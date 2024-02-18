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料理功夫／客家鹹湯圓

伊蓮小姐
客家鹹湯圓
客家鹹湯圓

過幾天就是正月十五日，吃完元宵，農曆年就過了。大部分的人吃湯圓跟元宵以甜口居多，不過因為母親是客家人，加上小時候住客家莊，元宵節我們家少不了的就是客家鹹湯圓。

我們家的客家鹹湯圓多是利用年節的雞高湯或熬製大排骨來當湯圓鍋底，小時候總要求湯跟配料多點，就是為了那湯頭而吃。

有些人家中或許沒有高湯湯頭，以下分享無高湯的簡易版食譜，不妨跟著試做看看，讓餐桌上增添一點元宵氣氛。

材料：

市售冷凍客家鮮肉湯圓1包、新鮮櫻花蝦適量、山茼蒿適量、鹽巴適量、橄欖油適量、水約1000毫升。

作法：

1.拿個鍋子，把清水倒入燒開。

2.把山茼蒿洗淨，櫻花蝦沖洗一下，接著爆香櫻花蝦備用。

3.把湯圓取出，不需要解凍，開封後直接倒入滾燙熱水中煮開，要稍微用大湯匙輕輕攪拌，避免湯圓糊鍋底。

4.蓋上鍋蓋，等湯圓浮上來，放入櫻花蝦、之後放山茼蒿，加入橄欖油，最後撒些鹽巴調味，即可盛起開吃，熱呼呼吃下肚，整個人都暖了起來。

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