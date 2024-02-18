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生活／我只好在家安裝充電樁…

／記者朱敏梓
買電車的人日增，充電站是否方便成為話題。（路透）
買電車的人日增，充電站是否方便成為話題。（路透）

電動車已經成為許多人的買車首選，隨電動車持有率激增，充電基礎設施供給卻明顯不足；在南加許多公共充電站，大排長龍現象時常發生。有電車車主分享，充電站成本愈來愈高，三年超充漲價超過一倍。在這種情況下，家用充電樁成為愈來愈多人的最佳選擇。

近年隨著電動車愈來愈多，充電需求隨之提升，有民眾為省時和省錢，只能半夜前往充電，非常不方便。

充電站排隊 常要30分鐘

家住南加巴沙迪那市(Pasadena)的王先生，幾個月前購買寶馬 IX系列電動休旅車，伴隨買新車的興奮，如何充電的憂慮隨之而來。王先生說，他是上班族，且上班車程較遠，單程需要45分鐘左右。因此他每隔兩、三天，就需要充一次電；王先生通常選擇下班後的時間去「超級充電站」充電，然而「那個點的人實在太多」。

在巴沙迪那市的好幾個大型超級充電站，排隊20到30分鐘可謂家常便飯，如果適逢節假日，排隊等候的情況更嚴重。加上購買的不是特斯拉，充電樁的選擇受到限制。王先生表示，許多人選擇充電的下班時間，屬於用電高峰期，電費相對較貴。為了在離峰時間充電，王先生曾嘗試半夜前往，但他感嘆「這麼一來，買電車的便捷完全感受不到」。

除超級充電站之外，王先生曾嘗試過在家充電，但美國家用插座電壓通常是110伏特，充電速度十分緩慢，從晚上開始充電到第二天早上，往往只能充10%。後來王先生得知，可以在家中安裝一個Level 2充電樁。Level 2也就是直流快充，一晚上就能充滿電。

不過，新安裝需要先請電工在車庫安裝240伏特的電源插座，或是從電表箱中，拉一條240伏特的電線，直接接在充電樁上。王先生請專業安裝公司，在家中車庫進行安裝。他表示，安裝費需要按電箱和車庫的距離計算，距離近會便宜。經多方了解，安裝插座的人工和材料費用，約在500至1000元間，其中不含充電樁和充電線的費用。由於寶馬配備Level 2的充電線，他無需額外花費購買充電樁。

王先生說，安裝家用充電樁後，每小時大約能充電30哩，且可以靈活避開電費高峰，也就是每天下午4時至晚9時。王先生表示，「對比使用公共充電樁，真的方便很多」。

家同樣住南加波莫那(Pomona)的華人Ray擁有一輛特斯拉電車，因為和王先生有類似煩惱，他也選擇在家安裝充電樁。Ray在特斯拉官網購買Wall Connector的充電樁，稅前價格是470元，並請電工安裝240伏特的電源插座。

烘衣機插座 可接充電線

Ray說，「在家可以隨時充電，真的太方便，每小時最多可以充近40哩」，他通常設置午夜12時開始充電，早上就可以充滿。Ray補充，「超充站漲價不說，每次還得坐車上等，擔心充滿時，人不在場，來不及開走車，超時被罰款。」根據Ray的說法，在家充電，一度電高峰時期大約是0.6元，充滿需要30元；而非高峰期是0.3元，充滿僅需18元。

當然，安裝充電插座需要材料和人工費用，許多網友開始尋求更經濟實惠的方法。在美國家中，烘衣機和烤箱等電器使用的，大多是240伏特電源，一些家庭會選擇在車庫擺放烘衣機，有居住在南加的華人陳小姐表示，她就是用車庫的烘衣機插座接電車充電線，省去改裝費用。

特斯拉充電站較普及，充電方便。（路透）
特斯拉充電站較普及，充電方便。（路透）
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供...
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）
寶馬電車配備Level 2的充電線，無需額外花費購買充電樁。（取自BMW網站）
寶馬電車配備Level 2的充電線，無需額外花費購買充電樁。（取自BMW網站）

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