匠與齊桓公談論讀書的故事。請問木匠叫什麼名字？

9.非洲第一個實行「禁塑令」拒絕「白色污染」的國家？

10.在中國古代被追捧為萬鷹之神的動物是什麼？提示：在《本草綱目·禽部》提到：鵰出遼東，最俊者謂之XXX？

答案：1.法拉利 2.礦物 3.氫氣 4.珍芳達 5.情人節 6.李爾王、馬克白 7.阿富汗 8.輪扁 9.盧安達 10.海東青

新澤西州 義大利 阿富汗

上一則

理財百科／5跡象 你理財比一般人精明

下一則

城市傳真／密西根牛津城的「有雞」旅館

延伸閱讀

動動腦／「爆竹聲中一歲除」語出何人的新年詩？

動動腦／「爆竹聲中一歲除」語出何人的新年詩？
周日動動腦／出家前俗名趙紹伊的《民國第一高僧》是誰？

周日動動腦／出家前俗名趙紹伊的《民國第一高僧》是誰？
新年動動腦／什麼動物是加拿大的國獸？

新年動動腦／什麼動物是加拿大的國獸？
新年動動腦／作家司馬中原說鬼怕哪三種人？

新年動動腦／作家司馬中原說鬼怕哪三種人？

熱門新聞

清蒸蘿蔔糕

料理功夫／新年糕點 清蒸蘿蔔糕

2024-02-11 01:11
(Unsplash@Scottsdale Mint)

封面故事／龍年財庫年 12生肖1次看

2024-02-11 11:06
「餃子女兒」(Dumpling Daughter)2014年在麻州開了第一家店。（取自官網）

365行／華女借12萬賣冷凍水餃 年創450萬業績

2024-02-11 01:15
史多瓦爾消費量入為出，存出一大筆錢。（路透）

理財百科／百歲人瑞擁有百萬積蓄 他怎麼做到的？

2024-02-11 15:15
新年下定決心或立定計畫，但研究顯示，隨著時間流逝，這些決心與計畫往往很難堅持下去。如何成功實踐，專家提出五個祕訣。（圖／123RF）

封面故事／新年健康新計畫 5祕訣達標

2024-02-11 01:30
《芝麻街》角色Elmo熱心友善，近期一則問候貼文更引起美國網友熱烈回應、向Elmo傾吐心事，溫暖的互動期盼協助網友突破憂鬱情緒。(美聯社)

美國現象／「大家過得好嗎？」 芝麻街問候引廣大共鳴

2024-02-11 14:57

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷