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養生／1天要睡多久？ 成人每晚7小時就夠

編譯俞仲慈
好萊塢女星達珂塔強生透露，自己一天要睡10至14小時。不過專家表示，中老年人的最佳睡眠時間只要持續七小時即綽綽有餘。(路透)
好萊塢女星達珂塔強生透露，自己一天要睡10至14小時。不過專家表示，中老年人的最佳睡眠時間只要持續七小時即綽綽有餘。(路透)

現代人工作忙碌，經常處於睡眠不足情況，但是每天睡10至14小時是否健康，又是一個疑問，不過好萊塢女星達珂塔強生(Dakota Mayi Johnson)卻堅持要睡這麼長的時間，這是她個人維持體能的重要方式。

電影「格雷的五十道陰影」(Fifty Shades of Grey)女主角，現年34歲的達珂塔強生日前接受華爾街日報採訪表示，如果睡眠時間少於十小時，她就「無法正常運作」，並坦承很容易一睡就睡14小時。

達珂塔強生表示：「我沒有固定的起床時間，要依我生活情況而定，如果我不工作，如果周一可以休息一天，那麼我會盡可能地多睡覺，睡眠是我生活第一要務。」

不過專家表示，雖然理想的睡眠時間因人而異，但是睡眠時間長至14小時可能會過頭；已有研究證實，中老年人的最佳睡眠時間只要持續七小時即綽綽有餘。

美國睡眠醫學學會(American Academy of Sleep Medicine)建議成年人每晚睡足七小時，青少年則需要八至十小時，儘管多數人難以維持足夠的睡眠時間，但也有人會睡眠太久。

臨床心理學家雪比·哈里斯(Shelby Harris)表示，睡眠時間過長因人而異，但超過十小時可能太多，容易導致早上「睡眠宿醉」(sleep drunk)或感覺特別昏沉、迷糊。

哈里斯表示：「如果有人天生需要的睡眠時間較長，睡飽會覺得舒坦，但是睡眠時間很長的人，通常不會覺得睡眠令他們精神煥發。」

另外心理學家兼行為睡眠醫學專家莎拉·西佛曼(Sarah Silverman)指出，睡過頭也可能是潛在睡眠障礙的危險訊號，例如睡眠過量或睡眠呼吸中止症。

英國劍橋大學精神病學教授芭芭拉·薩哈欽(Barbara Sahakian)表示，一般人在睡覺時，大腦會鞏固記憶並處理白天學習的事物，尤其是在所謂「深度睡眠」(deep sleep)期間。

薩哈欽強調，睡眠時間太短或太長，都會對人體造成慢性壓力，甚至引起大腦皮質下方海馬迴(Hippocampus)變化，而海馬迴是主導學習和記憶至關重要的組織。

華爾街 好萊塢

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