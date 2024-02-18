娛樂／動畫產業面臨AI海嘯 漫畫家：致命威脅

AI生成圖像技術飛速發展，包括漫畫家、動畫公司與編劇等許多影視從業人員憂慮生計被剝奪，圖為示意圖。（圖／123RF）

人工智慧（AI ）生成圖像科技去年突飛猛進，漫畫、動畫、插畫和編劇從業人員憂慮AI在所屬產業掀起革命性浪潮，剝奪他們的生計，非裔 等少數族群尤其弱勢。畢竟，AI軟體能在幾秒鐘內生成數位影像，且大部分讀者與觀眾並不覺得AI生成的圖片在漫畫與動畫中顯得突兀，且AI也會編寫故事劇本。

英國廣播公司（BBC）報導，每年全球漫畫市場規模約155億美元，而動畫產業規模是漫畫的約26倍，約4110億元。

新澤西州漫畫作者克朗森（David Crownson）小時候喜歡說故事，出社會後曾擔任演員，最終進入漫畫產業，他的作品「哈麗特塔布曼：惡魔殺手」（Harriet Tubman: Demon Slayer）受到迪士尼（Disney）的青睞，未來可望製作成動畫劇集。

金伍德漫畫出品的「哈麗特塔布曼：惡魔殺手」有望被迪士尼製作成影集。（取材自X平台）

克朗森擔憂AI會衝擊漫畫產業，造成許多人失業。他說：「當工作室和知名出版商紛紛為了節省成本而偷工減料，無疑會用AI。」

克朗森2020年時成立公司「金伍德漫畫」（Kingwood Comics），專門推廣非裔作家的作品，並發行非裔角色的漫畫書。

克朗森表示：「現在我們必須與能快速生成素材的AI使用者競爭，另外，白人也可以對AI下指令，創作一本有非裔角色的動作冒險主題漫畫。」

克朗森憂慮AI興起會造成許多來自少數族裔背景的漫畫家失業，他說：「AI對非裔藝術家的工作機會產生致命威脅」。

克朗森指出，AI不只影響漫畫產業，服飾業也面臨類似情況。美國牛仔褲品牌「Levi's」2023年與荷蘭工作室「Lalaland.ai」合作，未來會因應目標客群，使用AI技術創建不同身形、年齡、膚色的模特兒照片。

AI說故事 比不上真人

迪士尼電影「芭比之美人魚力量」（Barbie: Mermaid Power）編劇蕭妮吉布斯（Shawnee Gibbs）認為，AI說故事的能力難與真人並駕齊驅。她說：「由人類扮演說書人的重要性不由分說，這樣才能為未來創作者保留延續發展的產業，漫畫和動畫是極其獨特的媒介，產自作家和藝術家的合作結果。我無法想像使用AI生成故事時，也能產生這種加乘效果。」

蕭奈爾與雙胞胎姐妹蕭奈爾‧吉布斯（Shawnelle Gibbs）居住在加州洛杉磯，她們為「漫威漫畫」（Marvel Comics）、「哈珀柯林斯」（HarperCollins）創作繪本，並為「卡通頻道」（Cartoon Network）、「夢工廠動畫」（DreamWorks Animation）製作動畫。

蕭奈爾‧吉布斯認為，「AI將以我們目前無法預測的方式改變這個行業」，期待未來會因應AI技術發展，出現保護人類創作者而制定的法律，加州州長紐森（Gavin Newsom）已經表態，有意朝此方向努力。

美國著作權局（US Copyright Office）2023年2月審查卡克里斯‧什塔諾瓦（Kris Kashtanova）的漫畫書「黎明的查莉婭」（Zarya of the Dawn）時指出，圖像小說使用AI軟體「Midjourney」生成的圖畫，不應獲得版權保護。

AI是工具 不是創作者

吉布斯姐妹是「國際女性漫畫協會」（Women in Comics Collective International）的成員，該協會於2012年由美國漫畫作家蕾吉娜‧索耶（Regine Sawyer）創立，旨在支持女性漫畫作家和插畫家。

索耶表示，「我們在小組討論中討論關於AI的使用，並將繼續持續探究其可能性與限制。成員們都非常擔心，我們希望可以清楚闡明我們對AI如何應用於漫畫產業的立場。」

索耶認為，AI是一個極佳的「工具」，但並非「內容創作者」。她說：「當AI被用來取代創作者時，就會出現問題。」

紐約動畫電影發行商「GKids」總裁傑斯泰德（Dave Jesteadt）同意，AI僅能在創作內容時扮演助手，但尚未看到成功的案例。他說：「我期待在未來幾年內看到個人創作者以AI工具完成作品的實際例子。」

動漫電影劇作家與繪本作家愛德華茲（Robert Edwards）的歌舞愛情動漫電影「公主與青蛙」（The Princess and the Frog）曾於2009年獲得奧斯卡獎 （Oscars）提名，他認為，AI將剝奪漫畫和動畫的創造力。

愛德華茲說：「使用AI創作的世界，是一個衍生、循環利用且充斥客觀想法的世界。現在，有個孩子畫出一本怪誕、創新的漫畫書，可能激勵數百萬人，而我擔心，AI會在任何人發現之前，說服那個孩子放棄創作的夢想。」

愛德華茲說：「如果你們認為，你們現在看到的動畫電影是可以預測的，那就等著電腦來寫（程式）吧。」

迪士尼電影「公主與青蛙」作者愛德華茲認為AI繪圖會剝奪漫畫和動畫的創造力，圖為「公主與青蛙」電影海報。（取材自IMDb）

AI創作品 難奪奧斯卡

而紐約藝術家考森（Steve Coulson）監製的「動物寓言編年史」（The Bestiary Chronicles）由五本漫畫書組成，書中的所有圖像均由AI繪製。

考森表示，使用AI創造單一圖像「是非常簡單的練習」，但當創作者要利用許多圖像來講一篇故事時，難度就提升了，因為創作者必須「說服AI系統生成一致的角色、連貫的場景設定和樣式等，這樣一來這個故事才說得通」，但隨著AI發展，系統無疑會變得更強大。

A new issue of my ongoing comic is now FREE to download with all art created using #Midjourney. "The Letter Home" is a Christmas tale set in 1967, but don't expect a cheery ending ;)



The Bestiary Chronicles -https://t.co/oJ9ZqXq8L2#AIart #midjourneyart #ComicArt pic.twitter.com/VJ0rPsM9ax — Steve Coulson (@SteveCoulson) 2022年12月5日

市面上已經出現許多針對個人用戶的AI漫畫和動畫創作應用程式，動畫工具包括「Animaker AI」、「Blender」、「Cascader」和「Deepmotion」；漫畫創作的應用程式則有「Comics Maker」、「AI Comic Factory」，以及「Neural Canvas」，標榜可讓非圖像專業使用者創造「令人驚艷的工作室品質動漫」。

儘管AI程式普及且漸受歡迎，但全球串流媒體服務「Rokit Flix」主席肯卓克（Jonathan Kendrick）認為，AI還不至於威脅專業漫畫與動畫創作者，「AI缺乏人類創作圖像的思維，沒有感情，（純AI創作的作品）也不會贏得奧斯卡獎」。