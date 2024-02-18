星座／2月18日至2月24日 摩羯座多彩多姿 巨蟹座希望落空

2024年2月18日至2月24日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

機會在向你招手，但你只有做好了準備才有資格和它握手。明明知道是表現自我的時候，千萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：深海藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是你這一周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：雲母白

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計劃就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

多姿多彩的一周，生活將會由聚會、休閒、娛樂、美食來填滿，可以朝著自己嚮往的那種生活靠近。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：香檳金

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

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