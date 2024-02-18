我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

移民專頁／90天規則 是可以反駁假定

鄭毅律師主答
如有與公民結婚的打算，返回美國90天後再結婚並遞交綠卡申請，是比較安全。（圖／123RF）
如有與公民結婚的打算，返回美國90天後再結婚並遞交綠卡申請，是比較安全。（圖／123RF）

讀者問：

我計畫與對象在3月結婚，對象是美國公民。目前，我持有F1-OPT簽證，正處於第一年。近期，我計畫下個月回國探親，家裡老人年紀大了，然後提交相關的移民資料。然而，我了解到有一個關於90天的規則，這讓我感到擔憂。

關於這個規則，我目前的了解有以下幾點：1、該規則在2021年已經被取消。2、我諮詢了四位律師，其中兩位表示沒有問題，我可以在過完年回美後直接提交移民資料（因為我不是持B簽證）；另一位律師表示這取決於具體情況（主要是婚姻的真實性，目前提交不受這個規定的限制）；還有一位律師建議最好還是遵循這個規則。

如果必須遵守這個規則那意味著我回國過年後返回美國，並且要在回美國三個月後才能提交資料。如果這個規則目前不適用，那我就不需要太擔心。我究竟該怎麼辦？

答：

所謂的90天規則，其實是美國國務院的一個指南。這個指南為領事官員認定申請人是否有虛假陳述，提供了一個框架。這個指南，推定外國人有虛假陳述，假如他們申請簽證後或進入美國90天內的行為，與非移民的身分不一致。這個指南提供了一份非排他性的清單，列出了可推定虛假陳述的行為：

以 B1/B2 非移民身分非法工作；

非移民未獲授權參加某項學習課程；

具有 B 身分的非移民，與美國公民或合法永久居民結婚，並在美國定居；

進行任何其他活動，這項活動是需要經過改變身分或調整身分的。

需要指出，1.這只是一個可反駁的推定(rebuttal presumption)， 並不是有了上述行為，一定被認定有虛假陳述；

2.移民局2018年的政策手冊裡，提到過國務院的這個指南， 並指出這個指南對移民局沒有約束力，但同時強調，美國移民局官員必須審查申請人案件中的所有因素。經過此類審查後，移民局官員可認定申請人故意做出虛假陳述，假如違規或不一致的行為在領事館面談後不久或入境後不久發生。 2021年7月份，移民局更新了政策手冊。更新的手冊裡不再提到國務院的90天指南。

根據你提供的情況，你有F-1簽證，你和你對象已經認識了很長一段時間，你並不是第一次來美國，你結婚的事情是早就定的，只是中間需要回去看望父母。如果你在返回美國後90天內結婚，應不會影響綠卡申請。不過如果你要100%的安全的話，可以等到返回美國90天後再結婚並遞交綠卡申請。

移民局 簽證 國務院

上一則

移民專頁／結婚證書 須公證部門簽發

下一則

365行／嘗過百家珍奶 她在新州開台灣小吃店

延伸閱讀

無證客+國民兵 德州小城伊戈帕斯市民怨沸騰

無證客+國民兵 德州小城伊戈帕斯市民怨沸騰
無論拜登、川普誰當選 國際盟友對美國的信心已降低

無論拜登、川普誰當選 國際盟友對美國的信心已降低
30年致力推廣茅台品牌 美國大文行酒業榮獲「風雨同舟」獎

30年致力推廣茅台品牌 美國大文行酒業榮獲「風雨同舟」獎
自稱「上帝之軍」 保守派駕卡車「奪回」邊境

自稱「上帝之軍」 保守派駕卡車「奪回」邊境

熱門新聞

清蒸蘿蔔糕

料理功夫／新年糕點 清蒸蘿蔔糕

2024-02-11 01:11
(Unsplash@Scottsdale Mint)

封面故事／龍年財庫年 12生肖1次看

2024-02-11 11:06
「餃子女兒」(Dumpling Daughter)2014年在麻州開了第一家店。（取自官網）

365行／華女借12萬賣冷凍水餃 年創450萬業績

2024-02-11 01:15
史多瓦爾消費量入為出，存出一大筆錢。（路透）

理財百科／百歲人瑞擁有百萬積蓄 他怎麼做到的？

2024-02-11 15:15
新年下定決心或立定計畫，但研究顯示，隨著時間流逝，這些決心與計畫往往很難堅持下去。如何成功實踐，專家提出五個祕訣。（圖／123RF）

封面故事／新年健康新計畫 5祕訣達標

2024-02-11 01:30
《芝麻街》角色Elmo熱心友善，近期一則問候貼文更引起美國網友熱烈回應、向Elmo傾吐心事，溫暖的互動期盼協助網友突破憂鬱情緒。(美聯社)

美國現象／「大家過得好嗎？」 芝麻街問候引廣大共鳴

2024-02-11 14:57

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷