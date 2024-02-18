養生／降低膽固醇 心臟科醫生建議：多吃這3種蔬果

想降低膽固醇，心臟科醫生建議增加水果、蔬菜的攝取量。圖為菠菜。(圖／123RF)

眾所周知，有些食物可有助於降低膽固醇，而多吃水果與蔬菜則是健康飲食的不二法門。

心臟科醫生薩布吉爾（David Sabgir）在接受健康飲食網站Eating Well訪問時表示，水果、蔬菜天然不含膽固醇且脂肪含量低，是改善高膽固醇不可或缺的一部分；雖然他通常會建議增加水果、蔬菜的攝取量，但由於許多人未能達到建議的每日攝取量，所以他會向病人推薦一些特定的食物。以下是薩布吉爾建議多吃的三種蔬果：

1.深色綠葉蔬菜

深色綠葉蔬菜讓人喜愛的理由有很多，其中包括它們對健康的益處。薩布吉爾指出，深色綠葉蔬菜有菠菜、羽衣甘藍（kale）、寬葉羽衣甘藍（collard greens）等，它們含有葉黃素和其他類胡蘿蔔素，可以減少罹患心臟病 的風險以及降低膽固醇。

2.酪梨

想要獲得大量的健康脂肪，選擇營養豐富的酪梨絕對錯不了。薩布吉爾表示，酪梨是唯一含有單元不飽和脂肪的水果，每三分之一個中等大小酪梨就含有5克單元不飽和脂肪；這有助於降低血液中的低密度脂蛋白（LDL）膽固醇，減少罹患心臟病與中風 的風險。更不用說，它們還不含糖和鈉。

想降低膽固醇，心臟科醫生建議增加水果、蔬菜的攝取量。圖為酪梨。(圖／123RF)

3.柑橘類水果

現在正是柑橘類水果上市的季節，這些水果不僅清甜可口，還是控制膽固醇的健康選擇。薩布吉爾指出，橘子等柑橘類水果所含的果膠，有助於降低膽固醇。果膠是一種水溶性纖維，能讓人體減少被視為壞膽固醇的低密度膽固醇。