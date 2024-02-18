365行／嘗過百家珍奶 她在新州開台灣小吃店

Bowlba Taiwan Eatery創始人蔡喬伊(白衣)與員工。(蔡喬伊提供)

來自台灣的蔡喬伊，是珍珠奶茶的狂熱粉絲，她的手機裡面收藏了超過百家的珍珠奶茶店，並且可以自豪地介紹給你，大紐約地區哪家珍珠奶茶的珍珠煮得最完美。今年，對珍珠奶茶的熱愛還驅使她在新澤西 開了一家台灣小吃店，融入家裡幾代傳承的餐飲經驗，把她記憶中最純正的台灣味道帶給紐約客。

餐飲世家 10歲就會調珍奶

蔡喬伊在桃園長大，外婆家從事山葵貿易，她回憶自己從小就看著山葵的生長，也早早參與清洗和包裝等全過程，對食品貿易萌生興趣。蔡喬伊介紹，家人目前仍然是台灣餐飲從業者，經營的店鋪名叫「銀河碼頭」，有店面也有夜市擺攤。

雖然她20幾歲就離開台灣到美國讀書、就業 打拚，但是忘不了對台灣美食的熱愛，特別是珍珠奶茶。蔡喬伊記得，自己10歲的時候就跟著阿姨學習調製珍珠奶茶，有嚼勁的珍珠、濃厚的茶香，以及美麗的飲料配色，在蔡喬伊心中種下了日後自己創作一杯美味珍奶的種子。

她一直以來在時尚行業打拚，近幾年終於下定決心轉行創業。她的第一次創業嘗試，開在新澤西的一家購物廣場，名叫「Mocktails and Dreams」，賣珍珠奶茶和車輪餅，生意本來一路大好，直到疫情襲擊，店鋪關門後重開遙遙無期。後來在一次機緣巧合之下，蔡喬伊帶女兒來到新澤西加菲爾德(Garfield)買冰淇淋，走進一家窗明几淨的小店，發現店主正在出租，跟先生商量之下購入店面，延續了未完成的台灣珍奶、小吃創業夢。

Bowlba Taiwan Eatery開在新州加菲爾德(Garfield)。(蔡喬伊提供)

嚴格把控 高度還原台灣味

新店的名字叫做Bowlba Taiwan Eatery，蔡喬伊笑稱這是熱愛美食和時尚的她的「passion project」。店鋪的標識是霓虹燈配色的一個大碗，裡面裝有一杯珍珠奶茶。蔡喬伊介紹，這個標識是她10歲女兒設計的，希望客人一看見就知道店鋪的賣點，可以一邊品味珍奶、挫冰等甜品，一邊吃台灣的特色小吃，比如鹽酥雞、台灣香腸，並且少不了可以填飽肚子的牛肉麵、焢肉飯。

蔡喬伊對食物的質量有自己非常嚴格的把控，確保一定要高度還原台灣味，這也許跟她出身餐飲世家有關。蔡喬伊介紹，店裡小吃的所有食譜 ，是哥哥專門從台灣過來傳授給自己的，她對每天到店裡按照秘方把食材調製好，確保員工手下每個出品都能還原正宗台灣味道；食材方面從珍珠，到茶葉，到鹽酥雞的梅子粉，都從台灣進口；要從本地購入的食材，比如焢肉飯上的肉，也是蔡喬伊從本地超市親自挑選，她說，希望肉「都是大大的，有三層，肥瘦相間，每層不同口感。」

取經百店 煮出最完美珍珠

而講到蔡喬伊最在意的出品，非珍珠奶茶莫屬。蔡喬伊介紹，她的手機上面至少收藏了一百多家珍珠奶茶店，特別在意飲料「顏值」的她，偏愛「幸福堂」的杯子；但是講到珍珠的質量，則要數「功夫茶」的李堡(Fort Lee)分店，「他們訓練員工煮得穩定，很Q，又夠甜。」帶著這樣的標準，蔡喬伊知道怎樣在自己的店裡面做出最成功的珍珠，好喝的程度是她開店至今，每一天都會自己喝。「珍珠太瘦太胖、太Q不Q都有差；綠茶紅茶烏龍茶，不夠濃太濃太不濃，又跟煮的時間有關係。如果人家說我是『珍珠皇后』，我會說我受之無愧。」

蔡喬伊為人熱情好客，在訪問中多次提到不同客人的故事，開了一家台灣小吃店，能夠讓外族裔客人認識台灣味，又能夠讓台灣人在異鄉吃到熟悉的家鄉味，是她最自豪的事情之一。她記得從亞利桑納來大紐約地區度假的台灣客人，一家三口從谷歌地圖發現她家店特地前來捧場老鄉，點了滿滿一桌菜，吃飽喝足還追加了手工水餃和焢肉飯帶回家當宵夜；新店也成為了附近台灣移民的新聚集地，周末大家會過來坐著吃飯聊天，分享生活趣事。

開在華人相對少的新澤西郊區，跟紐約市內的台灣店鋪相比少了點人氣，但蔡喬伊也享受這樣的定位。她希望客人到店裡可以慢慢地、精緻地享受一道道台灣菜，「我們是一家時尚、休閒的台灣餐廳，希望客人進來買飲料的時候，又可以吃到飯、麵，還可以吃個冰，坐著聊聊天，這樣多幸福！」