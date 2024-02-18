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料理功夫／大黃瓜鑲肉

小璐
大黃瓜鑲肉
大黃瓜鑲肉

清甜的大黃瓜鑲入新鮮的肉餡，讓人吃了欲罷不能，步驟非常簡單，是一道輕鬆就能端上桌的下飯菜。

材料：

大黃瓜1根、豬絞肉200克、乾香菇3朵、胡蘿蔔適量、蒜頭、生薑適量、青蔥1根、鹽少許、醬油1匙、料酒1匙、白胡椒粉少許、蠔油少許、太白粉少許、香油適量。

作法：

1.準備工作：將大黃瓜洗淨，去皮，切成適口大小的段，用湯匙將中間的籽刮除，備用。香菇泡軟切丁，胡蘿蔔切丁，蒜和生薑剁成末，備用。

大黃瓜洗淨，去皮，切成適口大小的段，用湯匙將中間的籽刮除。
大黃瓜洗淨，去皮，切成適口大小的段，用湯匙將中間的籽刮除。

2.醃製豬肉：將豬絞肉放入碗中，加入香菇、胡蘿蔔丁，加入一匙醬油、一匙料酒、少許鹽和白胡椒粉拌勻，蓋上保鮮膜醃製約15分鐘之後，拌勻。

3. 鑲入大黃瓜：將豬肉餡均勻地填入每一段大黃瓜中，用手輕輕壓實。

將豬肉餡均勻地填入每一段大黃瓜中，用手輕輕壓實。
將豬肉餡均勻地填入每一段大黃瓜中，用手輕輕壓實。

4.蒸煮：將鑲有肉餡的大黃瓜段排放在蒸盤中，大火蒸約15分鐘，直到大黃瓜變軟，即可取出。

5.盛盤：準備小炒鍋，將蒸盤中的湯汁倒出，少許蠔油、胡椒粉調味，煮滾，加入太白粉水勾薄芡，灑上香油，淋上擺好盤的黃瓜鑲肉，最後撒上一些蔥花作點綴，即可上桌享用。

小叮嚀：

如果不想用爐火蒸，也可以改用電鍋，料理好後放入蒸15分鐘至20分鐘，簡便又省時。

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