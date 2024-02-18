我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

娛樂／動畫產業面臨AI海嘯 漫畫家：致命威脅

文／陳韻涵
AI生成圖像技術飛速發展，包括漫畫家、動畫公司與編劇等許多影視從業人員憂慮生計被剝奪，圖為示意圖。（圖／123RF）
AI生成圖像技術飛速發展，包括漫畫家、動畫公司與編劇等許多影視從業人員憂慮生計被剝奪，圖為示意圖。（圖／123RF）

人工智慧（AI）生成圖像科技去年突飛猛進，漫畫、動畫、插畫和編劇從業人員憂慮AI在所屬產業掀起革命性浪潮，剝奪他們的生計，非裔等少數族群尤其弱勢。畢竟，AI軟體能在幾秒鐘內生成數位影像，且大部分讀者與觀眾並不覺得AI生成的圖片在漫畫與動畫中顯得突兀，且AI也會編寫故事劇本。

英國廣播公司（BBC）報導，每年全球漫畫市場規模約155億美元，而動畫產業規模是漫畫的約26倍，約4110億元。

新澤西州漫畫作者克朗森（David Crownson）小時候喜歡說故事，出社會後曾擔任演員，最終進入漫畫產業，他的作品「哈麗特塔布曼：惡魔殺手」（Harriet Tubman: Demon Slayer）受到迪士尼（Disney）的青睞，未來可望製作成動畫劇集。

金伍德漫畫出品的「哈麗特塔布曼：惡魔殺手」有望被迪士尼製作成影集。（取材自X平台...
金伍德漫畫出品的「哈麗特塔布曼：惡魔殺手」有望被迪士尼製作成影集。（取材自X平台）

克朗森擔憂AI會衝擊漫畫產業，造成許多人失業。他說：「當工作室和知名出版商紛紛為了節省成本而偷工減料，無疑會用AI。」

克朗森2020年時成立公司「金伍德漫畫」（Kingwood Comics），專門推廣非裔作家的作品，並發行非裔角色的漫畫書。

克朗森表示：「現在我們必須與能快速生成素材的AI使用者競爭，另外，白人也可以對AI下指令，創作一本有非裔角色的動作冒險主題漫畫。」

克朗森憂慮AI興起會造成許多來自少數族裔背景的漫畫家失業，他說：「AI對非裔藝術家的工作機會產生致命威脅」。

克朗森指出，AI不只影響漫畫產業，服飾業也面臨類似情況。美國牛仔褲品牌「Levi's」2023年與荷蘭工作室「Lalaland.ai」合作，未來會因應目標客群，使用AI技術創建不同身形、年齡、膚色的模特兒照片。

AI說故事 比不上真人

迪士尼電影「芭比之美人魚力量」（Barbie: Mermaid Power）編劇蕭妮吉布斯（Shawnee Gibbs）認為，AI說故事的能力難與真人並駕齊驅。她說：「由人類扮演說書人的重要性不由分說，這樣才能為未來創作者保留延續發展的產業，漫畫和動畫是極其獨特的媒介，產自作家和藝術家的合作結果。我無法想像使用AI生成故事時，也能產生這種加乘效果。」

蕭奈爾與雙胞胎姐妹蕭奈爾‧吉布斯（Shawnelle Gibbs）居住在加州洛杉磯，她們為「漫威漫畫」（Marvel Comics）、「哈珀柯林斯」（HarperCollins）創作繪本，並為「卡通頻道」（Cartoon Network）、「夢工廠動畫」（DreamWorks Animation）製作動畫。

蕭奈爾‧吉布斯認為，「AI將以我們目前無法預測的方式改變這個行業」，期待未來會因應AI技術發展，出現保護人類創作者而制定的法律，加州州長紐森（Gavin Newsom）已經表態，有意朝此方向努力。

美國著作權局（US Copyright Office）2023年2月審查卡克里斯‧什塔諾瓦（Kris Kashtanova）的漫畫書「黎明的查莉婭」（Zarya of the Dawn）時指出，圖像小說使用AI軟體「Midjourney」生成的圖畫，不應獲得版權保護。

AI是工具 不是創作者

吉布斯姐妹是「國際女性漫畫協會」（Women in Comics Collective International）的成員，該協會於2012年由美國漫畫作家蕾吉娜‧索耶（Regine Sawyer）創立，旨在支持女性漫畫作家和插畫家。

索耶表示，「我們在小組討論中討論關於AI的使用，並將繼續持續探究其可能性與限制。成員們都非常擔心，我們希望可以清楚闡明我們對AI如何應用於漫畫產業的立場。」

索耶認為，AI是一個極佳的「工具」，但並非「內容創作者」。她說：「當AI被用來取代創作者時，就會出現問題。」

紐約動畫電影發行商「GKids」總裁傑斯泰德（Dave Jesteadt）同意，AI僅能在創作內容時扮演助手，但尚未看到成功的案例。他說：「我期待在未來幾年內看到個人創作者以AI工具完成作品的實際例子。」

動漫電影劇作家與繪本作家愛德華茲（Robert Edwards）的歌舞愛情動漫電影「公主與青蛙」（The Princess and the Frog）曾於2009年獲得奧斯卡獎（Oscars）提名，他認為，AI將剝奪漫畫和動畫的創造力。

愛德華茲說：「使用AI創作的世界，是一個衍生、循環利用且充斥客觀想法的世界。現在，有個孩子畫出一本怪誕、創新的漫畫書，可能激勵數百萬人，而我擔心，AI會在任何人發現之前，說服那個孩子放棄創作的夢想。」

愛德華茲說：「如果你們認為，你們現在看到的動畫電影是可以預測的，那就等著電腦來寫（程式）吧。」

迪士尼電影「公主與青蛙」作者愛德華茲認為AI繪圖會剝奪漫畫和動畫的創造力，圖為「...
迪士尼電影「公主與青蛙」作者愛德華茲認為AI繪圖會剝奪漫畫和動畫的創造力，圖為「公主與青蛙」電影海報。（取材自IMDb）

AI創作品 難奪奧斯卡

而紐約藝術家考森（Steve Coulson）監製的「動物寓言編年史」（The Bestiary Chronicles）由五本漫畫書組成，書中的所有圖像均由AI繪製。

考森表示，使用AI創造單一圖像「是非常簡單的練習」，但當創作者要利用許多圖像來講一篇故事時，難度就提升了，因為創作者必須「說服AI系統生成一致的角色、連貫的場景設定和樣式等，這樣一來這個故事才說得通」，但隨著AI發展，系統無疑會變得更強大。

市面上已經出現許多針對個人用戶的AI漫畫和動畫創作應用程式，動畫工具包括「Animaker AI」、「Blender」、「Cascader」和「Deepmotion」；漫畫創作的應用程式則有「Comics Maker」、「AI Comic Factory」，以及「Neural Canvas」，標榜可讓非圖像專業使用者創造「令人驚艷的工作室品質動漫」。

儘管AI程式普及且漸受歡迎，但全球串流媒體服務「Rokit Flix」主席肯卓克（Jonathan Kendrick）認為，AI還不至於威脅專業漫畫與動畫創作者，「AI缺乏人類創作圖像的思維，沒有感情，（純AI創作的作品）也不會贏得奧斯卡獎」。

AI 非裔 奧斯卡獎

上一則

娛樂／小金人冷落芭比 政治正確綁架理智？

下一則

養生／豌豆3好處 有助緩解便祕

延伸閱讀

讓球迷觀戰超級盃 美航、聯航罕見增班機 特殊編號向球員致意

讓球迷觀戰超級盃 美航、聯航罕見增班機 特殊編號向球員致意
石川強震奇蹟 無敵鐵金剛漫畫原稿未遭焚毀

石川強震奇蹟 無敵鐵金剛漫畫原稿未遭焚毀
闊別10年宮崎駿攜動畫再搶小金人 瑪格未入圍 「肯尼」叫屈

闊別10年宮崎駿攜動畫再搶小金人 瑪格未入圍 「肯尼」叫屈
竊盜猖獗 沃爾瑪賣場內衣襪子上鎖

竊盜猖獗 沃爾瑪賣場內衣襪子上鎖

熱門新聞

清蒸蘿蔔糕

料理功夫／新年糕點 清蒸蘿蔔糕

2024-02-11 01:11
(Unsplash@Scottsdale Mint)

封面故事／龍年財庫年 12生肖1次看

2024-02-11 11:06
「餃子女兒」(Dumpling Daughter)2014年在麻州開了第一家店。（取自官網）

365行／華女借12萬賣冷凍水餃 年創450萬業績

2024-02-11 01:15
史多瓦爾消費量入為出，存出一大筆錢。（路透）

理財百科／百歲人瑞擁有百萬積蓄 他怎麼做到的？

2024-02-11 15:15
新年下定決心或立定計畫，但研究顯示，隨著時間流逝，這些決心與計畫往往很難堅持下去。如何成功實踐，專家提出五個祕訣。（圖／123RF）

封面故事／新年健康新計畫 5祕訣達標

2024-02-11 01:30
《芝麻街》角色Elmo熱心友善，近期一則問候貼文更引起美國網友熱烈回應、向Elmo傾吐心事，溫暖的互動期盼協助網友突破憂鬱情緒。(美聯社)

美國現象／「大家過得好嗎？」 芝麻街問候引廣大共鳴

2024-02-11 14:57

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷