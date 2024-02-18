周日動動腦／成語《信口雌黃》中的雌黃是什麼東西？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.義大利 第一次世界大戰的空官巴勒可（Francesco Baracca）在他的戰機上面有一隻躍馬的圖像，後來被哪一款

名車使用為標識？

2.成語《信口雌黃》中的雌黃是什麼東西？

3.1937年5月6日德國的興登堡號飛船（LZ 129 Hindenburg）在美國新澤西州 降落時爆炸燒毀，肇因之一和它所使用的哪一種氣體有關？

4.美國哪一位好萊塢演員曾與父親合演一部電影《金池塘》On Golden Pond？

5.除了聖誕節之外，還有哪一個節日是人們寄出最多卡片的時候？

6.莎士比亞的「四大悲劇」除了《哈姆雷特》，《奧賽羅》之外，還有哪兩齣?

7.前蘇聯在1980年出兵攻打哪一個國家，導致多國抵制當年在莫斯科舉辦的奧運會？

8.《莊子·天道》篇是一個做車輪的木匠與齊桓公談論讀書的故事。請問木匠叫什麼名字？

9.非洲第一個實行「禁塑令」拒絕「白色污染」的國家？

10.在中國古代被追捧為萬鷹之神的動物是什麼？提示：在《本草綱目·禽部》提到：鵰出遼東，最俊者謂之XXX？

答案：1.法拉利 2.礦物 3.氫氣 4.珍芳達 5.情人節 6.李爾王、馬克白 7.阿富汗 8.輪扁 9.盧安達 10.海東青