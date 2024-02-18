我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

封面故事／留美十年追夢 台小提琴手黃薏蓉獲紐約愛樂終身職

何卓賢
黃薏蓉與其他兩位小提琴手一同獲得紐約愛樂終身職，三位女將與紐約愛樂音樂總監梵志登(Jaap van Zweden)合影。(黃薏蓉提供)
黃薏蓉與其他兩位小提琴手一同獲得紐約愛樂終身職，三位女將與紐約愛樂音樂總監梵志登(Jaap van Zweden)合影。(黃薏蓉提供)

來自台灣的小提琴手黃薏蓉，自2022年9月加入紐約愛樂樂團，近日獲得了終身職的榮耀，成為了樂團的正式成員。據她介紹，她也是紐約愛樂的唯三名台灣人之一。黃薏蓉的音樂之路自五歲從台灣開始，經歷了新英格蘭音樂學院以及茱莉亞音樂學院的歷練，最終進入全球音樂家為之向往、底蘊深厚的紐約愛樂樂團，是一場結合了天賦跟刻苦的歷程。

紐約愛樂 唯三台灣人

紐約愛樂樂團在林肯中心格芬音樂廳(Geffen Hall)的新設計，是耗資5.5...
紐約愛樂樂團在林肯中心格芬音樂廳(Geffen Hall)的新設計，是耗資5.5億美元翻修的一部分，預計將於2024年3月完成。(美聯社)

黃薏蓉自小在媽媽的鼓勵下，跟著學小提琴的哥哥一同學音樂，結果哥哥先行放棄，妹妹還在堅持。她坦言，年少時難確定未來職業發展，但在自己的苦練以及父母、導師的循循善誘之下，黃薏蓉決定踏上了來美接受專業小提琴演奏培訓的道路，至今已經留美十年。

黃薏蓉進入紐約愛樂樂團的經歷，可謂是一波三折。正要開始進入樂團的試用期考試，疫情就爆發了，考核被延期，一延就是兩年。這兩年期間，黃薏蓉跟隨聖路易斯交響樂團演出，積累了寶貴的經驗和人脈，但對大蘋果念念不忘，直到2022年9月，她才終於與紐約愛樂再續前緣，進入試用期，也正式走上了爭取紐約愛樂樂團終身職(tenure)的征途。

17月考核 225場音樂會

據黃薏蓉介紹，要獲得終身職成為紐約愛樂的正式團員，必須要經過17個月的考核，這過程中每一周都會有不同的同事被安排在身邊當譜伴，對她的表現評分、給出反饋。按照紐約愛樂的演出頻率，換而言之是要經歷過大約225場音樂會的洗禮，表現優異到能得到團員和指揮的一致認同，才能夠成為一名正式的紐約愛樂樂團團員。

黃薏蓉拿到紐約愛樂終身職後與團員慶祝合影。從左到右分別為紐約愛樂第二部小提琴首席...
黃薏蓉拿到紐約愛樂終身職後與團員慶祝合影。從左到右分別為紐約愛樂第二部小提琴首席李倩茜、小提琴手Alina Kobialka、黃薏蓉、小提琴手Audrey Wright、紐約愛樂樂團首席黃欣。(黃薏蓉提供)

黃薏蓉記得，最後一場評分音樂會時她壓力巨大，為了避免一丁點差錯，自己每天都在聽曲，聖誕假期用來在家裡練琴讀譜，最後更是幹脆把整首曲子背起來。今年年初，她與另外兩位同期開始進入紐約愛樂的小提琴手，終於一同獲得終身職，坦言終於能把長時間以來「被用放大鏡注視」的重擔卸下。

然而，黃薏蓉也介紹，獲得終身職只是作為樂團成員的一個新開始，「拿到終身職確實獲得很多福利和保障；如果你願意，還可以在這個樂團待到退休。但最主要的是獲得了一份需要一直維持的榮耀，需要跟其他團員一起，繼續很努力為樂團貢獻。」

前輩黃欣 首位華裔首席

紐約愛樂小提琴首席黃欣。(紐約愛樂／提供）
紐約愛樂小提琴首席黃欣。(紐約愛樂／提供）

紐約愛樂樂團在1842年成立，至今已經有182年歷史。自2015年起，華裔小提琴家黃欣成為紐約愛樂樂團首席，亦開創樂團歷史上第一位亞裔首席的先例。作為這個與時俱進、多元開放的樂團一員，黃薏蓉坦言「身為亞洲音樂人很驕傲」。對紐約愛樂歷史頗感興趣的她，觀察到歷年來音樂家組成的名單中，從一開始只有白人的名字，到開始出現亞裔，到現在亞裔名字變得普遍，經歷了喜人的轉變。她也認為，儘管音樂圈向來對亞洲音樂人有刻板印象，認為他們普遍專注技巧而忽略音樂性，但是近年來國際音樂比賽亞洲人的出色表現和名次，也證明了亞裔正慢慢在全球音樂圈展露真正實力。

去年夏天，黃薏蓉跟隨紐約愛樂到台灣巡演，讓在台灣的爸媽和親戚第一次正式看到了自己作為樂團成員的演出。當時，她還跟崇拜了20年的偶像、小提琴家希拉蕊·哈恩(Hilary Hahn)同台，大呼同一時間「圓了好多個夢」。

放眼未來，黃薏蓉希望能夠先留在紐約發展，因為這座城市以及紐約愛樂樂團帶給她的工作環境，讓她的每一天都充滿新鮮和挑戰。在不久的將來，紐約愛樂會跟Netflix以及演員、導演布萊德利庫柏(Bradley Cooper)合作，帶來一場關於指揮家伯恩斯坦(Leonard Bernstein)傳記電影「音樂大師(Maestro)」的視聽盛宴，也讓她十分期待。

亞裔 華裔 新英格蘭

上一則

封面故事／李思敏藉互聯網力量 草根式傳承粵語

延伸閱讀

紐約布朗士一地鐵站發生槍擊 1死5傷 槍手在逃

紐約布朗士一地鐵站發生槍擊 1死5傷 槍手在逃
1張掙5毛 2華人紐約涉禮卡詐欺被捕…「這種卡千萬別買」

1張掙5毛 2華人紐約涉禮卡詐欺被捕…「這種卡千萬別買」
暴風雪將襲紐約 預計5-8吋…公校周二改上網課

暴風雪將襲紐約 預計5-8吋…公校周二改上網課
紐約新法上路…嚴防信用卡亂收費 商家須標明這數字

紐約新法上路…嚴防信用卡亂收費 商家須標明這數字

熱門新聞

清蒸蘿蔔糕

料理功夫／新年糕點 清蒸蘿蔔糕

2024-02-11 01:11
(Unsplash@Scottsdale Mint)

封面故事／龍年財庫年 12生肖1次看

2024-02-11 11:06
「餃子女兒」(Dumpling Daughter)2014年在麻州開了第一家店。（取自官網）

365行／華女借12萬賣冷凍水餃 年創450萬業績

2024-02-11 01:15
史多瓦爾消費量入為出，存出一大筆錢。（路透）

理財百科／百歲人瑞擁有百萬積蓄 他怎麼做到的？

2024-02-11 15:15
新年下定決心或立定計畫，但研究顯示，隨著時間流逝，這些決心與計畫往往很難堅持下去。如何成功實踐，專家提出五個祕訣。（圖／123RF）

封面故事／新年健康新計畫 5祕訣達標

2024-02-11 01:30
《芝麻街》角色Elmo熱心友善，近期一則問候貼文更引起美國網友熱烈回應、向Elmo傾吐心事，溫暖的互動期盼協助網友突破憂鬱情緒。(美聯社)

美國現象／「大家過得好嗎？」 芝麻街問候引廣大共鳴

2024-02-11 14:57

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷