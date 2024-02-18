料理功夫／味噌杏鮑菇素肉燥
材料：
杏鮑菇4個。
醬料：
味噌2匙、水2匙、糖1匙、醬油1匙（醬油的種類會影響成品的顏色）、米酒半匙、蔬菜油1匙。
作法：
1.把杏鮑菇切成小塊，或切成大塊再丟入食物攪切機剁成小塊。
2.把切好的杏鮑菇放入滾水中煮2到3分鐘（愈小塊所需時間愈短），瀝乾擱置一邊。
3.先把味噌和水混合，再加入其他的醬料原料。
4.起一個小鍋，熱油，放入杏鮑菇翻炒一分鐘，倒入醬料，用中火煮大約5分鐘，一邊攪拌，直到部分水分蒸發掉，杏鮑菇把醬料完全吸收。
5.用在米飯或任何水煮的蔬菜上。
小叮嚀：
杏鮑菇剁得愈小愈好，但是用食物攪切機要小心，攪拌太久會成泥狀。
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