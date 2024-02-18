移民專頁／90天規則 是可以反駁假定

如有與公民結婚的打算，返回美國90天後再結婚並遞交綠卡申請，是比較安全。（圖／123RF）

讀者問：

我計畫與對象在3月結婚，對象是美國公民。目前，我持有F1-OPT簽證 ，正處於第一年。近期，我計畫下個月回國探親，家裡老人年紀大了，然後提交相關的移民資料。然而，我了解到有一個關於90天的規則，這讓我感到擔憂。

關於這個規則，我目前的了解有以下幾點：1、該規則在2021年已經被取消。2、我諮詢了四位律師，其中兩位表示沒有問題，我可以在過完年回美後直接提交移民資料（因為我不是持B簽證）；另一位律師表示這取決於具體情況（主要是婚姻的真實性，目前提交不受這個規定的限制）；還有一位律師建議最好還是遵循這個規則。

如果必須遵守這個規則那意味著我回國過年後返回美國，並且要在回美國三個月後才能提交資料。如果這個規則目前不適用，那我就不需要太擔心。我究竟該怎麼辦？

答：

所謂的90天規則，其實是美國國務院 的一個指南。這個指南為領事官員認定申請人是否有虛假陳述，提供了一個框架。這個指南，推定外國人有虛假陳述，假如他們申請簽證後或進入美國90天內的行為，與非移民的身分不一致。這個指南提供了一份非排他性的清單，列出了可推定虛假陳述的行為：

以 B1/B2 非移民身分非法工作；

非移民未獲授權參加某項學習課程；

具有 B 身分的非移民，與美國公民或合法永久居民結婚，並在美國定居；

進行任何其他活動，這項活動是需要經過改變身分或調整身分的。

需要指出，1.這只是一個可反駁的推定(rebuttal presumption)， 並不是有了上述行為，一定被認定有虛假陳述；

2.移民局 2018年的政策手冊裡，提到過國務院的這個指南， 並指出這個指南對移民局沒有約束力，但同時強調，美國移民局官員必須審查申請人案件中的所有因素。經過此類審查後，移民局官員可認定申請人故意做出虛假陳述，假如違規或不一致的行為在領事館面談後不久或入境後不久發生。 2021年7月份，移民局更新了政策手冊。更新的手冊裡不再提到國務院的90天指南。

根據你提供的情況，你有F-1簽證，你和你對象已經認識了很長一段時間，你並不是第一次來美國，你結婚的事情是早就定的，只是中間需要回去看望父母。如果你在返回美國後90天內結婚，應不會影響綠卡申請。不過如果你要100%的安全的話，可以等到返回美國90天後再結婚並遞交綠卡申請。