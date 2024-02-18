城市傳真／密西根牛津城的「有雞」旅館

Stag Leap Farm Bed and Breakfast是一家有養雞的有趣旅館。（取自旅館臉書）

先生的姪女原本和她的未婚夫是在南加州 工作，去年特意把他們的婚禮選在老家的一個小城叫Oxford。我知道英國有所世界聞名的牛津大學，好奇的我上網查了一下，為什麼Oxford叫牛津。原來OX是牛，FORD是津（river crossing)。牛津是兩個單字合併產生的中文譯名。我們要去的是美國密西根州的牛津城。

先生一直不解何故他的姪女不把婚禮安排在10月秋高氣爽放眼滿是楓葉繽紛的季節裡，偏偏要選在11月樹葉落盡，遠道而來的客人還得特別準備禦寒行李到這天寒地凍的地方。他們的解釋是疫情後物價上漲什麼都貴，只好選11月物價較低廉時來辦婚禮。也事先為外州來的客人挑好距舉行婚禮場所較近的旅館。

我向來是喜歡在旅行前做挑選旅館的功課。既然新人已經做好安排，我就準備照表行事就好。沒料到，先生竟然起了好奇心，在網路上找到一家客棧就在牛津城，要我上網去看一看。起先我瞄了一眼客棧的圖片，覺得多一事不如少一事，準備和其他的來賓待在同一家旅館就好。但是先生不妥協，我只好再乖乖坐在電腦前詳細閱讀這個他有興趣待上三晚的歇腳處。

參加婚禮 意外發現特色旅館

起先是這家旅店的名字對我來說很拗口，叫做Stag Leap Farm Bed and Breakfast，我先查字典看Stag是什麼，這一查，竟然發現加州有兩個酒莊叫Stag Leap，唯一的差別是英文的單複數及所有格的那一撇，Stags'和tag's，兩家雖稍稍不同名但卻都在附近。有一段滿有趣的故事。這先放著不談，重點是我在知道這旅店除了提供早餐之外，還有邀請客人和他們的雞家族做下午茶、雞尾酒的交流活動。我是個一天到晚就愛做白日夢想在後院養雞的人，一看到他們有雞活動，就說我們趕緊訂房吧，就剩最後一間了，遲了就沒有雞（機）會了！

就這樣，我們除了要參加婚禮之外，另一個懸念就是想見見他們的雞寶貝。

一大清早搭機、轉機、租車從底特律機場開到這一家旅店途中，真感慨美國之地大。最後一段明明是南北走向直直的長路，但是每一個交叉路口都建了一個小圓環（叫round about)，這個也許在空中看下去是很有圖案設計美感的風景。但先生夜間開車趕路，經過十來個圓環，開得非常不習慣。好不容易趕到目的地時已經十點多了，客棧主人也遲遲未睡，守候者遠道而來的遊客，令我感動且意外。

主人翁叫史蒂文，親切的領我們到訂好的睡房，介紹我們這個房子已有不少年歲，是1850年代左右所蓋的房子。當時有用馬來做交通工具，所以這是Pony Express的一個驛站之一。他指給我們看客廳的一個角落，即是當時處理Pony Express的辦公桌。

史蒂文跟我們說，當年他一進入這裡就愛上了這棟有八個房間的老房子，因為他們共有九個孩子。如今他們的孩子多半都長大成人，有些搬出去了，他不喜歡房子空空的，所以和他的夥伴決定把老房子翻新整建來實現他們的夢想。環視一下房間，可以看得出，不管是掛在牆上的畫或者是裝飾品都是經過屋主精心設計打量過的。每一樣東西都充滿了典故，而史帝文也很樂於分享故事。

隔日我們到餐廳，有一對來自德國 的年輕夫妻。巧得很，他們也是遠道而來參加親人婚禮。我們一同圍坐在溫馨、富有秋天豐收色調的餐桌，不僅視覺上享受著各種擺飾，還有史蒂文在院子臨時摘採來僅存的鮮花，插在小瓶裡，一份細緻的心。當他端出豐盛的早餐呈現在我們面前時，我們真的忍不住驚嘆一定要拍照留念。他告訴我們他的另一半喜歡做菜，而他比較喜歡和客人聊天。我們被招待的像認識已久的老朋友般，親切自然地聊東聊西，他還不斷起身，為我們添加咖啡 果汁或茶水。感覺像是皇家待遇。

溫馨的餐桌，除了豐盛的早餐，還有各種擺飾和摘採來的鮮花。（作者提供）

閒話家常中，他提到兩部他喜歡的德國電影，「Good-bye Linen」和「Cherry Blossoms」；先生也迫不急待要推薦他看一部叫做「Searching for Sugar man」，是有關密西根真人真事的紀錄片。

我開始覺得他們的工作有趣又極富挑戰。不僅可以結交來自世界不同角落的朋友，萍水相逢之後成了可以閑話家常的好友。史蒂文告訴我們哪裡可以買到鎮上最優質的蘋果西打，或是有不接受訂位，但是非常受歡迎的小城歐式餐廳。他還告訴我們離他們家走路約十來分鐘的距離可以看到一家有羊駝的牧場，平常只有周末開放給客人，但是他可以打電話替我們問問看可不可以特例為我們周三開放一下。這羊駝可愛的模樣，在網路上早已見聞，如今能在這小城中親自上門拜訪，的確令我們躍躍欲試。很幸運的是一通電話之後，對方願意為我們開門。

史蒂芬陪我們在屋後的大院子走了一小段路，指點清楚如何尋找羊駝的家，我們在寒風中走在鄉間小路，凍得只想趕緊走到。在這個名為「捉夢者」的小店一番寒暄帶採購之後，即隨著主人去看了他們的羊駝。起先它們站得大老遠，有一隻對我們好奇靠近過來，被我抓到幾個特寫鏡頭，實在太可愛了。問主人有沒有為它們起名字？他說這隻離我最近的叫Bette Davis Eye， 我不明白為什麼取這樣的名字？後來網路上一查，還真有認同感，名字取的真名副其實。Bette Davis是1908年出生的美國女演員，著一雙不凡的大眼睛。而這一隻羊駝之所以被冠上她的名字源自它所擁有的一雙明眸啊。

這隻羊駝取名Bette Davis Eye，有著一雙明眸。（作者提供）

次日，先生的大妹及自幼一起長大的老鄰居們都來我們住處小聚。每一位都對小城上竟有這麼迷人的旅店感到驚訝不易，紛紛問我們是怎麼找到的？

客棧重頭戲 與雞家族見面

剛好下午四點是主人把他們的雞家族從雞舍請出來的時刻，每一隻雞各有特色，有的一出現就跳上椅子扯開喉嚨大喊天亮了；有的頂著一頭蓬鬆的頭髮，一本正經地埋頭尋找食物；還有一些則是全身白淨的烏骨雞。我們正好兩隊人馬來自美國本土及來自德國的客人，各自手握一杯暖暖的蘋果西打加上一點伏特加，好奇的民眾眼看著雞家族的會客活動，熱鬧非凡。偌大的原野，任他們四處享受自由。

我心中納悶，到時候要怎麼把牠們一隻一隻請回雞舍呢？後來看史蒂文在一個盆子裡面放了雞飼料再輕輕一敲，所有的雞像聽到集合命令般都乖乖地回到主人的跟前，真是訓練有素啊。史蒂文說很多客人都很喜歡這項雞尾酒時刻的安排，也算是客棧的一個重頭戲。

市區走走 感受底特律風情

史蒂文得知先生是密西根人，也知道底特律在他們從小長大時存有的不良印象，他極力推薦我們去看看底特律如今已改善許多，不再是一個惡名昭彰的地方，而是值得四處去走走看看，甚至品嘗美食的城中心。記得我們剛結婚時，先生的親戚一聽我們要去底特律城中心，他的堂哥馬上就說，「你們最好要帶著槍去」。現在被史蒂文一鼓吹，Campus Martius變成我很想要一探究竟的地方。化心動成行動，我們花了一下午在那兒觀光，在底特律河岸的另一邊即可看到加拿大，只可惜我們都沒帶護照，所以我想去也只有等下一次了。

在河岸邊被寒風吹得直打哆嗦，看見一家先生從小聽他父母提過很有名的旅館叫Fort Ponchartrain（這是一個充滿歷史的地標），天氣太冷，進去想買一杯熱飲取取暖，沒料咖啡店是自助式的，待取好了一杯可可準備繞到櫃檯去付帳時，櫃檯服務員跟我們說不用付了，旅館請客。真是讓人意外，以汽車聞名的大城市裡，友善慷慨的人處處有呢。

我順勢詢問要如何去搭輕軌，服務員問我指的是People Mover嗎？原來我們所謂的輕軌，在底特律這兒叫做People Mover。他友善地告訴我們走出旅館沒幾步路就可以到車站，花75分錢就可以搭了。

這個花費不多，即可繞城一周的捷運可真不錯，省得我們在寒風中縮頭縮腦地穿街走巷。我覺得坐一趟還不過癮，要是有機會還真願意挑個好季節再來。

我們在市區短暫的兜轉中，無意間看到一個摩天大樓，進去一看內部竟是金壁輝煌，令人驚艷的建築設計。原來這一棟建於1928年、美國經濟大蕭條的前一年，叫Guardian Building，他們周日有提供免費的導覽。可惜我們周日即將打道回府，這一個被我們驚鴻一瞥的摩天大樓變成我很想要再拜訪底特律的原因之一。

我們也撥空探訪史蒂文年輕時曾打工的Meadow Brook Hall，參觀約翰道奇先生遺孀及她第二任丈夫威爾孫先生，兩人在1926到1929年間參照英國多德式建築物，在美國所建共有110間房的大型家園，裡面的設計是處處令人驚奇又喜愛。甚至還有一間是參考中國八卦而建的八邊型房間，內部陳列了有關中國的風景畫、刺繡、家具等文物。我聽導覽員介紹這一位不凡的富家女如何偉大，到後來甚至把整個房產捐給密西根奧克蘭大學的事蹟，非常欽佩，買了書回來想要好好了解。

在有限的時間內，我們除了參加姪女的婚禮之外，還抽空去看了福特及愛迪生的博物館，這地方充滿偉人事蹟及他們的有趣故事，一個下午實在不夠時間逛。我們今天能夠燈火通明或驅車直駛目的地，都要感謝這兩位偉人對人類的貢獻啊。

在牛津城住了三晚，享受了至高的禮遇之後要搬出這迷人的客棧時，開始對這兩位主人依依不捨。先生特地開車到大老遠一家名為假期(Holiday)的超市找到了他鍾愛的肉桂吐司，這正好是這客棧主人不曾聽聞的密西根土產：Trenary Toast。外帶一個火龍果送給他們做道別的禮物。他們也正好從未嘗過火龍果，一點小小文化交流，我介紹火龍果在台灣盛產的季節時是非常好吃的水果之一。

Stag Leap Farm Bed and Breakfast這家旅館自己的母雞下的蛋。（取自旅館臉書）

掌廚的Brett除了為我們做了好吃的早餐之外，也應我們的要求把他的拿手菜寫下製作過程，讓我們回家後可以試試看能否做出那令人垂涎且難忘的美食。在Michigan牛津城之旅留下了美好珍貴的回憶。說真的，如何在一個鄉間野外的環境中提供一個讓遊客可以終身難忘，甚至想呼朋引伴期待再相會的旅店經驗真是不容易的事，他們以一片赤誠的心辦到了。除了佩服不已，也盼我們新建的友誼長長久久。